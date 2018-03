De când a devenit mamă, Tily Niculae și-a dedicat cea mai mare parte a timpului creșterii fiicei sale, Sofia, ajungând să împărtășească și altor părinți din experiențele ei de mamă. După mâncare și jocuri, acum are o altă problemă. Internetul. Tily Niculae s-a speriat după ce a auzit o reclamă cu îndemnuri sinucigașe la un joc pentru copii.

De aproape 7 ani, Tily Niculae încearcă să joace cât mai bine cel important rol al vieții, acela de mamă, și face tot posibilul să-și crească fiica cât mai corect. „Știe valoarea banului pentru că își strânge bani în pușculița ei și pentru că este fan vacanțe. Eu nu știu copii ăștia cu ce gene vin ei, la 6 ani să-ți dorești o vacanță. Acum nu știu dacă o să ne ia și pe noi, dar cert este că ea strânge bani să meargă în vacanță. Deci da, cunoaște valoarea banului cu atât mai mult cu cât noi nu am învățat-o să îi cumpărăm toată ziua, bună ziua ce vede sau ce aude”, ne-a povestit Tily, completând că micuța ei este extrem de ascultătoare din acest punct de vedere și nu a umblat până acum la cutia ei cu economii.

„N-am pus-o să ia din banii ei pentru că nu am cum de Popescu care este contabilul casei și la propriu și la figurat și știe exact suma care este, deci s-ar prinde instant și vinovată aș fi eu. Ea nu are cum să ia decât dacă o instig eu și cum ea știe că aceea este o pușculiță unde nu umblăm decât în momentul în care s-a strâns o sumă exactă, copilul nu umblă”.

Tily Niculae s-a speriat după ce a auzit o reclamă cu îndemne sinucigașe

Oricât de mult încearcă să fie o mamă cât mai bună, Tily trăiește cu teama ca nu cumva să greșească. De când fiica ei a crescut și a început să fie conștientă de lucruri pe care până acum nu le băga în seamă, actrița este cu atât mai panicată. În plus, Tily s-a speriat teribil după ce a văzut un material în care o mamă povestea că anumite jocuri descărcate de pe internet conțin reclame care îndeamnă copiii să se omoare.

„Cu tableta are voie 30 de minute pe zi și atât. Își alege dimineața sau seara, de regulă seara pentru că dimineața este prea adormită. Știe că îi afectează vederea și mereu îi spun că e păcat ca la ochii ei frumoși să aibă probleme. Încă nu am început să-i pun restricție pe site-uri și Youtube pentru că am încredere în ea, dar o să urmeze pentru că am observat că pe un anumit conținut sunt niște reclame nepotrivite. Chiar văzusem un documentar la un moment dat, cu o mamă din Statele Unite, care făcuse ditamai campania pentru că la un joc descărcat pentru copilul ei, care era gratuit, a apărut o reclamă cu o voce care îi spunea să se ducă să se omoare. Vorbesc foarte serios. Chestia aia mi-a atras atenția. Plus că este foarte importantă restricționarea accesului copiilor în online, mai ales la o vârstă atât de fragedă. N-are de unde să știe ce este bine și ce este rău”, a completat Tily.

Tily Niculae a lansat și o carte de rețete pentru copii.

VIDEO: Cosmin Nistor / FOTO: Dumitru Angelescu