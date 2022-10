Nici nu este atât de complicat ceea ce ne spune președintele: fără temperaturi exagerate în casă, apa caldă să nu fie prea caldă, energie electrică – doar strictul necesar. La venituri lunare de 21.799 de lei net (atât a câștigat Klaus Iohannis în 2021, din salariu și chirii), factura la gaze și energie electrică a șefului statului nici n-ar trebui să se simtă.

Este greu de înțeles, în condițiile astea, având acest exemplu viu în fața ochilor, de ce românii se tem că nu vor face față facturilor din iarna care vine. Ca să nu mai spunem că cei mai mulți nici măcar nu au o grădină pe care să fie tentați să o lumineze. Că stau la bloc.

Și totuși, cu ingratitudinea specifică acestui popor cârcotaș, tot mai mulți simt că ar avea și ei nevoie de vreo cinci case pe care să le închirieze pentru a-și putea plăti utilitățile în cea de-a șasea, în care și locuiesc două zile pe săptămână.

Dar și mai ușor le-ar fi românilor dacă ar putea RA-APPS-ul să le plătească încălzirea apei din piscina interioară și adăpostirea, pe timp de iarnă, a palmierilor de pe terasa de la etaj. Dacă fiecare familie de români ar putea pleca în vacanță, iarna, într-o zonă mai caldă a planetei, pe banii celorlalți români, având și cheltuielile pentru sepepiști plătite, economiile la energie ar fi și mai mari.

Dacă statul ne-ar deconta, tuturor, 600 km săptămânal, parcurși în 3-4 limuzine, plus o ambulanță, dacă altcineva ne-ar plăti mesele zilnice, bucătarii personali, ținutele scumpe pentru zilele în care mergem să facem poze cum plantăm copăcei, bicicletele și schiurile de câteva mii de euro în care ne pozăm pentru a promova mișcarea în aer liber, atunci probabil că am putea da oricare dintre noi sfaturi despre cum se economisește cel mai bine energia în timpuri de criză. Și despre cum se economisește în general.

Vă gândiți că, totuși, e greu să ajungi la nivelul ăsta. Teoretic, da. Practic, e greu doar prima dată. Pentru a ajunge și a doua oară să beneficiezi de un asemenea răsfăț pe bani publici este obscen de simplu.

Nu trebuie decât să nu faci absolut nimic timp de cinci ani, să mimezi tăcerea și inacțiunea înțelepte, să arunci un palton pe capota mașinii, să privești în gol cu insistență, să fii incapabil de viziune, să te iriți vizibil la fiecare întrebare, fie ea și comodă, să stăpânești un vocabular de maximum 400-500 de cuvinte, și alea făcute din cel mai prost lemn disponibil și așa mai departe.

Trebuie, spus cu mai puține cuvinte, să fii președintele României mediocratocrate.

Dacă nu puteți face asta, atunci, măcar, mai puneți o casă pe voi, peste pulover, hanorac și cojoc. Iar dacă nici asta nu puteți, nici nu știu de ce mai stăm de vorbă. Înseamnă că sunteți cusurgii, cârcotași și, pur și simplu, nu vă meritați președintele. Ghinion.

foto: Hepta/imaginea a fost editată – sigla de pe hanorac

