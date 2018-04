Retras din fotbal, Nana Falemi organizează turnee sportive pentru copiii pasionați de fotbal, handbal și baschet. Diferit de alți organizatori, fostul fotbalist nu percepe niciun onorariu pentru participarea la evenimentul lui. Mai mult, nici măcar la concertul de la finalul competiției, eveniment unde vin mulți artiști cunoscuți din România.

Invitat în platoul Ringier, Nana Falemi ne-a povestit de marele lui vis, la care a lucrat de când a renunțat la cariera de fotbalist. „A fost visul meu să pot să fac o competiție care să-i aducă pe copii, pe artiști, împreună. Visul meu este să creez un loc în care oamenii să se simtă bine. Cei care fac sport să facă sport, artiștii să performeze și să vină să-și etaleze talentele în fața comunității. Acum mă adresez și copiilor și mă bucur că am găsit susținere la primarul sectorului 5, la Daniel Florea, care m-a ajutat de imediat ce i-am zis că vreau să fac o competiție pentru elevi, pentru școlari: handbal, baschet și fotbal. N-am vrut doar fotbal pentru că uite, eu în liceu am jucat foarte mult baschet, am prieteni în baschet, în handbal și am zis că sunt copii cărora unora le place fotbalul, unora le place baschetul sau handbalul. Pentru mine este important ca ei să facă sport”, ne-a povestit fostul stelist.

Nana Falemi organizează turnee sportive pentru școlari

Chiar de la începutul proiectului, Falemi a spus că nu vrea să facă o competiție unde copiii trebuie să vină cu bani de acasă pentru a putea participa, ci unde copiii să plece cu cadouri. Sportivul este de părere că, atât timp cât el a crescut ca fotbalist fără să fie nevoit să plătească bani grei, așa speră să le ofere șansă și altor copii talentați.

„E o competiție gratuită. Chiar m-au întrebat niște profesori, au spus că dacă este cu taxă de înscriere nu vin. Dimpotrivă. Este o competiție cu premii. Competițiile cu bani se pot face imediat. Eu nu merg pe sistemul ăsta. Eu nu am făcut performanță, n-am crescut în sport dând bani, n-am plătit niciodată. Bine, am prins și sistemul de dinainte de 1990 când sportul era subvenționat de stat. N-am plătit niciodată și nu-mi place ideea. Atunci când organizez ceva, la competițiile mele vreau ca toată lumea să vină liberă, să se simtă bine”, ne-a mai spus Falemi.

