Făcuse un slalom printre întrebările referitoare la încheierea, totuși, a unui acord de încetare a focului, măcar a unuia parțial, sugerând că nu se mai pune problema. A sugerat, de asemenea, că abandonează eventuale acorduri de eliberare parțială a ostaticilor, afirmând că – aici era secvența care mă interesa – noul său plan conține „metode sofisticate care vor surprinde” Hamas. Care ar putea fi aceste „metode sofisticate”? m-am întrebat cu îngrijorare, știind că „sofisticat” și „creativ” în repertoriul prim-ministrului de la Ierusalim s-au dovedit nu o dată catastrofale.

După conferințele de presă, Netanyahu a discutat telefonic cu președintele Trump, fapt confirmat operativ printr-un comunicat de la Cabinetului său. Premierul a început prin a-i mulțumi liderului de la Casa Albă (a învățat perfect lecția aplicată lui Zelenski: mai întâi mulțumirile), asigurându-l că va cuceri bastioanele Hamas, va elibera ostaticii și va pune capăt foarte curând războiului. Nu am aflat ce i-a replicat Trump. Ultima conversație a celor doi fusese pe 28 iulie. Atunci, pe președinte l-au înfuriat încercările talentatului Bibi de a-l convinge (cum a făcut mai ales în conferința cu jurnaliștii străini) că în Gaza nu există înfometare.  

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Cert este că, sâmbătă, 9 august, trimisul special al președintelui SUA, Când În Orientul Mijlociu, Când La Moscova, factotum-ul Steve Witkoff, se întâlnea la Ibiza cu premierului Qatarului, Muhammad bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani și – în ciuda faptului că, doar cu o zi înainte, Cabinetul de Securitate israelian validase Planul Netanyahu pentru Gaza – cei doi discutau despre un acord de încetare a focului și eliberarea celor 50 de ostatici (dintre care 20 încă în viață). Părea un ciudat paralel, menit să împiedice punerea în aplicare a Planului Netanyahu de ocupare urgentă a Gazei.

În plus, în cursul zilei de ieri, a apărut știrea că o delegație a Hamas se află în drum spre Cairo, la o întâlnire cu reprezentanți egipteni ai serviciilor de informații, întărind convingerea că Trump are și un alt plan, în timp ce premierul Netanyahu asigură lumea că își va pune neîntârziat în aplicare propriul plan de demilitarizare completă a Fâșiei Gaza, control de securitate israelian și un guvern civil alternativ (nu se știe din cine alcătuit – evident, nu din membri Hamas, dar nici din reprezentanți ai Autorității Palestiniene).

Pentru a spori tenebrele, pe 8 august – în timp ce Cabinetul de Securitate intra în ședința-maraton de 10 ore, ce avea să decidă asupra noii ofensive în Gaza – întrebat de corespondenții de presă de la Casa Albă despre soluția expulzării în Somalia a palestinienilor din Fâșie (mai precis în așa-așa numita Somaliland, regiune care s-a declarat autonomă), deși când în luna mai s-a vehiculat această soluție atât Statele Unite, cât și Somalia au negat că s-ar fi discutat, președintele Trump, a declarat: „Analizăm acest lucru chiar acum. O întrebare bună, de fapt, și încă una complexă, dar lucrăm la asta chiar acum”…

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video
Recomandări
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video

Îndrăznesc să mă întreb și dacă nu cumva „metoda sofisticată” anunțată de Netanyahu este o înțelegere discretă, în nume personal, cu Administrația Trump, peste capul colegilor extremiști din coaliția de guvernare. Nu s-ar explica altfel de ce, aparent fără nici un motiv, ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, cu o seară înaintea conferințelor de presă, îl atacase extrem de dur pe premier, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, acuzându-l că „pierde vremea” și asigurând cetățenii că nu mai are „încredere în capacitatea și dorința lui Netanyahu de a învinge Hamas”.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.RO
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Lupta unui dublu campion la Roland Garros cu bătrânețea: „Durerea nu mă lasă să mă mișc. Sunt ca un vierme”
GSP.RO
Lupta unui dublu campion la Roland Garros cu bătrânețea: „Durerea nu mă lasă să mă mișc. Sunt ca un vierme”
Parteneri
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni, în România. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în perioada 11 august - 7 septembrie
Știri România 08:53
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni, în România. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în perioada 11 august – 7 septembrie
Gabriela Firea nu renunță la Primăria Capitalei: „Discutăm la următoarea ședință a PSD”
Știri România 08:49
Gabriela Firea nu renunță la Primăria Capitalei: „Discutăm la următoarea ședință a PSD”
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 11 aug.
Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 11 aug.
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Au apărut tarifele dinamice la energie. Oferta unui furnizor pentru kWh între orele 11 şi 15
ObservatorNews.ro
Au apărut tarifele dinamice la energie. Oferta unui furnizor pentru kWh între orele 11 şi 15
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist din România ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist din România ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți

Politic

Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 11 aug.
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Parteneri
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
Spotmedia.ro
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline. Motivul incredibil invocat de Dragoș Ciupercescu
Fanatik.ro
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline. Motivul incredibil invocat de Dragoș Ciupercescu
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn