Faptul că a divorțat când fiul ei avea 4 ani nu a speriat-o pe Geanina Ilieș, din contră, a mobilizat-o, iar fosta vedetă TV a învățat, treptat, să fie atât mamă, cât și tată pentru Patrick.

Nu de puține ori a fost surprinsă bătând mingea prin parcurile din Capitală cu fiul ei, întrecându-se cu mașinuțele sau jucând alte jocuri specifice băieților. Răsplata pentru aceste „sacrificii” se traduce acum, când Patrick are 12 ani, printr-o relație foarte strânsă între vedetă și băiatul ei.

Geanina Ilieș este extrem de apropiată de fiul ei și încearcă să-i fie și mamă și tată

„Patrick are gașca lui de vreo 4 ani, dar chiar dacă are gașca lui, îi invită pe toți acasă, în camera lui, și nu de puține ori am făcut petreceri acasă. Acum, în ultima perioadă, culmea, mă așteptam să fie mai detașat de mine, dar este mai apropiat. E foarte mămos. Nu pot să vă povestesc tot ce vorbim, pentru că este deja mare, citește presa, mă vede și sunt secretele noastre, dar sunt destul de mature și sănătoase. Sunt alături de el în tot ceea ce face”, ne-a spus Geanina, care de ceva vreme nu-și mai exersează talentul de fotbalist prin parcuri, fiindcă fiul ei și-a schimbat pasiunile.

„Acum face tenis. Este foarte talentat. Sunt mândră de el. Este în continuare și cu actoria. Cam oscilează între lucrurile astea”.

Încearcă să-l învețe valoarea banului: «Nu i-am luat telefonul pe care și-l dorea»

Deși încearcă să-i îndeplinească orice dorință, Geanina este cumpătată cu darurile pe care fiul ei le cere. Fosta prezentatoare TV nu e de acord cu lucrurile care au o valoare exorbitantă! Ea încearcă să-și învețe băiatul care e valoarea banului și care sunt lucrurile pe care trebuie să le aibă la vârsta lui. „Nu i-am luat telefonul pe care și-l dorea, pentru că nu mi se pare normal ca un copil la 12 ani să aibă un telefon atât de performant, la un preț atât de mare. În schimb, i-am luat o nouă rachetă de tenis și este foarte mândru și mi-a mulțumit și deja e din ce în ce mai bun în tot ceea ce face. Știe că mami ia cele mai bune decizii”, ne-a mai spus ea.

