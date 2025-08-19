Fiecare bombă care cade, în fiecare zi în care continuă acest război, pune ostaticii vii în pericol iminent de execuție și amenință să facă trupurile decedaților să dispară pentru totdeauna (…) „Moștenirea domniei voastre ar putea fi definită de acest moment – liderul care a pus capăt războiului și a adus frații noștri acasă, construind în același timp un viitor, atât pentru familiile noastre, cât și pentru poporul din Gaza””…

Ieri, @realDonaldTrump a răspuns pe Truth Social, într-un delir de grandoare: „Eu am fost cel care a negociat și a obținut eliberarea a sute de ostatici în Israel (și America!). Eu am fost cel care a pus capăt la șase războaie în doar șase luni. Eu am fost cel care a distrus instalațiile nucleare ale Iranului…”.

Numai că le-a oferit cetățenilor israelieni, cuvânt cu cuvânt, aceeași contradicție în termeni cu care, duminică, premierul de la Ierusalim încercase să îi amăgească în timp ce protestau din stradă: ostaticii rămași în Gaza vor fi eliberați doar după ce Hamas va fi distrus. Trump nu face decât să-i ofere sprijin necondiționat lui Netanyahu.

Tot ieri a venit și vestea că Hamas și-a dat acordul, fără nici un amendament, la propunerea de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, moșită de Trimisul Special al Președintelui Trump în Orientul Mijlociu, diplomatul-dandana Steve Witkoff, cu concursul mediatorilor din Egipt și Qatar.

Este, în linii principale, același text pe care Hamas îl respinsese nu de mult: o pauză de 60 de zile, eliberarea în primă fază a 10 ostatici vii (în schimbul a 140 de prizonieri palestinieni, care execută pedepse pe viață în închisorile israeliene plus încă 60, condamnați la peste 15 ani), ajutor umanitar de urgență – apă, hrană, combustibil, electricitate, reabilitarea spitalelor distruse. Noutatea constă în negocieri privind exilului liderilor Hamas în străinătate, precum și negocieri privind înființarea unui comitet pentru gestionarea Gazei.  

Întrebat de presa israeliană despre această întorsătură a lucrurilor, despre posibilitatea perfectării unui acord de încetare a focului, prim-ministrul Netanyahu a răspuns, cum obișnuiește, printr-un videoclip, cu suverană detașare: „Ca și dumneavoastră, aud informațiile din mass-media și ele dau impresia unui singur lucru – că Hamas se află sub o presiune imensă”. A ținut să sublinieze că tocmai s-a întâlnit cu șefii armatei, pentru a-și pune la punct planurile de ocupare a orașului Gaza.  

Surse apropiate Guvernului au dezvăluit jurnaliștilor că Israelul va opri  războiului doar dacă Hamas eliberează toți ostaticii odată, depune armele, permite demilitarizarea Fâșiei Gaza și predă controlul altui organism decât Autorității Palestiniene din Cisiordania. Prin urmare, nici vorbă despre un acord de încetare a focului.

Steve Witkoff va fi lăsat, probabil să își continue show-ul diplomatic la Cairo. Gaza rămâne însă strivită între delirul de grandoare al lui Trump și ipocriziile lui Netanyahu, un Tartuffe post-modern, însă unul sângeros.

