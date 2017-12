Cât de curând, Cove va intra în rol de Cupidon, încercând să însoare cât mai mulți bărbați. Actorul a fost ales pentru acest nou reality show și prin prisma faptului că el însuși are o căsătorie impecabilă. Se pare că Cove a găsit secretul unui mariaj perfect.

Începând cu noul an, Cove va ajuta 10 bărbați să-și găsească sufletul pereche, totul sub atenta supraveghere a mamelor.

„Mă însoară mama!” este un show în care cel puțin o mamă va avea șansa să-și vadă fiul în fața altarului, la brațul nurorii perfecte. „Vinovat” de aceast deznodământ va fi chiar Cove, care promite să facă tot posibilul ca băieții înscriși să-și găsească femeile potrivite.

Invitat în redacția Libertatea, Cove ne-a declarat că sigur va face față situației, mai ales că are experiența unui mariaj frumos. El ne-a dezvăluit cum reușește să mențină focul pasiunii în cuplu și cum decurge relația cu soția lui. „Nu pot spune că nu are niciun fel de gelozie pentru că și gelozia este un fel de revers al iubirii. Atunci când îți pasă de cineva nu poți să fii indiferent, dar de aici la a avea genul ăsta de gelozie exagerată, în care să te verifice, să controleze telefonul, deja nu mai este o chestie normală. N-am parolă la telefon. Genul ăsta de control nu face bine nimănui pentru că se crează o tensiune. Eu nu mă simt confortabil, ea nu se simte confortabil, iar mai devreme sau mai târziu relația se strică”, ne-a povestit Coveșanu, completând că el are o relație extrem de deschisă cu soția lui. „Eu îi spun soției mele: eu de ce sunt cu tine și nu sunt cu doamna, cu doamna sau cu altcineva? Tu de ce ești cu mine și nu ești cu altcineva? Pentru că ne face plăcere, pentru că vrem, nu ne obligă nimeni. Oricând putem să o luăm pe alte căi. De ce să nu încercăm să trăim frumos, să avem înțelegere, să comunicăm, să vorbim, să ne spunem gândurile, ce vrem, ce ne dorim unul de la celălalt și ce vrem de la viața noastră. Pentru că în timp dorințele se schimbă. Una vrei la 20, alta vrei la 30 de ani, altceva la 40”.

Cu alte cuvinte, Cove promite că va încerca să aplice regulile de acasă și cu concurenții de la show, tocmai pentru ca aceștia să ajungă să aibă cel puțin un mariaj la fel de fericit ca al lui. „Crizele le poți gestiona și depăși vorbind, comunicând unul cu celălalt. Spunându-i ce dorințe ai sau că vrei să pleci în lume. Dacă ai puterea și înțelepciunea să-l înțelegi pe omul de lângă tine, atunci când are un moment de rătăcire, de nebunie, când simte nevoia să plece în lume de nebun și îi spui că-l înțelegi, că ești cu el, toate lucrurile ușor, ușor se diminuează și dispar”, ne-a mai spus colegul Adelei Popescu de la „Vorbește lumea”.

