Șeful Rheinmetall, ținta unui asasinat în 2024

Acordul uriaș prevede livrarea a aproape 300 de vehicule blindate Lynx, sisteme de apărare antiaeriană, muniție, componente și patru nave militare.

Acest rol central în furnizarea de armament, precum și sprijinul masiv acordat efortului de război al Kievului l-au transformat de câțiva ani pe directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, într-o țintă majoră a Moscovei.

În 2024, serviciile de informații americane anunțau, potrivit CNN, că au dejucat un complot rusesc aflat într-un stadiu avansat, care viza asasinarea lui Papperger. Acest plan a făcut parte dintr-o campanie mai amplă a guvernului rus de a asasina lideri din industria de apărare europeană, în încercarea de a opri fluxul de arme către Ucraina. Motivul principal pentru care directorul Rheinmetall a fost vizat îl reprezentau planurile companiei de a deschide fabrici de muniție și vehicule blindate direct pe teritoriul Ucrainei.

Armin Papperger apare doar la cele mai importante evenimente ale companiei sale, și de fiecare dată cu un contingent de securitate important. Foto: Getty Images.

Cum a fost protejat Armin Papperger

În urma descoperirii acestui complot, serviciile secrete americane i-au informat pe omologii germani, care au luat măsuri drastice de securitate pentru apărarea lui Armin Papperger:

Securitate la nivel de șef de stat: Germania i-a asigurat lui Papperger același nivel maxim de protecție de care se bucura, la acea vreme, cancelarul german Olaf Scholz.

Germania i-a asigurat lui Papperger același nivel maxim de protecție de care se bucura, la acea vreme, cancelarul german Olaf Scholz. Forțe armate la sediul companiei: O mașină de patrulă și mai mulți ofițeri de poliție dotați cu mitraliere au fost postați zilnic, luni la rând, în fața sediului central al Rheinmetall din orașul Düsseldorf.

O mașină de patrulă și mai mulți ofițeri de poliție dotați cu mitraliere au fost postați zilnic, luni la rând, în fața sediului central al Rheinmetall din orașul Düsseldorf. Escortă permanentă în public: În spațiile publice, la meciuri de fotbal, evenimente culturale sau întâlniri oficiale, Papperger era însoțit și apărat de o gardă de securitate asigurată de poliția din landul Renania de Nord-Westfalia, fiind unul dintre puținii oameni din țară care au primit (și primesc în continuare) un astfel de nivel de protecție.

În spațiile publice, la meciuri de fotbal, evenimente culturale sau întâlniri oficiale, Papperger era însoțit și apărat de o gardă de securitate asigurată de poliția din landul Renania de Nord-Westfalia, fiind unul dintre puținii oameni din țară care au primit (și primesc în continuare) un astfel de nivel de protecție. Echipament de protecție: În timpul unei vizite efectuate în Ucraina, directorul Rheinmetall a apărut purtând o vestă antiglonț.

Deși nu a confirmat atunci în mod direct amenințările, Papperger declara pentru Financial Times că reportajul CNN este credibil, afirmând: „Cred că CNN nu se uită doar la cer”. Rheinmetall a refuzat și ea să comenteze, dar compania a specificat într-un comunicat către mass-media că „măsurile necesare sunt întotdeauna luate” în consultare regulată cu autoritățile de securitate.

Rheinmetall, esențială pentru apărarea Ucrainei

Rheinmetall este unul dintre cei mai mari producători de armament din lume, fabricând obuze de artilerie și de tanc, precum și vehicule blindate. Compania și-a intensificat considerabil producția după invazia Rusiei în Ucraina în 2022 și este unul dintre cei mai mari furnizori de echipament militar și muniție pentru Ucraina.

Oficialii NATO avertizau la acea vreme că această tentativă de asasinat face parte dintr-un val de activități secrete și sabotaje dirijate de Rusia (incendieri, deraieri de trenuri, atacuri cibernetice) ajuns astăzi la un nivel record.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE