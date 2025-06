Ce taxăm și cum taxăm? Aici, România cu elitele ei e fermă: nu cumva să ne atingem de bogăție sau de evazioniști, trebuie să-i stoarcem pe fraierii care oricum plătesc și punct. Iar dezbaterea arată cam așa: profesorul de economie Cornel Ban care propune măsuri de absolut bun simț, nimic excentric, se bate aproape de unul singur cu un detașament de apucați care-l consideră pe Ban de-a dreptul un ”comunist”. Că așa-i la noi, te iei de bogăție, ești comunist. Peste tot Ban e prezentat cu grijă ca fiind ”stânga”, or acest om își lasă și credințele deoparte prezentând exasperat o realitate simplă: bă, vreți să fiți în Europa?, păi asta trebuie făcut, trebuie adunat bani cu grijă și consolidat statul, nu micșorat cum vor tot restul de sfetnici ai lui Nicușor!

Cornel Ban subliniază nu de ieri de azi un paradox absolut. Luminații noștri români, de la Iancu Guda la Atanasiu și alte voci ”experte”, ar urla și la FMI că sunt comuniști: ”întrucât intervenția mea pe problema bugetului a fost criticată ca „extremistă” sau interesată, dupa caz (!?), ajung la faza în care citez din FMI, raportul Art IV Consultări pe Romania. Ultimul e din decembrie 2023. Asta ca să știm cum o să arate unele elemente din acordul stand-by care se dă în caz de probleme cu refinanțarea datoriei externe. Ar fi interesant de văzut cum va fi primită de partea română „o impozitare mai ridicată a segmentelor mai bogate ale populației”, cum se exprima „comunist” delegatia Fondului.””

Da, în România, până și FMI și Banca Mondială sunt prea comuniste. Știm noi mai bine!

Dacă am mai și citi presă europeană, am constata că noi folosim un vocabular pentru care în Franța, Spania, Germania am lua bătaie pe stradă. Îl auzeam ieri pe Mihai Gâdea, de exemplu, cu celebra litanie: ”trebuie să înțelegem că businessul ține România!”. Pentru un francez sau spaniol, oricât de la dreapta, asta ar suna barbar. De ce? Simplu, pentru că e la mintea cocoșului că un stat reglementat cu cetățenii lui țin un sistem în viață, nu invers.

La noi, însă totul e invers, și Georgescu-Simion visau să dea bani la afaceriști, iar Nicușor și-a tras experți ”pă economic” de te doare capul: Burnete și Atanasiu, oameni cu niște vederi asupra economiei de zici că suntem în anii 90, secolul trecut. Taxele mici fac economia puternică, ei atâta știu, numai că e o filozofie economică în care nu mai cred nici cei care au inventat-o. Inspirația e americană, numai că, ce să vezi, nu suntem SUA. Iar Trump care hrănește bogătanii se bazează și pe altceva decât economie, pe forța de hegemon a SUA.

Cea mai mare provocare pentru politicieni, presă, experți în economie ar fi să ajungem dracului și noi în anii 2025. Tot ce se discută e de anii 90, cel mult 2000. Să crești încasările la buget prin tăieri, de exemplu. Sau să urli ca în ziua Apocalipsei că e deficit, când toată UE se bălăcește în deficit. Sigur, trebuie să fii responsabil, dar responsabil nu înseamnă să tot urli la drobul de sare.

Să te gândești numai la nepotismul din sistem, la privilegiați și să nu vezi ansamblul, și anume că banii s-au dus pe utilități publice, pe autostrăzi, pe armament (că doar partenerul strategic cere bani non-stop), asta e deja rea-voință. Educația e sub-finanțată, sănătatea la fel, ăștia sunt și marii angajatori, deci de fapt nu prea ai de unde tăia cu efect vizibil. Cât despre lichele, nepotism, ventuze bugetare astea trebuie tăiate și când ai bani, se numește management.

Dar avem tot felul de voci publice care sunt direct în lobbyștii capitalului din orice poziție. Glăvan, când politician, când economist; un nene Guda care te educă economic de te face praf și cu care aflăm că s-a sfătuit Bolojan, un domn Negrescu, fost ziarist, care e peste tot ”expert” și mulți alții, îi știți și voi, toți au o mare grijă, că n-am mângâiat destul patronii pe creștet. Trebuie încurajat capitalul, trebuie scăzute taxele pentru patron (și marea gogoriță cu scăzutul taxelor pe muncă e tot aia, doar nu credeți îi doare de salarii!). Dacă ne uităm în UE vedem deficite uriașe peste tot. Te faci politician și mare lider dacă știi să slalomezi cu aceste deficite. Nu suntem în anii 2010, nu avem probleme de criză economică mondială.

Suntem ultimii din Europa la colectat. De ce? Pentru că noi iubim businessul, românul s-a născut antreprenor. Sunt atâtea teme ignorate. Inspecția Muncii de exemplu, ar trebui să fie mai strategică decât ANAF. De unde bani la buget când se fac blocuri cu muncă la negru sau gri și apoi se vând pe persoană fizică? De unde bani când optimizările fiscale duduie și la corporații, și la business autohton?

Pe scurt, Nicușor Dan, ziceai că ești europenist, păi atunci începe să taxezi măcar ca-n Europa. Am vorbit cu afaceriști italieni, germani, toți spun că taxele de aici sunt mici, prea mici, n-o spun public, o spun dacă vorbești prietenește, relaxat, neoficial cu ei. Ironia e că și Dan, și toți fanii lui au spus că vor să țină direcția Vest. Păi, nene, direcția vest înseamnă taxe și stat social. Asta nici nu mai e ”stânga”, ar trebui să fi fost de mult timp un scop elementar. Iar dacă pentru voi Europa înseamnă altceva, să știți că vă înșelați amarnic.