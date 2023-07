Cartea se numește „Basme“ de Petre Ispirescu. Și tot răsfoind-o, am citit „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Am citit acest basm demult, la școală, dar acum mi-a plăcut foarte tare. Pentru că nu are happy-end, băi, tată!

Cel mai mult mi-a plăcut momentul în care s-a născut Făt-Frumos. Îmi permit să ți-l povestesc pe scurt. Când împărătesei i-a venit ceasul nașterii, copilul s-a pus pe plâns și niciun vraci n-a putut să-l liniștească și să-l împace. Atunci, taică-su, împăratul, a început să-i promită împărății, o nevastă, fată de împărat, frumoasă și deșteaptă, „de bună seamă”, și multe, multe bogății. Nimic, nicio mișcare! Copilul bocea și nu… ieșea. Până la urmă, împăratul i-a promis că-i va da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. (Ce ofertă! Mai tare decât orice promoție de la Jambo.) Atunci, Făt-Frumos a tăcut și s-a născut.

Când a crescut mare, s-a dus și i-a cerut tatălui ce-i promisese la naștere: tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar împăratul n-a fost în stare să se țină de promisiune și a recunoscut că-l amăgise, numai ca să se nască. Așadar, Făt-Frumos s-a născut într-o minciună. Nu vreau acum să fac analiza textului și să găsesc motivațiile fiecărui personaj. Este o poveste printre atâtea povești de la Netflix. Totuși…

Nașterea lui Făt-Frumos m-a făcut să mă gândesc la tine. Tu nu mi-ai promis ceva ca să apar în lumea asta, băi, tată! Nu este un reproș, ți-o spun din capul locului. Am chinuit-o pe biata mamă o după-amiază și-o noapte întreagă până m-am născut. (Mi-a zis mama când m-am făcut flăcău!) Tu erai departe, cu locomotiva, trăgeai o garnitură de vagoane. Erai la datorie. Munceai. Țin bine minte că mama ți-a reproșat, în anii pe care i-ați mai trăit, că n-ai fost lângă ea la nașterea mea, dar eu, repet!, nu-ți reproșez. Poate că este mai bine că nu m-am născut ademenit de vreo amăgire sau minciună.

Adevărul este că nici tu n-ai fost Împăratul (locomotivelor din regionala CFR) și nici eu nu sunt vreun Făt-Frumos. Dar lumea, pe măsură ce-am crescut, mi-a devenit antipatică, cu multe „provocări”, ca să mă exprim diplomatic, plină de căpcăuni, minciuni (fake news) și promisiuni deșarte.

Mă gândesc acum, cu basmul lui Ispirescu în mână, dacă ți-am cerut vreodată ceva: o avere, o casă, o moștenire, niște acțiuni la vreo firmă farmaceutică sau o fată de împărat, pardon!, fată de ceferist. Nu ți-am cerut pentru că nu mi-a trecut prin minte să-ți cer și, mai mult, n-aveai de unde să-mi dai.

Am crezut și eu că sunt nemuritor și că nu voi îmbătrâni niciodată

M-am dus și eu în lume ca să-mi caut nemurirea. Și trebuie să-ți spun că a fost o vreme, demult, în care am fost convins că sunt nemuritor și că nu voi îmbătrâni niciodată. Viața asta este a dracului de parșivă! Te îndrăgostești și crezi că ești nemuritor. Întemeiezi o familie și crezi că e de-ajuns pentru nemurire. Scapi dintr-o pandemie, treci prin mai multe crize mondiale, și răsufli ușurat, mulți s-au prăpădit, tu ai scăpat. Scrii o carte și pretinzi să fi cocoțat pe soclu, aștepți aplauze, ovații și o diplomă care-ți garantează gloria, gata!, ai intrat în eternitate!

Trăiești sub mai multe guvernări, cu lideri care promit „lapte și miere”, dar constați că votul tău se pierde în neant, și tot sub vremuri ai rămas. Parcă ai fost înșelat. Muncești, muncești cu îndârjire până la rutină și epuizare și crezi că munca te ferește de… cancer, de exemplu. Aiureli!

Chiar mă bucur că nu m-ai amăgit, băi tată! De aceea am învățat să fiu rezervat cu promisiunile altora. De aceea m-am ferit să fac promisiuni celor care îi iubesc. De aceea îmi place basmul cules de Ispirescu, pentru că Făt-Frumos o ia peste bot de la Moarte, iartă-mă pentru sintagma asta golănească!, și sfârșește ca orice muritor. Pentru că asta am învățat ultima dată de la tine, dar n-am mai apucat să-ți zic: ai muncit toată viața ca să te mântuiești şi ai murit singur, ca Făt-Frumos, care a căutat tinerețe fără… Vara asta stau acasă și citesc.

