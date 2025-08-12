Făcuse un slalom printre întrebările referitoare la încheierea, totuși, a unui acord de încetare a focului, măcar a unuia parțial, sugerând că nu se mai pune problema. A sugerat, de asemenea, că abandonează eventuale acorduri de eliberare parțială a ostaticilor, afirmând că – aici era secvența care mă interesa – noul său plan conține „metode sofisticate care vor surprinde” Hamas. Care ar putea fi aceste „metode sofisticate”? m-am întrebat cu îngrijorare, știind că „sofisticat” și „creativ” în repertoriul prim-ministrului de la Ierusalim s-au dovedit nu o dată catastrofale.

După conferințele de presă, Netanyahu a discutat telefonic cu președintele Trump, fapt confirmat operativ printr-un comunicat de la Cabinetului său. Premierul a început prin a-i mulțumi liderului de la Casa Albă (a învățat perfect lecția aplicată lui Zelenski: mai întâi mulțumirile), asigurându-l că va cuceri bastioanele Hamas, va elibera ostaticii și va pune capăt foarte curând războiului. Nu am aflat ce i-a replicat Trump. Ultima conversație a celor doi fusese pe 28 iulie. Atunci, pe președinte l-au înfuriat încercările talentatului Bibi de a-l convinge (cum a făcut mai ales în conferința cu jurnaliștii străini) că în Gaza nu există înfometare.

Cert este că, sâmbătă, 9 august, trimisul special al președintelui SUA, Când În Orientul Mijlociu, Când La Moscova, factotum-ul Steve Witkoff, se întâlnea la Ibiza cu premierului Qatarului, Muhammad bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani și – în ciuda faptului că, doar cu o zi înainte, Cabinetul de Securitate israelian validase Planul Netanyahu pentru Gaza – cei doi discutau despre un acord de încetare a focului și eliberarea celor 50 de ostatici (dintre care 20 încă în viață). Părea un ciudat paralel, menit să împiedice punerea în aplicare a Planului Netanyahu de ocupare urgentă a Gazei.

În plus, în cursul zilei de ieri, a apărut știrea că o delegație a Hamas se află în drum spre Cairo, la o întâlnire cu reprezentanți egipteni ai serviciilor de informații, întărind convingerea că Trump are și un alt plan, în timp ce premierul Netanyahu asigură lumea că își va pune neîntârziat în aplicare propriul plan de demilitarizare completă a Fâșiei Gaza, control de securitate israelian și un guvern civil alternativ (nu se știe din cine alcătuit – evident, nu din membri Hamas, dar nici din reprezentanți ai Autorității Palestiniene).

Pentru a spori tenebrele, pe 8 august – în timp ce Cabinetul de Securitate intra în ședința-maraton de 10 ore, ce avea să decidă asupra noii ofensive în Gaza – întrebat de corespondenții de presă de la Casa Albă despre soluția expulzării în Somalia a palestinienilor din Fâșie (mai precis în așa-așa numita Somaliland, regiune care s-a declarat autonomă), deși când în luna mai s-a vehiculat această soluție atât Statele Unite, cât și Somalia au negat că s-ar fi discutat, președintele Trump, a declarat: „Analizăm acest lucru chiar acum. O întrebare bună, de fapt, și încă una complexă, dar lucrăm la asta chiar acum”…

Îndrăznesc să mă întreb și dacă nu cumva „metoda sofisticată” anunțată de Netanyahu este o înțelegere discretă, în nume personal, cu Administrația Trump, peste capul colegilor extremiști din coaliția de guvernare. Nu s-ar explica altfel de ce, aparent fără nici un motiv, ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, cu o seară înaintea conferințelor de presă, îl atacase extrem de dur pe premier, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, acuzându-l că „pierde vremea” și asigurând cetățenii că nu mai are „încredere în capacitatea și dorința lui Netanyahu de a învinge Hamas”.

