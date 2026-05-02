Robert Fico și-a exprimat voința de a-și intensifica relațiile cu Ucraina, după o convorbire la telefon cu Volodimir Zelenski.

„Vom continua formatul de reuniuni comune la nivel guvernamental și vom efectua, de asemenea, vizite reciproce în capitalele noastre”, a anunțat Robert Fico, care a evitat, de la preluarea mandatului, să se deplaseze la Kiev, dar s-a dus de câteva ori la Moscova și s-a dedat unor acțiuni și retorici proruse.

Robert Fico a dat totodată asigurări că sprijină aderarea Ucrainei la UE. „Am confirmat că Slovacia susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru că vrem ca Ucraina, vecina noastră, să fie o țară stabilă și democratică”, a subliniat el, citat într-un comunicat.

Premierul slovac a mai declarat că dorește „relații amicale între Slovacia și Ucraina” și că urmează să se întâlnească cu Zelenski luni, la Erevan, capitala Armeniei, cu prilejul summitului Comunității Politice Europene (CPE).

Anterior, Robert Fico a salutat reluarea livrărilor de petrol prin oleoductul Drujba. „Cred că o relație serioasă între Ucraina și Uniunea Europeană a fost stabilită ieri și astăzi prin acordurile încheiate cu privire la împrumut și deschiderea conductei Drujba”, a comentat premierul slovac, care rămâne singurul lider de stat din UE și NATO cu o poziție deschisă prorusă după pierderea puterii de către Viktor Orban în Ungaria.

Totuși, premierul slovac dă semne că își revizuiește această poziție, chiar dacă la sfârșitul săptămânii viitoare este așteptat la Moscova pentru a asista la parada militară de 9 mai.

La rândul lui, Zelenski a apreciat declarațiile lui Fico. „Avem nevoie de relații solide între țările noastre și suntem amândoi pentru acest lucru”, a postat șeful statului ucrainean pe contul său de X.

Zelenski a subliniat importanța susținerii Slovaciei pentru aderarea țării sale la UE, precizând că l-a invitat pe premierul slovac să se deplaseze la Kiev și că i-a mulțumit pentru invitația sa de a merge la Bratislava.