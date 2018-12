Se prea poate ca Letiția Moisescu să fie singura interpretă de muzică populară care știe melodii în japoneză sau în coreeană. Fără pic de modestie, artista ne-a mărturisit că a cucerit Asia în urmă cu 12 ani și a învățat limba japoneză mai mult din respect pentru publicul de acolo.

„Eu când mergeam în Japonia, îmi pare rău acum, o să fiu răutăcioasă, mulți artiști de la noi nici nu știau ce înseamnă Japonia. Se întâmpla prin 2006. Am avut o evoluție și am avut și norocul de a întâlni oameni cu care pot să fac asta. Să știi că muzica japoneză e foarte melodică, spre diferență de China, Coreea. Coreeană am învățat în România să cânt. Așa a fost să fie, nu mi-am dorit asta neapărat, dar este o provocare. Vezi ce poți. Nu te costă nimic să încerci să cânți alte limbi străine. Japonia pentru mine a fost o experiență wow. Aș mai merge oricând și știu să cânt undeva în jur de 6-7 melodii. Când am plecat acolo am învățat un cântec din România ca să le arăt că le respect cultura”, ne-a povestit Letiția.

Letiția Moisescu cântă în 10 limbi și mai vrea să învețe

Deși are un repertoriu bogat și ar putea susține un recital pentru oricine, Letiția nu vrea să se rezume doar la cele 10 limbi învățate până acum, ci speră să mai învețe câteva melodii și în rusește sau în arăbește.

„Spre rușinea mea în rusește nu am învățat nicio melodie. Nu știu în arăbește, în turcește nu știu și ar mai fi limba evreiască, în rest cânt greacă, bulgărească, sârbește pentru că eu vin și din zona Banatului, evident engleză, franceză, spaniolă, italiană, japoneză, coreană. Acum o să zică lumea că le știu eu pe toate”.

VIDEO: Cosmin Nistor