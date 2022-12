Opinii Mitropolitul Cernăuțiului și Bucovinei, acuzat că este un agent al Moscovei, a comparat în predică perchezițiile din Ucraina cu cele din Coreea de Nord. Ce vor face credincioșii români? Opinie de

Marin Gherman Toate articolele autorului . Ultimul update Vineri, 02 decembrie 2022, 19:42

Presa mondială, printre care The New York Times sau Reuters, relatează că guvernul de la Kiev intenționează să scoată în afara legii instituțiile religioase care au legături cu Kremlinul. Închiderea Bisericii Ortodoxe Ucrainene are datele să fie, conform reacțiilor înregistrate până acum în societatea ucraineană, prima provocare majoră cu care să se întâlnească regimul Zelensky din partea unei importante mase de compatrioți de la începutul războiului, explică Marin Gherman, jurnalist ucrainean de origine română din Cernăuți, refugiat în România și care scrie în Libertatea.