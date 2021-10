Adina Alberts şi Andrei Laslău, doi medici de chirurgie estetică și „de slăbit”, au avut împreună de 8 ori mai multe interacțiuni pe Facebook decât Raed Arafat

În cele mai de succes postări despre pandemie, cele care neagă Covid au aproape 50.000 de distribuiri pe postare, ceea ce înseamnă o multiplicare aproape dublă față de postările neutre.

Un lucru important: fără excepție, cele mai de succes postări negaționiste sunt în format video.

Adina Marincea este cercetătoare în Ştiinţe sociale, cu doctoratul în Ştiinţele comunicării (2014). Printre domeniile care o preocupă se numără populism şi radicalizare la nivel discursiv, pe care le-a analizat în articolele despre „Ce rol joacă Departamentul de Informații România în răspândirea teoriei conspiraționiste Marea Resetare”, publicate în Libertatea aici și aici.

Pentru acest articol și cel care va urma, cercetătoarea a monitorizat și selectat cele mai populare 10.000 de postări din Facebook-ul românesc.

Studiile ne spun că Facebook – cea mai folosită reţea socială – favorizează conflictul şi senzaţionalismul, postările şi grupurile care încing spiritele, care divizează.

În goana după click-uri şi atenţie, algoritmii Facebook ajung să prioritizeze surse de informare „alternative”, hiperpartizane, care dezinformează sau susţin teorii ale conspiraţiei precum cele antivaccin sau QAnon.

Pentru a afla mai multe despre sursele şi locurile mai puţin la vedere unde românii se „contagiază” de COVID-scepticism sau chiar negaţionism am realizat o analiză a celor mai populare 10.000 de postări din Facebook-ul românesc pe parcursul a peste un an şi jumătate, de la începutul stării de urgenţă (martie 2020) şi până la momentul actual (octombrie 2021).

Consecințele sunt imediate și palpabile

În pofida eforturilor pe care compania a început să le depună în ultimii ani la presiunea Congresului SUA şi Comisiei Europene privind lupta cu dezinformarea, Facebook a fost şi rămâne un teren propice pentru conspiraţiile legate de COVID-19.

Există inclusiv acuzaţii potrivit cărora compania permite cu bună-ştiinţă dezinformarea şi incitarea la ură.

Acest lucru se traduce în consecinţe palpabile, uneori fatale, pentru oamenii care şi-au pierdut încrederea în presă şi autorităţi şi îşi iau informaţiile de pe Facebook, diverse forumuri sau website-uri „alternative”. N-ar fi o problemă dacă majoritatea dintre noi am avea capacitatea critică şi educaţia media necesare pentru a distinge între informaţiile factuale, din surse credibile sau oficiale, de cele neverificate, de opinii nespecializate livrate ca „adevăr”.

29% dintre români erau indeciși

Ştim încă prea puţine despre cum s-a răspândit propaganda negaţionistă sau antivaccin în contextul pandemiei în mediul online. Jumătate dintre români credeau la finalul situaţiei de urgenţă din 2020 că virusul este mai puţin periculos decât se vehiculează, că statul ascunde informații și are o înțelegere cu presa pentru a denatura sau limita informații.

La începutul anului 2021, 13% dintre români spuneau că nu intenţionează să se vaccineze, şi alţi 29% erau indecişi.

Alte sondaje dau cifre şi mai sumbre, arătând că intenţia privind vaccinarea a crescut din ianuarie până la început de octombrie cu doar câteva procente, de la 36% la 40%.

Excepţie fac recordurile recente înregistrate la numărul vaccinărilor, tendinţă despre care nu ştim cum va evolua.

Dintre 1.352 de pagini de Facebook, doar 34 fac aproape jumătate din efect

Pe baza datelor descărcate prin aplicaţia CrowdTangle, am identificat 1.352 de pagini de Facebook care au publicat postări despre COVID-19, cu aproape 46,5 milioane de interacţiuni.

Deşi par multe, doar 34 (adică 2,5%) dintre ele sunt responsabile pentru aproape jumătate din totalul de 10.000 postări şi de interacţiuni. Prin urmare, să ne uităm mai atent la aceste pagini care au dat tonul discuţiilor online despre coronavirus.

Evoluția postărilor despre COVID-19 pe Facebook-ul românesc de la începutul pandemiei

Presa, politicienii şi medicii, despre coronavirus

Majoritatea paginilor care au scris frecvent despre pandemie pot fi descrise ca pagini de presă, fie cea mainstream (Digi24, StirileProTV, Romania TV, Antena 1, Antena 3, Newsweek Romania etc.), presa alternativă (stiripesurse.ro, TV8.MD, Epoch Times Romania, etc.), jurnalişti (Cătălin Tolontan, Florin Negruţiu, Grigore Cartianu), prezentatori sau realizatori de emisiuni TV (Luis Lazarus-Zeus Tv, Subiectiv cu Razvan Dumitrescu, Mădălin Augustin Ionescu) sau mai rar presa locală (MangaliaOnline, Bihoreanul).

Şi instituţiile publice au fost, aşa cum era de aşteptat, în topul comunicatorilor: Ministerul Sănătăţii, RO Vaccinare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, alături de organizaţii internaţionale ca UNICEF România şi de diverşi politicieni şi partide politice: Partidul Naţional Liberal, Klaus Iohannis, Gabriela Firea, Partidul Social Democrat, Dominic Fritz, Vlad Voiculescu, George Simion. Cele mai vizibile postări ale PNL şi PSD au fost cele în care se învinovăţeau reciproc.

Doctorii în slăbit şi chirurgie estetică au devenit coronaexperţi

Nu în ultimul rând, printre liderii de opinie pe subiectul pandemiei s-au numărat şi câţiva medici cu diferite specializări, nu tocmai în domeniu: Doctor Andrei Laslău – „Doctor în slăbit”, cum se autointitulează, devenit celebru după ce a reuşit să slăbească 25 kilograme în 45 zile.

Şi Dr Adina Alberts – medic de chirurgie plastică, promotoare a Ivermectinei ca aşa-zis remediu pentru Covid-19.

Adina Alberts. Foto Hepta

Ivermectina a fost promovată de numeroşi activişti antivaccin, în lipsa unor dovezi ştiinţifice în acest sens şi contrar recomandărilor oficiale.

Mai mult, Adina Alberts şi-a împărtăşit viziunile sceptice la adresa vaccinului anticovid, punând la îndoială eficienţa lui şi creând temeri privind efectele secundare.

Alberts a vorbit chiar de „decese suspecte la pacienții vaccinați” – o replică frecvent folosită de activiştii antivaccin.

Adina Alberts este soţia lui Viorel Cataramă, unul din liderii vocali ai protestelor antimască organizate de AUR în 2020 şi care s-a ales cu dosar penal după ce a mers într-o localitate carantinată pentru a se infecta intenţionat cu COVID-19. Relaţiile cu AUR sunt însă neclare, având în vedere că Adina Alberts îl acuza în aprilie 2020 pe George Simion că ar fi „hărţuit-o” şi „şantajat-o”, cerându-i 10.000 euro, în urma unei propuneri refuzate de a candida din partea AUR la Primăria Sectorului 1.

Andrei Laslău. Foto Facebook

Adina Alberts şi Andrei Laslău, doi medici cu alte specializări decât cele direct legate de coronavirus, au avut împreună de 10 ori mai multe postări decât Raed Arafat pe tema pandemiei, generând astfel aproape de 8 ori mai multe interacţiuni din partea cititorilor decât postările lui Arafat.

Covid-scepticii – mai „virali” decât Covid-conformiştii

În topul celor mai de succes postări despre pandemie din ultimele 20 de luni sunt 42 postări care au generat aproape 10% (3,9 milioane) din totalul reacţiilor.

Dintre acestea, 14 postări contestă sau pun la îndoială existenţa ori severitatea COVID-19 şi oportunitatea vaccinurilor, minimizează impactul pandemiei, propun tratamente alternative sau chiar teorii ale conspiraţiei. Celelalte 28 nu contestă şi nici nu minimizează pandemia.

Deşi sunt mai puţine, la jumătate, postările sceptice, conspiraţioniste sau negaţioniste reuşesc să atragă mai mult interes şi devin de aproape două ori mai virale decât celelalte (Covid-scepticii de top atrag în medie 46.708 distribuiri per postare, în timp ce Covid-conformiştii – doar 27.161). În plus, de ambele părţi avem parte şi de propagandă trumpistă (AUR via Fox News) şi putinistă.

O strategie comună a Covid-scepticilor de top este că toţi, fără excepţie, aleg formatul video pentru postări – fie Live-uri sau înregistrări.

Cele 14 postări au obţinut aproape 38 milioane vizualizări, adică o medie de peste 2,7 milioane / video. Mai mult chiar decât obţinea recent serialul Las Fierbinţi – lider de audienţă TV.

Şi covid-conformiştii preferă formatul video, dar mai variază şi cu fotografii şi statusuri doar cu text. Videourile lor obţin doar jumătate din vizualizările COVID-scepticilor (1,5 milioane / video).

Cine sunt propagandiştii corona-conspiraţionişti?

În august anul acesta, The New York Times dezvăluia cum Facebook a ascuns un raport potrivit căruia cea mai populară postare de pe reţeaua socială în SUA era una care punea la îndoială vaccinul anticovid, legându-l de un deces post-vaccinare. Şi în România, ne arată datele, cea mai populară postare legată de COVID-19 este tot una care răspândeşte dubiul, de data aceasta cu privire la veridicitatea diagnosticelor şi deceselor de coronavirus. Videoclipul publicat de Luis Lazarus are 10 milioane de vizualizări şi peste 122.000 distribuiri.

În topul celor mai populare 14 postări am identificat 9 COVID-sceptici de diferite tipuri:

Luis Lazarus-Zeus Tv – Zeul corona-conspiraţionismului

Luis Lazarus-Zeus Tv are cea mai de succes postare din toată perioada – 122.000 distribuiri. Mai rar asemenea cifre. Un video cu peste 10 milioane vizualizări, din noiembrie 2020, pe model de „jurnalism cetăţenesc”, în care sunt filmaţi asistenţii în timp ce manevrează un coşciug. În postare se spune că motivul pentru decesul persoanei ar fi fost înregistrat ca fiind COVID-19, deşi testele ar fi fost negative. Şi următoarele 2 postări sunt tot video şi susţin că se exagerează cu privire la efectele şi cazurile de COVID-19, sunt criticate autorităţile, se sugerează existenţa unei conspiraţii – „plandemie” (referire la documentarul pseudo-ştiinţific „Plandemic” care a circulat în 2020 pe reţelele sociale şi a răspândit teorii false, conspiraţioniste, despre coronavirus, până a fost dat jos de platforme):

[…] Ne-ați prostit cu Covid, nu ați tratat oamenii de bolile lor și lumea … a murit ! Nu sunteți in stare sa localizați, sa interveniti, sa ajutați, sa salvați! Dar care sa fie misiunea voastră ??? Genocid …. cumva? Ia sa calculam, sa urmărim, sa investigăm, câți oameni au murit in “plandemie” , din toate aceste cauze!!! […] –peste 2.5 milioane vizualizări

Luis Lazarus, devenit celebru datorită OTV-ului lui Dan Diaconescu, a continuat cu succes cariera media şi este în contextul pandemiei unul dintre principalii promotori ai teoriilor conspiraţiei (ex. că decesele de COVID nu sunt reale, că oamenii iau bani să se vaccineze sau să spună că au trecut prin boală etc.).

Emisiunea sa „Luis Lazarus Live” de la Inedit TV a şi fost sancţionată în mod repetat de CNA în toamna lui 2020 şi în 2021. O membră a instituţiei recunoştea la început de an că regretă că CNA a decis prelungirea licenţei Inedit TV, deşi se temeau că va promova conspiraţii.

Lazarus are la îndemână şi televiziunea, şi online-ul cu care a fost şi unul dintre susţinătorii protestelor antimască, alături de Diana Șoșoacă sau Adriana Bahmuțeanu. În mai anul acesta, Lazarus a fost internat în spital cu simptome de răceală/COVID, presa scriind că s-ar fi îmbolnăvit de COVID-19. Acesta, împreună cu Diana Şoşoacă, au negat vehement. Ulterior, într-un video din octombrie, Lazarus afirma că de fapt este în intervalul de 180 de zile de când a fost găsit pozitiv.

Lazarus continuă seria de postări coronasceptice, conspiraţioniste şi inflamatoare, şi se plânge mai nou că îi sunt blocate distribuirile şi e cenzurat şi acuzat pe nedrept că ar fi promovat un discurs anti-vaccin.

Antena 3 – lider în dezinformare şi pe Facebook

Postarea Antena 3 este şi ea un clip cu 4,7 milioane vizualizări şi redă un interviu cu Dana Budeanu din emisiunea „Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea”. Budeanu minimizează impactul virusului şi pune la îndoială statisticile şi informaţiile oficiale. Ea nu neagă existenţa virusului, dar afirmaţiile ei decredibilizează demersurile autorităţilor publice, ea adăugând că „suntem manipulaţi să vorbim despre asta”.

Antena 3 – în special prin emisiunea „Subiectiv” cu Răzvan Dumitrescu – este unul dintre posturile cel mai des sancţionate de CNA pentru mesajele antivaccin şi lipsa unei informări corecte. Aceste emisiuni au oferit spaţiu de exprimare multora dintre antivaccinişti sau COVID-sceptici/conspiraţionişti. Printre cele mai recente exemple este cel al lui George Simion care a făcut afirmaţii demonstrate ca fiind false la emisiunea din 12 octombrie 2021 privind medicamentele antivirale.

Fenomenul este însă mult mai larg și are legături directe cu politica. Continuarea, în Libertatea de mâine.

