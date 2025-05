Chiar dacă actualul context politic-electoral a dus la un nivel de interimat și impredictibilitate greu de imaginat, chiar daca agitația electorală cu confuzia de rigoare, durează de mai bine de șase luni, chiar dacă deficitul bugetar a atins un nou record negativ de 9,2% PIB iar cel de cont curent nu dă semne să cedeze, sunt voci în spațiul public care se întrebă tendențios de ce se depreciază leul? De ce „a acceptat” BNR ca leul să se deprecieze „acum” după ce a rămas stabil atât timp …..și de aici cele mai nepotrivite procese de intenție împotriva Băncii Naționale.

Este foarte ușor să pari informat, suspicios sau atoateștiutor în privința a ceea ce face BNR pentru că, într-adevăr, o parte din activitatea BNR rămâne prin însuși specificul ei, tehnică și discretă, oricâtă transparentă s-ar propune și oricâtă cunoaștere ar avea comentatorii în legătură cu specificul activității băncilor centrale. În consecință, poți spune orice și specula tot. Dar lucrurile nu sunt deloc greu de întrevăzut pentru a înțelege și „din ce cauze” (în afara celor enumerate mai sus) și „de ce acum” această evoluție a cursului, pentru că toate elementele sunt la vedere.

BNR are prin statut o politică de intervenție în piața valutară, de „flotare controlată” a cursului. Alte țări au curs fix, altele curs liber. Noi avem acest specific care a permis ca în ciuda unor fundamente relativ nefavorabile (deficite în creștere) să avem o stabilitate remarcabilă a cursului în perioade de incertitudine, confuzie și război care a permis un nivel de trai mai bun într-o țară care are de recuperat decalaje de dezvoltare la toate nivelurile. Iar flotarea de care vorbim nu este însă o politică de curs care să mascheze realitatea și care să fie ruptă de piață, nu transformă albul în negru sau invers, pe bază de capricii sau interese ascunse. Stabilitatea cursului din ultima perioadă a fost posibilă nu doar datorită capacităților tehnice ale specialiștilor BNR ci și pe fondul intrărilor substanțiale de valută care numai în ultimul an au adus rezervei valutare peste 10 miliarde de euro (din fonduri europene, împrumuturi pe piețele externe, investiții de portofoliu). Sunt sume care au permis băncii o gestiune adecvată a cursului punând în același timp pe piață leii necesari bunei funcționari a statului și a economiei private în ciuda deficitelor de cont și bugetar. Adică stabilitate bazată pe balanța net pozitivă a intrărilor și ieșirilor de capital. În ultima perioadă de timp fluxurile aceasta s-au inversat. La început mai lent, au mai intrat ceva bani europeni, ceva împrumuturi, dar ieșirile de valută au început să depășească intrările ceea ce a dus la o schimbare fundamentală de paradigmă pentru BNR. Nu l-a o schimbare de politică – tot despre o flotare controlată vorbim – dar la o altă direcție de evoluție care trebuie temperată prin găsirea unor noi echilibre între nivelul cursului și cel al dobânzilor din piață.

Aceste ieșiri nu sunt deloc netransparente. Toate tranzacțiile se fac pe marile platforme de tranzacționare, pe Reuters și Bloomberg. Un analist vorbea despre sume de 3 miliarde de euro pentru primele zile de după alegeri, vizibile pe o singură platformă, și chiar dacă aceste sume agregate nu sunt toate ieșiri de natură să îngrijoreze, suma agregată confirmă presiunea momentului și iată cealaltă parte a explicației deprecierii care s-a suprapus peste deficite, demisii, amânări și opțiuni electorale interpretate de piață ca riscante. Nu este rolul și nici strategia băncilor centrale să arate cum sume de miliarde au asemenea evoluții pentru că s-ar expune inutil iar cele agregate sunt mai complexe din punct de vedere tehnic, dar oricine are acces la aceste platforme poate confirma inversarea unor fluxuri de amploare. Iar la începutul fiecărei luni, comunicatul de rezerve internaționale arată bilanțul fluxurilor în care a fost implicată banca.

Ce va urma în perioada următoare? Până când mișcările de capital nu își vor schimba orientarea și asta pentru că parte din incertitudini măcar, dacă nu și din dezechilibre, se vor mai tempera, Banca Națională va opera pentru evitarea fluctuațiilor masive atât pe curs cât și dobânzi, pentru că politica de flotare controlată nu se va schimba. O politică de curs care a venit în sprijinul economiei și al populației conferind o stabilitate care i-a făcut pe mulți să uite că totuși, primul termen care o definește este FLOTAREA și nu FIXAREA cursului. Cu toate acestea, sunt convins că nu se vor schimba nici speculațiile politice prea simpliste sau obsesiile provocate de neajunsuri personale ale unora sau altora în ceea ce privește BNR. De ce să stricăm un articol atât de colorat cu speculații sau obsesii și jigniri dând o explicație rezonabilă?

