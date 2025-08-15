În Alaska, Moscova vrea să cristalizeze avantaje fără costuri excesive, iar Washingtonul un rezultat care poate fi anunțat inclusiv cu parfum de Nobel pentru pace. Această tensiune poate duce la compromisuri fragile.

În acest context, Moscova vizează patru dividende: ieșirea din izolare; negocierea de la egalitate cu Washingtonul; mutarea presiunii asupra Kievului (prezentat deja de POTUS ca un obstacol în calea păcii); divizarea frontului occidental. 

Obiectivul imediat este de a-l convinge pe Trump să-l împingă pe Zelenski să accepte sacrificii teritoriale fără alte lupte. Putin știe că trebuie să facă câteva concesii limitate, dar gândește pe termen mediu și lung. Poate folosi summitul pentru a câștiga timp, a-și consolida cuceririle și a crea condiții pentru a relua inițiativa. Țintește readucerea Ucrainei în zona de influență rusească, transformarea țării vecine într-un fel de Belarus: formal independentă, dar controlată în esență.

Pe de altă parte, pentru Trump, Ucraina este doar un pretext dintr-un joc mai amplu cu Rusia, care include piese grele precum Orientul Mijlociu, energia, Arctica în curs de dezgheț, Iranul, India și China. El are nevoie de un succes imediat, pe care să-l poată etala ca trofeu politic intern pentru a-și reface imaginea prăbușită în sondaje: tot un armistițiu, chiar și la un preț exorbitant. 

Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?
Recomandări
Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Poate slăbi din sancțiuni pentru a găsi oportunități. Instinctul său de afacerist atroce și stilul non-conformist, care anulează cutumele diplomatice, lasă loc de orice. 

Excluderea lui Zelenski este un alt mare semnal de alarmă: securitatea și suveranitatea riscă să fie decise de alții. Mesajul global este că forța dictează. De aceea Kievul, susținut de țările europene, i-a strecurat lui Trump la consultările din această săptămână ideea unui armistițiu necondiționat, bazat pe trei piloni: verificarea independentă, aplicarea sancțiunilor în caz de încălcare și ajutor militar nenegociabil. 

Europa se află și ea la răscruce. Spectatoare la spectacolul lumii, ciuntită, fără orizont ca broker de securitate. Cu lideri slabi, contestați puternic de electorate, inabili în a găsi soluții decente la probleme stringente. Obosiți de război și sărăciți de taxe umflate, obligați să cotizeze pentru energie scumpă și pentru înarmare inutilă, cetățenii de pe Bătrânul Continent au ajuns la limita răbdării. 

O arată voturile acordate suveraniștilor care contestă în forță actualul establishment. Pe undeva, duritatea lui Trump le-a arătat exact unde le e locul privilegiaților de la Bruxelles – în niciun caz la masa marilor tratative.

Live Text. Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska. Se decide soarta Ucrainei, fără ca Zelenski să fie de față
Recomandări
Live Text. Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska. Se decide soarta Ucrainei, fără ca Zelenski să fie de față

În mod evident, problema depășește granițele Ucrainei: dacă se acceptă principiul că frontierele se schimbă cu forța, semnalul transmis puterilor revizioniste este unul de încurajare. Diferitele declarații ale lui Trump cu privire la posibile „schimburi de teritorii” au declanșat îngrijorare în Ucraina și în întreaga Europă. 

De altfel, administrația SUA a dat deja destule semne de revizionism: de la revendicările asupra Groenlandei și Canadei, până la pretențiile asupra Canalului Panama.

Tabloul geopolitic global arată că sistemele politice și economice se află într-o criză profundă, în aproape fiecare parte a lumii. Peste tot, dezechilibrele par să se alimenteze reciproc, favorizând un sentiment generalizat de dezorientare. Politica tinde să fie în principal în mâinile unor „bărbați puternici” care par să considere principiile democratice și echitatea în relațiile interne și internaționale un obstacol inutil în calea deciziilor lor.  

Lumea de mâine poate fi mai bună? E greu de crezut cât timp lăcomia e tot atât de veche pe cât este umanitatea.

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
GSP.RO
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
GSP.RO
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Avantaje.ro
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Trenuri cu întârzieri de peste 3 ore, probleme cu infrastructura în zona Feteşti-Cernavodă. Pasagerii pot cere banii înapoi
Știri România 13:23
Trenuri cu întârzieri de peste 3 ore, probleme cu infrastructura în zona Feteşti-Cernavodă. Pasagerii pot cere banii înapoi
Ce este șiștăvirea boabelor de porumb, fenomenul provocat de seceta pedologică ce pune în pericol agricultura din România
Știri România 13:22
Ce este șiștăvirea boabelor de porumb, fenomenul provocat de seceta pedologică ce pune în pericol agricultura din România
Parteneri
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Adevarul.ro
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
Fanatik.ro
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Daniela Gyorfi își sărbătorește astăzi fiica, pe Maria. Ce cadouri i-a făcut artista. „Este un copil foarte bun și cuminte”
Stiri Mondene 15:15
Daniela Gyorfi își sărbătorește astăzi fiica, pe Maria. Ce cadouri i-a făcut artista. „Este un copil foarte bun și cuminte”
Când se difuzează la Kanal D „Jocul cuvintelor”, emisiunea prezentată de Dan Negru. Show-ul revine cu un nou sezon
Stiri Mondene 15:10
Când se difuzează la Kanal D „Jocul cuvintelor”, emisiunea prezentată de Dan Negru. Show-ul revine cu un nou sezon
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
ObservatorNews.ro
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Reacția lui Garry Kasparov, după ce Donald Trump a comparat întâlnirea cu Vladimir Putin cu o partidă de șah
GSP.ro
Reacția lui Garry Kasparov, după ce Donald Trump a comparat întâlnirea cu Vladimir Putin cu o partidă de șah
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
GSP.ro
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
Parteneri
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Mediafax.ro
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Wowbiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână
KanalD.ro
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână

Politic

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat absența
Politică 15:59
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat absența
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Politică 14:23
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
Fanatik.ro
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii