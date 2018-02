VIDEO EXCLUSIV / Motivul pentru care Andreea Marin a trecut televiziunea pe plan secund: “Nu pot fi o mamă de duminică!”

Andreea Marin și-a schimbat radical prioritățile de când a devenit mamă. Vedeta este un părinte dedicat, care a ales să treacă televiziunea pe plan secund și să devină freelancer pentru a reuși să petreacă timp suficient cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr.

Fosta gazdă a emisiunii “Surprize-Surprize” a luat o decizie radicală în urmă cu un deceniu, când visul de a avea un copil a devenit realitate. De atunci, vedeta a pus fetița pe primul plan, renunțând la o emisiune de suflet și la succesul pe care aceasta i l-a adus. Și nu regretă nicio clipă decizia luată. Se bucură de faptul că îi este aproape Vioeletei și acceptă proiecte TV care nu îi răpesc prea mult timp, cum a fost show-ul “Uite cine dansează” de la Pro TV.

“Am așteptat atât de mult venirea pe lume a acestui copil, încât, chiar dacă eram într-un moment de glorie pe micul ecran, totul era sus la acel moment, mi-am spus că nu pot fi o mamă de duminică. Și nici măcar o mamă de duminică nu aș fi putut fi, pentru că devenisem deja și director al programului de mare succes la acea vreme, Surprize-Surprize, deci nu mai eram doar moderatorul, ceea ce însemna o muncă de 7 zile din 7, realmente fără exagerare, 24 de ore din 24, în sensul că oricând suna telefonul, oricând era ceva de făcut, noi trebuia să fim treji la orice oră din noapte, nu doar din zi, pentru că lucrând cu oameni aflați pe diverse continente, pe diverse meridiane, tu trebuia să te mulezi pe programul acelor oameni. Nu conta că pentru tine programul, vezi Doamne, de serviciu, s-a încheiat”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Andreea Marin lucrează de 10 ani de acasă

Fiind o fire energică, Andreea Marin s-a întors rapid la muncă, dar a ales să fie propriul ei șef. Prin urmare, ca să nu lipsească de acasă, vedeta a decis să își amenajeze biroul la ultimul etaj al imobilului în care locuia. A fost un experiment reușit, care i-a permis să nu își neglijeze copilul. Prin urmare adrenalina din televiziune a fost înlocuită cu aceea de a fi părinte.

“Să vezi cât de dificil e să fii și părinte și totuși să te întorci la muncă, pentru că eu după 2 luni de la nașterea fetiței mele, am luat-o pe brațe și am început să lucrez. Computerul îmi era alături și stăteam până la 5 dimineața. Lucram de acasă și de atunci mi-a venit ideea și am avut șansa asta, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu și tot spun fetiței mele: Vezi, nu orice părinte are șansa de a lucra în apropierea copilului său! Cei mai mulți dintre părinți, mami – și îi spun asta aproape în fiecare zi – pleacă în zori de acasă și se întorc uneori noaptea, când copilul lor doarme deja.

Și îi doare sufletul, pentru că muncesc pentru acel copil și vor un viitor pentru el și îi doare sufletul că nu pot să stea lângă el mai mult, că nu pot discuta mai mult. Se simt vinovați că nu găsesc timpul de petrecut alături de copilul lor, atât cât s-ar cuveni. Eu ce am făcut a fost – având o meserie de freelancer, care mi-a permis să îmi organizez timpul altfel – că am ales să nu mai fiu angajat, a fost să îmi fac birourile la ultimul etaj al clădirii în care și locuiam și atunci eram mult mai aproape, oricând se întâmpla ceva sau era nevoie de mine, eram la dispozitia copilului meu. Sau, mă rog, eram mult mai aproape de ea. Contează foarte mult”, ne-a povestit Andreea Marin.

Practic, de 10 ani, este nedespărțită de Violeta. Deși aceasta a crescut, vedeta a ales să îi ofere fetiței în continuare tot timpul de care are nevoie și să se bucure totodată de fiecare etapă din viața acesteia. “Și asta se întâmplă și astăzi. Am continuat, am lăsat acest obicei să spun așa, să meargă mai departe. În clădirea în care astăzi locuiesc, noi suntem aici în partea de locuință, însă la ultimul etaj sunt birourile și echipa mea”, a precizat Andreea Marin.

Foto: Dumitru Angelescu / Video: Cosmin Nistor