Regizorul spaniol Jesus del Cerro se consideră pe jumătate român

Jesus del Cerro și-a legat numele de producții ca „Un pas înainte”, „Nașa”, „Contra timp” și, mai nou, de serialul „Vlad”, care va avea premieră în primăvară la PRO TV, însă nu se indentifică, spune el, cu România doar prin filmele pe care le-a realizat aici!

„Am venit acum 10 ani pentru un proiect, iar după aceea, am lucrat ba aici, în România, ba în Spania, ba în Argentina, dar mereu am revenit în România, pentru că am primit oferte și pentru că îmi place foarte mult țara voastră. Îmi place aici, îmi place București și mai ales sunt proiecte foarte interesante aici, iar pentru mine cel mai important este să fac astfel de proiecte interesante. Nu cred că vreun regizor din lume ar spune «nu» la astfel de provocări”, ne-a mărturisit regizorul, care vorbește perfect limba română, dar cu accent spaniol. Și ca să întărească afirmația că îi place la noi, ne-a dezvăluit că, de vreme ce tot stă mare parte a anului în România, a decis să-și cumpere o casă aici!

„Eu am casă și aici, în București, dar și în Spania, la Madrid. Eu acum sunt jumătate-jumătate. Jumătate din timp în petrec în Madrid, jumătate în București. Îmi place mult România. M-aș muta oricând aici”, a completat Jesus del Cerro.

Înnebunit după drob

Jesus recunoaște că-i place foarte mult și mâncarea românească. Iar în lunile petrecute aici, pune invariabil câteva kilograme pe el! „Mâncarea? Mai ales mâncarea îmi place aici! Numai că mie îmi place foarte mult și peștele și aici nu sunt multe mâncăruri cu pește. Mănânc mult aici. De fiecare dată când mă întorc în Spania, mama mea este foarte bucuroasă că mă vede cu câteva kilograme în plus și spune că sunt bine în România. Am încercat tot felul de mâncăruri, dar cel mai mult îmi place drobul. De fiecare dată când sunt de Paște în România, sun un prieten și-l rog să-i transmită mamei lui să-mi trimită drob”, ne-a mai spus regizorul, cu zâmbetul pe buze.

VIDEO: Cosmin Nistor

