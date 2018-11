Invitată la emisiunea „Interviurile Libertatea”, Andreea Bănică ne-a povestit despre noile ei proiecte, despre emisiunea pe care o prezintă, „Provocarea starurilor” de la TVR și despre concerte, printre altele mărturisindu-ne că regretă enorm că nu le poate arăta copiilor ei, Sofia și Noah, toate lucrurile de care este mândră, cum ar fi medaliile și diplomele pe care le-a câștigat pe vremea când era un copil. Din nefericire, Andreea și-a pierdut familia la o vârstă fragedă, atât bunicii, cât și părinții, așa că „averile” ei s-au pierdut odată cu lucrurile lor.

„Eu nu am avut absolut nimic în viața mea. Nu am beneficiat de vreo moștenire. Mi-ar fi plăcut să-mi lase și mie cineva ceva, orice. Nici măcar medaliile mele din copilărie nu le mai am. Când participam la tot felul de festivaluri și pe atunci primeam medalii suflate cu aur și aveam așa pieptul plin și când mă duceam la școală eram atât de mândră. Aveam șnurul acela roșu de comandant de grupă, atât că nu am mai mers mai departe, și acele medalii de la concursurile muzicale care le puneam pe piept și eram cea mai fericită”, ne-a povestit Andreea Bănică, mărturisindu-ne că și acum își pune întrebarea unde ar putea fi sau ce s-a ales de ele.

„Nu le mai am pentru că părinții mei au decedat și la momentul acela eram și prea tânără, nu știam pe unde le dețin. În trei ani s-au dus amândoi, plus bunicul meu și a fost așa ca o lovitură și am pierdut șirul la tot ceea ce aveam în casă”.

Cel mai mare regret al Andreei Bănică este că a pierdut lucruri cu adevărat valoroase

Cu toate acestea, Andreea se consolează cu gândul că i-au rămas fotografii cu familia ei, dar și câteva dintre materialele apărute despre ea, pe care tatăl ei a apucat să le strângă și să le ordoneze.

„Singurele mele amintiri sunt câteva poze cu familia mea și niște materiale din presă pe care tatăl meu le strângea. De câte ori apărea ceva în presă, de când eram eu mică, de la 4 ani jumătate, până mai târziu, tot ceea ce apărea în presă cu mine el le avea, le tăia, le punea pe foi și scria perioada, scria absolut tot. Așa mai am niște amintiri de genul acela„, a completat prezentatoarea TV.

FOTO: Sorin Cioponea