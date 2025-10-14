Cu generozitate, președintele Statelor Unite i-a deschis un culoar solid prim-ministrului pentru viitoarele alegeri, spălând huiduielile familiilor din Piața Ostaticilor de acum câteva seri. I-a făcut rost chiar și de aplauze, iar la un moment dat (e a doua oară când o face) a pomenit – în stilul său irefutabil – despre dosarele de corupție ale lui Netanyahu (trei aflate pe rol, două în așteptare), adresându-se direct excelenței sale Itzhak Herzog: „Domnule președinte, de ce nu-l grațiați?! Cui dracu îi pasă de aceste acuzații?!”. Noroc că în sală nu se aflau (Amir Ohana, șeful Knesset-ului, membru marcant al Likud, partidul premierului, le refuzase categoric prezența) nici Yitzhak Amit, președintele Curții Supreme, nici încercata doamnă Gali Baharav-Miara, procurorul general. Ar fi stricat buna dispoziție a POTUS explicând că nu se pot acorda grațieri decât pe sentințe definitive.

Important este că, invocând următoarea etapă a mărețului său Plan, Donald J. Trump a promis, cu mărinimie, câte o Epocă de Aur atât Israelului, cât și Orientului Mijlociu și, evident, Americii.

Când speram ca tensiunile să se fi risipit, am primit două știri: prima, că premierul Netanyahu se va deplasa, totuși, la marele Summit al Păcii de la Sharm el-Sheikh (de acolo de unde duminică venise informația că nu e invitat). A doua, că nu se va mai duce, amintindu-și că intră în sărbătoarea de Simhat Tora (Bucuria Torei). Așteptând să afle dacă premierul Israelului va apărea sau nu, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, s-a învârtit deasupra Mării Roșii, așteptând confirmarea că premierul Israelului nu va fi prezent, ca să poată ateriza.

Astfel încât, la Summitul Păcii de la Sharm el-Sheikh, ce a urmat vizitei la Ierusalim, Trump și-a mai adăugat în palmares o realizare greu de egalat: întâlnirea a „peste 20” de lideri regionali și occidentali (au fost prezenți președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer) s-a desfășurat cu succes… în absența subiecților – reprezentanți ai Israelului și Gazei.

Ce s-a petrecut mai exact ieri în Egipt? Explică un comunicat emis de Cabinetul președintelui Abdel Fattah el-Sisi: acest summit a avut scopul „de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, de a intensifica eforturile pentru realizarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și de a inaugura o nouă eră de securitate și stabilitate regională”. A explicat, la fața locului, și președintele Trump, răspunzând întrebărilor presei: „Faza a doua (a Planului Trump, n.m.) a început, din punctul nostru de vedere”. Pentru transformarea Gazei într-o feerie turistico-tehnologică (așa cum o prezentase și în Knesset) vor fi cooptate țări din regiune și vor fi investite sume colosale. Gaz-a-Lago are toate șansele să devină Afacerea Secolului.

Până atunci, deși demersurile Incomparabilului POTUS înaintează în mare viteză, ar mai fi destule lucruri de clarificat. Unul dintre ele invocat, probabil din neatenție, de însuși președintele Egiptului, când – dându-i cuvântul omologului său american (și fiori reci lui Benjamin Netanyahu, aflat la câteva sute de kilometri distanță) – a afirmat că singura soluție viabilă de a trăi în pace, israelieni și palestinieni, este soluția a două state…

La ora când scriu, ziua glorioasă a magnificului Donald J. Trump s-a încheiat. S-a înălțat și e purtat în tării la bordul Air Force One. Privește de sus această lume care rămâne să dovedească faptul că îl merită.

