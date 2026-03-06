Fugar român, prins în Spania

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în 3 martie, un bărbat de 32 de ani, din județul Neamț, a fost prins în Spania în urma cooperării între polițiștii români și autoritățile spaniole.

Acesta era inclus în categoria most wanted la nivelul Uniunii Europene.

Căutat pentru omor calificat

Bărbatul era urmărit național și internațional, având emis pe numele său, de către Tribunalul București, un mandat de arestare preventivă, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată.

În aprilie 2014, în timp ce se afla în Irlanda, bărbatul, împreună cu alți cetățeni români, ar fi constituit un grup de criminalitate organizată cu scopul obținerii de venituri financiare din fapte ilegale.

Procedurile judiciare pentru punerea în executare a mandatului european de arestare sunt în curs.

Luna trecută, un fugar român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Polițiștii l-au arestat în timpul unui control rutier de rutină.

Iar în ianuarie, un român urmărit internațional de autoritățile din Statele Unite a fost arestat tot în Italia, în orașul Pavia, în baza unui mandat emis de o instanță americană.

