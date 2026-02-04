Astfel, dacă până acum prețul unui abonament VOYO era de 4,84 euro, începând cu data de 5 februarie 2026, serviciul de streaming va costa 5,99 euro lunar.

„Pentru a continua să investim în conținutul pe care îl urmărești și să îți oferim o experiență tot mai bună, te informăm că începând cu 5 februarie 2026, prețul abonamentului VOYO va fi 5,99 euro pe lună (TVA inclus)”, au anunțat cei de la PRO TV.

Potrivit mesajului, la prima reactivare automată a abonamentul lunar (30 de zile), prețul plătit va fi de 5,99 euro pe lună, iar reactivare automată a abonamentului anual (365 zile) costă 59,90 euro pentru 12 luni. Cei de la PRO TV anunță astfel că pentru achiziția unui abonament anual se va plăti echivalentul a 10 luni, comparativ cu plata lunară a unui abonament lunar.

Mărirea prețului abonamentului VOYO ar putea avea un impact mare asupra iubitorilor de sport, deoarece platforma de streaming a celor de la PRO TV transmite în exclusivitate competiții precum Premier League, FA Cup, Ligue 1, Coppa Italia, NFL și UFC.

„Avem multe lucruri noi pregătite! Producții VOYO Original precum thrillerul polițist «Cei Trimiși», unde adevărul nu e ceea ce pare, continuarea serialului «Tătuțu», seria documentar despre «Familia Cămătaru», dar și multe alte titluri”, mai spun cei de la PRO TV în mesajul pe care l-au transmis către abonați.

