El are o credință, că presa tipărită nu merită să mai existe. Argumentează că chioșcurile unde sunt comercializate ziarele sunt urâte și vând multe alte lucruri. Spune el că vând inclusiv haine. Posibil, eu n-am văzut haine, în schimb am văzut o mulțime de cărți, jucării, apă plată, ceva cartele de telefonie mobilă, pixuri etc.

Cei care mai cumpără ziare au șansa să achiziționeze și alte produse precum cărți sau jucării la prețuri infinit mai mici decât în librării și în magazine de specialitate. Unde mai poți cumpăra cărți noi, în colecții tematice, cu 10-15 lei bucata?

Evident că domnului Negoiță nu-i plac revistele, cărțile, tipăriturile în general. Negoiță știe că te poți face doctor la SRI fără să fii nevoit să deschizi o carte, o revistă sau altă tipăritură, ci doar cu două click-uri pe online.

Un plagiator (iar el a recunoscut că a plagiat), care face ușor pe tastatură copy-paste fără să fie nevoit să citească un rând din ce fură (nu mai zic să înțeleagă), nu poate iubi tipăriturile. Ca să copiezi citate din ziare, reviste și cărți ești obligat să le citești, să bați la tastatură literele, să memorezi cuvintele, mai pe scurt, ești obligat să procesezi ceea ce furi, iar la final, doamne ferește, poate îți rămâne și ceva în cap. E un proces greoi, așa că mai bine ar trebui să dispară.

Ce nu înțelege Robert Negoiță este că produsele vândute, pe lângă ziare, la respectivele chioșcuri, țin în viață afaceri de care depind sute de oameni, poate chiar mii. În afara editorilor, mai avem difuzorii, șoferii, oamenii care vând la chioșcuri etc.

Mai mult, tot ceea ce editorii de ziare, reviste, cărți pun la vânzare în aceste chioșcuri este fiscalizat. Drepturi de autor plătite, licențe plătite, salarii plătite. Peste acest microclimat economic, Negoiță dă cu toporul, fără logică și doar dintr-o prejudecată stupidă: „În opinia mea, nu e nevoie de presă tipărită!”

Ok, domnule, dacă atât poți…

