Aproximativ 150 de femei s-au adunat, in fata Ministerului de Interne, la protestul intitulat „Cade una, cadem toate”, organizat de Platforma Feminism Romania si revista Cutra, duminica 28 iulie 2019, in Bucuresti. Feministele au cerut dreptate in cazul fetelor ucise in Caracal si pentru toate femeile care trec prin violenta si au scris pe zidul de la intrarea in ministerul Afacerilor Interne (MAI), mesaje in care cer demisia persoanelor raspunzatoare pentru seria de nereguli ce au dus la moarte tinerei Alexandra Macesanu. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO