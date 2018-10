Până acum, Andreea Bălan a acoperit chipul fiicei sale ori de câte ori a postat vreo imagine sau un filmuleț cu Ella, însă este hotărâtă s-o prezinte fanilor ei curând. „Urmează să o arăt. Nu am vrut, doi ani, să o arăt, pentru că eu cred foarte mult în energii și că oamenii emit niște gânduri negative, gânduri care pot ajunge la interlocutor și se pot materializa. Eu cred foarte mult în legea de atracție și cred că ceea ce tu gândești ar putea să ți se îndeplinească, dacă îți dorești cu adevărat și, inevitabil, și gândurile negative au aceeași traiectorie. Atunci, am zis să-mi protejez copilul, o perioadă, de părerile oamenilor, pentru că toți oamenii își dau cu părerea și n-am vrut asta”, ne-a povestit Andreea Bălan.

Andreea Bălan nu vrea să arate chipul fiicei sale din cauza energiilor negative

Andreea are de gând să repete asta cu al doilea copil, copil pe care și ea, și George și-l doresc. Amândoi sunt însă conștienți că frățiorul sau surioara Ellei nu va veni foarte repede: „Când o să vină, o să vină. Nu mai am 20 de ani ca să vină imediat, lucrăm în acest sens și vedem când o să se întâmple. Eu tot mamă de fetiță mă văd. George vrea băiat, ca să fie pereche”. Până să rămână din nou însărcinată, cântăreața ne-a mărturisit că se bucură de fiecare clipă petrecută cu fiica ei. Încearcă să-i diversifice activitățile, ca să aibă cât mai multe experiențe plăcute împreună. „Pereții sunt toți pictați și numai pereții, și ea este pictată, și mâinile noastre, totul este pictat în casă, dar cel mai important este că vorbește, știe culorile, știe să numere până la 10 în engleză și în română, înțelege ce-i spui și este foarte ascultătoare. A fost educată foarte frumos. La televizor se uită la programele în engleză și le spune jumătate în engleză, jumătate în română”, ne-a mai povestit Andreea.

VIDEO: Cosmin Nistor