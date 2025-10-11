Familia ta a primit urna cu cenușa ta, după câteva luni, poate a cerut explicații autorităților federale, poate le-a primit, dar nu mi le-a spus, lăsându-mă doar cu prietenul meu Leo, cel plecat în America, un pumn de cenușă. Să știi că ți-am văzut urna, n-am s-o uit niciodată pe mama ta, zguduită de durere, plângând în genunchi.

America. Un sondaj care măsoară percepția românilor față de America. Mi-ar fi plăcut să-l vezi și să-l discutăm. Ar fi o idee ca oamenii de la Facebook să amenajeze un fel de cimitir, o secțiune specială a rețelei de socializare pentru cei morți, indiferent de naționalitate și religie. Ți-aș fi aprins o lumânare, digitală, desigur, și m-aș fi rugat, tot așa, digital, pentru sufletul tău din cerul digital. Și după aceea ți-aș fi trimis pe messenger sau pe un canal rezervat acest sondaj, ca să-l vezi: românii au o părere bună și foarte bună despre America (78%). Dar tu nu știi ce-i Facebook, pentru că s-a inventat cu mult după plecarea ta, după moartea ta.

Îmi amintesc că nu aveam nici e-mail, ne-am scris câteva scrisori, ți-am devorat scrisorile cu o fericire în pragul nebuniei. În doi ani, ai reușit să-ți găsești un job de muncitor necalificat, la o fabrică de mobilă, deși aveai patru ani de facultate de inginerie în România, iar soția s-a angajat contabilă la o fabrică de semafoare. V-ați luat o casă și două mașini, prin credite, casa avea două garaje. Asta îmi amintesc din scrisorile tale. Iartă-mă, dar le-am pierdut sau le-am rătăcit…!

America a avut grijă de voi, nu v-a lăsat de capul vostru, ajunși cu „Loteria vizelor”. În trei ani, drept să-ți spun, ai realizat mai mult decât am realizat eu în cei 30 de ani de când ai murit. Și nu cred că am să te depășesc…

Apropo, 52% dintre români chestionați în sondaj spun că, în viitorul previzibil, niciun stat nu va depăși America, dar 45% afirmă că va fi depășită – probabil că se referă la China. Și eu cred la fel ca majoritatea: America nu va fi depășită în viitorul previzibil, pentru că este cu totul și cu totul diferită de restul țărilor, pentru că întotdeauna, în cei 250 de ani de existență, națiunea asta a dovedit o extraordinară capacitatea de regenerare și revenire din cele mai cumplite crize, o națiunea pe care noi, românii chestionați în sondaj, n-o înțelegem. Și ca s-o înțelegem trebuie să-i citim mai întâi istoria. Dar noi ne dăm mereu cu părerea despre America la televizor, în presă și pe Facebook, fără să știm istoria Americii și cine sunt americanii. Am numărat cărțile de istorie a Americii, traduse în România, în ultimii 30 de ani, și nu mi-au ieșit mai multe decât degetele de la o mână. Dar noi nu cunoaștem nici istoria României – fie că ne este ascunsă și băgată sub preș, fie că suntem indolenți și idioți – d-apoi să cunoaștem istoria Americii! Mă gândesc că, în anii următori de viață, trebuie neapărat să citesc o istorie a Americii, poate cea scrisă de istoricul britanic Paul Johnson (care și el s-a prăpădit), și o istorie a României, scrisă de niște istorici străini și meseriași, în viață. Dacă ai fi trăit, câte lucruri aș fi aflat despre America ta, deși ai ajuns acolo fără să fi citit vreo istorie despre această țară.

Mai află, dragă Leo, că 62% dintre români consideră că America are o influență pozitivă asupra lumii. Vezi, degeaba ne-am enervat pe americani că i-au bombardat pe frații noștri sârbi în 1999, ce-a fost a fost; tot cu americanii am rămas și îi recunoaștem ca acea putere pozitivă, care a clădit, cu suișuri și coborâșuri, această lume. O fi România de azi creația Americii? Sau este creația Uniunii Europene? Dar și Uniunea asta nu putea să se nască dacă n-ar fi existat influența pozitivă a Americii, care a generat prosperitatea Europei. Nu vreau să divaghez – revin la acest sondaj sărbătoresc!

America. Aflu din acest sondaj că românii care au emigrat în America înainte de Al Doilea Război Mondial își cântau dorul de țară cu următoarele versurile: „Acasă am boii și carul, dar aicea am dolarul”. N-ai apucat să ți se facă dor de România, pentru că n-ai apucat să trăiești mai mult în America. Dar acum mi se face dor, dragă Leo, de anii aceia naivi, abia căzuse Ceaușescu, în care credeam că America este cea mai mare, cel mai tare vis, că este perfecțiunea pe pământ. Mi se face dor de acea tinerețe când aveam atâtea visuri. Naive. Spre deosebire de acum, când nu mai am niciun vis, nici măcar pentru România.

Poate că „Visul American”, așa cum îl rumegam ca doi popândăi într-o țară la marginea Europei, uneori după câteva beri ieftine, ne-a ținut vie dorința de a reuși în viață. Tu ai reușit să ajungi în America, dar ai murit. Eu am rămas și am reușit să trăiesc în România, dar cu insatisfacția permanentă că trăiesc degeaba, frustrarea unui mort viu. Nu cumva am murit, dar m-am amăgit că trăiesc într-o țară ca România?… Asta cred și eu ca cei chestionați în sondaj: dolarul va rămâne o monedă puternică și foarte puternică (65%). Iartă-mă că am schimbat brusc subiectul, dar moartea mă înspăimântă, fie în România, fie în America!

Și îmi mai pare rău de ceva… (Poftim, sondajul ăsta îmi răscolește frustrările, nu mai am chef să-ți mai povestesc nimic despre el!) Am trăit în României în care statul l-a încălecat pe cetățean și l-a făcut dependent. Chiar îmi pare rău că n-am învățat să trăiesc în așa fel încât acest stat să nu se mai bage în viața mea, să-i respect legile și atât, să mă lase în pace, să-mi iau în mâini viața și să-mi aleg singur ce vreau să fac, liber, prin munca mea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Tu ai ajuns în America, dar când să-ți iei viața în propriile mâini, ai scăpat-o printre degete și ai murit. Dar pentru mine, vei rămâne nemuritor, prietene, nemuritor în America.

* Sondaj realizat de IRSOP, difuzat pe 10 octombrie 2025

