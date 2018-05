Nico a văzut pentru prima dată marea când avea 19 ani

În timp ce mulți dintre noi, poate, la 19 ani ne distram cu prietenii și colegii de facultate, Nico muncea deja de câțiva ani, iar puțin după vârsta majoratului deja își imagina o familie.

Mai mult, abia la 19 ani, când deja era pe picioarele ei din punct de vedere financiar, și-a permis să meargă să vadă Marea Neagră. „Chiar spuneam mai devreme, ce bine ar fi să dăm timpul înapoi și să vedem ce făceam noi la 19 ani. Cred că la 19 ani am văzut prima dată marea, deja îmi imaginam copilul și credeam că voi face un copil, iar asta s-a întâmplat la un an după. A fost o perioadă foarte frumoasă zic eu, în care începeam să mă maturizez, chiar dacă mult prea devreme. Pentru mine a fost maturizarea de la 19 ani pentru că, murind tatăl meu, am încercat să-mi întrețin toată familia și nu mi-a fost deloc ușor, dar mi-a prins foarte bine și mă bucur din suflet că am fost alături de ei, că sunt alături de ei și în ziua de azi și că toate amintirile acelea de la 19 ani sunt extraordinar de frumoase pentru noi. Pentru generația mea”, ne-a povestit Nico.

De altfel, artista susține că se bucură că fiica ei este mai norocoasă decât ea și că, atunci când avea 19 ani, Alexandra nu se aseamănă deloc cu Nico adolescentă. „Ea este o fire rebelă, este un om extraordinar, Alexandra mea. Eu am fost altfel. Eu am muncit de la 16 ani, ea își dorește mult mai mult de la viață și mi se pare normal pentru că sunt altă generație. Nu nepărat că nu am crescut-o în spiritul meu, am crescut-o în spiritul meu, dar îmi doresc să ducă o viață așa cum își dorește ea, să facă ceea ce-i place, cu cap. Eram altfel, eu la 19 ani nu mă purtam așa, nu mă machiam așa, nu aveam costumații cum le avem în 2018. Eram foarte bine atunci, în perioada aia eu aveam program la restaurantul Bulevard, un restaurant de lux din Ploiești și mă schimbam de 4-5 ori pe seară. Veneau oamenii să mă vadă că știau că mă schimb la fiecare program. Fiica mea, la 19 ani, arăta superb, era un copil rebel, ca și în ziua de astăzi, iar eu la 19 ani eram deja un om muncit, cu carte de muncă”, a completat artista.

