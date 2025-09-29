Maia Sandu și guvernul de la Chișinău au demonstrat că indiferent de rusersele consumate, de dodonii aruncați în luptă, determinarea, măsurile energice împotriva dezinformării, aplicarea strictă a legii atunci când au apărut ilegalități care afectau scrutinul, pot face diferența în războiul hibrid cu Moscova.

Un aspect foarte important al rezultatului votului din Moldova ne arată că pro-europenii au câștigat alegerile în țară, iar votul din diaspora a consolidat și mai mult diferența. Modul în care administrația Sandu a reușit să reziste și să consolideze instituțiile statului moldovean în războiul hibrid cu Rusia poate fi un exemplu nu doar pentru România, ci și pentru alte state europene.

Este adevărat că fondurile și susținerea UE, a SUA sau a altor state democratice au contat, dar implementarea politicilor, a pârghiilor care să lupte împotriva asaltului moscovit asupra democrației în Moldova, a ținut doar de factorul politic intern. De un președinte determinat și un guvern dispus să-și asume responsabilitatea de a aplica legea, de a comunica cu subiect și predicat de unde vine pericolul, cine îl instrumentează și cum poate fi combătut. Iar rezultatul s-a văzut la urne.

Moldovenii, protejați de o administrație performantă (cel puțin la capitolul comunicare și organizare), au votat clar pentru un viitor european, au evitat pericolul transformării țării într-o zonă de instabilitate, au asigurat spatele Ucrainei și pot oferi ajutor autorităților de la București (și nu numai), despre cum poate fi combătut războiul hibrid. Cine are urechi să asculte, cine are ochi să vadă!

