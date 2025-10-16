Au lipsit de la această fabuloasă festivitate tocmai cei pentru care s-a manufacturat „pacea”: reprezentanții Gazei și premierul Netanyahu. (Cu atât mai mult cu cât pe palestinieni, câți au mai rămas, îi așteaptă, nerăbdătoare, prosperitatea).

Coborând cu picioarele pe moloz, riguros vorbind, „Declarația Trump pentru pace și prosperitate durabile” conține vreo cinci sute de vorbe mari și, asemenea Planului cu același nume, intenții gigantești și soluții vagi.

Etapa întâi a Acordului de încetare a focului în Gaza nu s-a încheiat încă (așa cum anticipam – nu s-ar fi putut; ostaticii morți sunt greu de recuperat, chiar dacă lucrează în acest scop o echipă mixtă, cu experți israelieni de mare clasă).

Hamas nu pare a se fi dezarmat – pe puțin vreo 33 de gloanțe tot le-au rămas, să-și execute niște camarazi bănuiți de colaborare cu Israelul (prin cunoscuta metodă: în genunchi și împușcați pe la spate).

Nimic nu e încă limpede în Fâșia Gaza, dar Donald J. Trump a și anunțat etapa a doua, cu majuscule și semne de exclamare, la revenirea în Washington, marți, 14 octombrie, pe Truth Social: „Faza a doua începe chiar ACUM!!!”. Citind emfaticul anunț, jurnaliștii l-au întrebat dacă garantează că Hamas se va dezarma, totuși. Magicianul din Biroul Oval a replicat cu inconfundabilul său stil hipnotizant: „Le-am spus că vrem să se dezarmeze și se vor dezarma! Și, dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma și se va întâmpla rapid și poate violent!… Mă înțelegeți? Se vor dezarma!”. Cum?, au insistat jurnaliștii. „Nu trebuie să vă explic… Ei știu că nu mă joc!”. Asta după ce, duminică 12 octombrie, cu o zi înaintea deplasării la Ierusalim, afirmase că le-a dat hamasnicilor „aprobare pentru o perioadă”, ca să gestioneze puțin „problemele” din Gaza (!).

Cât despre perspectiva înființării unui stat palestinian, în seara de 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh, Magicianul Absolut se arătase la fel de convingător în imprecizia sa: „Eu vorbesc despre reconstrucția Gazei! Nu vorbesc despre un stat sau două state. Multor oameni le place soluția cu un singur stat. Unii preferă două state. Vom vedea. Voi decide ce cred că este corect, dar va fi în coordonare cu alte țări”.

Ce se va întâmpla în continuare? Deținând din nou, după cum îl definea în primul mandat, „cel mai important job din lume”, Trump va fi obligat să își mai ia unul, part-time: va conduce personal „Consiliul Păcii”, care va guverna Gaza, pe o perioadă încă nedeterminată.

Deși nu se știe încă în ce condiții, acolo președintele Statelor Unite își va realiza cu siguranță râvnita feerie turistico-tehnologică. O va realiza cu orice preț și cu beneficii enorme pentru toți cei care vor avea șansa să fie înșurubați în Afacerea Secolului.

Poate „Gaz-a-Lago” va marca „sfârșitul erei terorii și a morții” (Trump dixit), dar Marele Magician din Biroul Oval nu va putea să panseze cu prosperitate rana din conștiința umanității, amintirea masacrelor la care am asistat neputincioși.

