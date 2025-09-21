Critica neoliberalismului e bună, dar e util să ne întoarcem un pic în 1995, când Bucureștiul arăta mai urât decât în 1989. Când străzile arătau mai rău (doar că erau luminate ok), când lumea era mai săracă și la Gara de Nord să plătea 5000 de lei vechi intrarea. pentru ca pasămite aurolacii să rămână pe dinafară. Să nu le mirosim pungile din care-și luau  Într-o sărăcie lucie, printre ruine de clădiri și oameni, oamenii ăia ai lui Vali Sterian, se deschide primul Mec. Dacă bucătarii lui Ceaușescu crezuseră că kiwi erau niște cartofi mai altfel, ce puteai să crezi în fața primului hamburger? Că e junk food? Că are carne proastă? Că e mai bun puiul costeliv de la măcelărie, pentru că-i sănătos? Cum să nu ți se pară c-ai intrat în Burj Al Arab și că ești în pielea lui JR când ți-ai cumpărat prima cola cu gheață de la automatele alea șmechere, mai cool decât dozatoarele de la colț? 

Problema ceaușismului – mai mult decât cea a socialismului în general – era aceea că teoria lui „fiecare după nevoi” era pusă în practică ca și cum oamenii n-ar fi trăit în istorie și n-ar fi avut afecte, și ca și cum tehnologia n-ar fi ajuns să ne manipuleze imaginarul mai dihai decât oricând înainte. Ce nevoie aveai de atâtea alimente animale, că legumele-s mai sănătoase? Ce nevoie aveai să umbli cu mașina, nu-i mai sănătos pe jos sau cu bicicleta? Etc. Presiunea societății de consum ajunsese, în 1989, imensă. Nu aveai cum s-o reduci decât prin ceea ce Gorbaciov numea reformă, dar asta însemna să deschizi cale liberă capitalismului. Ceea ce s-a întâmplat. 

Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare
Recomandări
Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare

Câteva luni mai încolo, apărea PRO TV-ul. Sigur că e un canal TV care merită toate laudele, pe primul loc în audiențe de la bun început, cu o groază de vedete lansate și cu o mulțime de mode impuse, de la Chestiunea zilei la Las Fierbinți. Totuși, să te uiți la PRO TV nu te face nici mai deștept nici mai bun. Te distrează, poate mai puțin stupid decât o fac alții, uneori, dar atât. Să te uiți la PRO te face să te simți mai puțin cretin decât alții, dar nu îți explică lumea, nu-ți cambrează circumvoluțiunile creierului. PRO TV s-a impus, la început, pentru că n-a avut concurență. Și n-a avut de vreme ce televiziunea publică se deprofesionaliza, silit, din anii 70 încoace, iar în 90 a fost lăsată de izbeliște ca tot ce ținea, chipurile de Stat. A încăput fie pe mâna FSN-ului, cu cenzură, fie pe mâna Convenției, în 1997, când și-a dat afară profesioniștii pe care-i avea – își amintește cineva de Iosif Sava?  

McDonalds și PRO TV au reușit pentru că regimul anterior se purtase cu noi atât de nepriceput, idiot, absurd, încât ajunseserăm să ne pierdem toate reperele, dacă le avuseserăm vreodată, sau nu ne dăduse niciunul. Dar s-au menținut pentru că n-am reușit să le înlocuim. 30 de ani mai târziu, fiecare e lider pe felia lui. Unul vinde junk food, altul junk media, dacă vreți să rimeze, dar nu-i așa. Cunosc mulți tineri care au lucrat la Mec, ce să și faci când ești student, nu ai bani de acasă și nu ești pasionat de aeromodelism și nu te ia nimeni? Ce să faci în timp ce studiezi și te trimite ministrul David la muncă? Pardon, ce să faci când ai de ales între un job nobil, în librărie, plătit cu 500 de euro, și unul murdar plătit cu aproape dublu? PRO-ul dă filme proaste, dar decât să-ți pierzi salariul la vreun Bet, mai bine te uiti la Furios și iute. Dacă excludem Insula iubirii, de la Antenă, PRO-ul are și acum, uneori, chestii ok pentru cine mai deschide televizorul. Sigur că vârsta medie a telespectatorului tot crește, asta-i altă poveste. 

Ar fi foarte bine și cool să nu consumăm junk. Cine vrea să știe despre sine că se dă în vânt după gunoi, ești nebun? În luna festivalului Enescu, cine se laudă că s-a dus să-și ia coleslaw de la Mec înainte de, poftim, Balada pentru vioară și orchestră de Enescu însuși, cu Augustin Hadelich la vioară? Cine se poate flexa că s-a uitat la episodul 157.000 din Las Fierbinți într-o seară de joi, când toate platformele de filme duduie și stolul de podcasturi ciripește vesel pe net? 

Sigur că din 95 până în 2025 s-au întâmplat și o groază de chestii nașpa. Au crescut inegalitățile, foarte corect. Avem o clasă politică care le face să te simți cu barca pe valuri, unul îți dă și zici, gata, e ok, apoi vine altul care-ți ia, și în tot timpul ăsta infrastructura de orice fel ruginește, cade, dispare. Dar nici Mecul și nici Pro-ul n-ar fi fost astăzi ce sunt dacă două măcar ultimul deceniu de ceaușism nu ne-ar fi cretinizat în așa hal încât să invite anii 90 să ne halească tot ce mai aveam adunat prin casă și să ne convingă de cele mai idioate chestii. Din păcate, intelectualii cultivați nu ne-au ajutat și n-au ajutat pe nimeni. Ne-ar fi ajutat altcineva. Mai longeviv decât Mec și PRO n-a fost nici Ceaușescu și nici Iliescu – președinte – și nici măcar serialul Trăsniți în NATO, ci Mugur Isărescu, cel mai vechi șef de bancă centrală din lume. 

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Unica.ro
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Avantaje.ro
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Un român a păcălit un italian să cumpere o cadă cu hidromasaj pe internet, apoi s-a făcut nevăzut
Știri România 11:04
Un român a păcălit un italian să cumpere o cadă cu hidromasaj pe internet, apoi s-a făcut nevăzut
Cod galben de ceață emis pentru mai multe județe. Lista localităților afectate
Știri România 09:05
Cod galben de ceață emis pentru mai multe județe. Lista localităților afectate
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Imagini cu Eva, fiica Andreei Berecleanu, în costum de baie. Tânăra a împlinit 24 de ani și sărbătorește în Marbella, Spania
Stiri Mondene 14:26
Imagini cu Eva, fiica Andreei Berecleanu, în costum de baie. Tânăra a împlinit 24 de ani și sărbătorește în Marbella, Spania
Anunțul făcut de Mirela Vaida după 16 ani de căsnicie: „Spune că i se pare penibil”. S-au cunoscut când erau studenți
Stiri Mondene 13:40
Anunțul făcut de Mirela Vaida după 16 ani de căsnicie: „Spune că i se pare penibil”. S-au cunoscut când erau studenți
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
ObservatorNews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Libertateapentrufemei.ro
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax.ro
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Analiză
Politică 20 sept.
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Politică 20 sept.
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult