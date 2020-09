Ce m-a terminat la Malmkrog, noul film al lui Cristi Puiu. Mă așteptam la un mișto nebun la adresa elitelor, dar am primit altceva

”Malmkrog” este un film după textul gânditorului rus Vladimir Soloviov, ”Trei dialoguri cu privire la război, progres şi sfârşitul istoriei”, scris cu puțin înainte să moară, în 1900. Soloviov era un amestec de profet, gânditor utopic (visa să unifice toate bisericile creștine), poet. În România a fost la mare modă după Revoluția din 1989.

Aflasem că Puiu pregătește un film după acest text, mai întâi s-a numit ”La conac”, iar apoi Malmkrog. M-am apucat să citesc Soloviov și după primele 50 de pagini am avut puternica senzație că am mușcat dintr-o madlenă expirată.

Mi s-au îngrămădit în fața ochilor toate modele, fanatismele, poezelele anilor 90 românești. Preamărirea interbelicului și antebelicului, ca epoci ale eleganței aristocrate și burgheze, o daraveră care ne intoxică

ecranele și cărțile până în ziua de azi, memorialistică și filozofie, religie și yoga, România-cu-tunele-dacice, Michael Jackson, Cioran, și Soljenițîn, acest ghiveci indigest era ceea ce se cheamă viața spirituală înaltă a nouăzecilor.

Istoria noastră intelectuală nouăzecistă, tocmai pentru că am văzut-o și consumat-o în deplinătatea ridicolului ei, nu mă lasă să-l iau în serios pe Soloviov, prezicătorul, profetul îndrăgit de tinerii treziți de sub comunism prin Piața Universității.

Trezirea de sub comunism ne-a adus un plus de penibil cultural imposibil de consumat acum, imposibil pentru mine, mă rog. În rest, și în mediul corporatist, și în mediul semidoct pretins ultradoct, merg de zbârnâie vechile și noile obiceiuri artistice. În loc de yoga și de Soloviov, se bagă la greu fitness cu self help, Ted-Talks și alte leacuri homeopate pentru creier.