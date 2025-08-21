De la Casa Albă, și declarația secretarului de presă, doamna Karoline Leavitt, vorbește despre negocieri pentru un acord și pune atitudinea neașteptat de constructivă a Hamas pe seama postării pe Truth Social a președintelui Trump, când de fapt acesta nu făcea decât să repete, cu aceleași cuvinte folosite de premierul Netanyahu, necesitatea ca acesta să își urmeze neclinitit planul ofensiv. De altfel, ieri după-amiază, presa israeliană a informat că armata a început încercuirea orașului Gaza. Operațiunea, numită „Carele lui Gideon 2”, urmează să mobilizeze aproximativ 80.000 de rezerviști.

Parafrazându-l pe ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, Netanyahu bate ultimul cui în coșciugul unui acord de încetare a focului, așa cum Smotrich însuși tocmai a bătut, cum se lăuda, ultimul cui în coșciugul unui viitor stat palestinian.

„Îngroparea ideii unui stat palestinian” s-a numit comunicatul emanat de la cabinetul lui Smotrich pe 14 august, prin intermediul căruia își anunțase intenția fermă de a resuscita o inițiativă mai veche, amânată din cauza unui șir de Rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU. Invoc doar Rezoluția din decembrie 2016, care cerea „încetarea imediată şi completă a tuturor activităţilor de colonizare israeliană în teritoriul palestinian, incluzând estul Ierusalimului”.

Ei bine, vechea inițiativă a fost materializată de Smotrich în așa-numitul Proiect E1 de construcție în Cisiordania a încă 3.401 case pentru coloniștii israelieni, între Ierusalim și orășelul Ma’ale Adumim. (Nu descifrez încă ghematria, înțelesul acestui număr – 3.401). „Oricine pe lume încearcă să recunoască astăzi un stat palestinian va primi răspunsul nostru pe teren. Nu cu documente, nici cu decizii sau declarații, ci cu fapte”, se arăta în comunicat.

Smotrich ținuse să adauge trei informații: 1) acțiunea este susținută de însuși președintele Trump și, evident, de premierul Netanyahu (cel dintâi n-a confirmat, până la ora când scriu); 2) acțiunea răspunde acelor state occidentale care au anunțat recent că vor recunoaște în septembrie un stat palestinian; 3) proiectul va fi aprobat pe 20 august.

Așa s-a și întâmplat. Ieri, un departament din Ministerul Apărării – unde Smotrich deține și funcția de ministru adjunct – respectiv Comitetul Superior de Planificare al Administrației Civile, a aprobat proiectul. Lucrările de infrastructură vor demara în câteva săptămâni, locuințele vor fi ridicate în aproximativ un an.

În cursul zilei de astăzi este așteptată conferința de presă a ministrului Smotrich, organizată chiar la Ma’ale Adumim, în care își propune să detalieze proiectul. Dacă mai este nevoie – spusese joia trecută esențialul: „Planul va îngropa ideea unui stat palestinian”, fiind „ultimul cui în sicriu”.

Tot astăzi este așteptată o consultare de securitate, convocată de premierul și comandantul armatei, Netanyahu, având ca temă ofensiva terestră în Gaza. Prim-ministrul de la Ierusalim nu s-a ostenit încă să ofere încă un răspuns oficial la anunțul Hamas de sprijinire fără amendamente a acordului de încetare a focului. Răspunsul e clar negativ, dar până și iscusitului prim-ministru de la Ierusalim îi ia ceva timp să îl formuleze astfel încât să se profileze pe sine ca erou al păcii.

