1. Misterul echipei lui Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni

Promisiunea lui Nicușor Dan din 4 ianuarie că până la 30 iunie va veni cu echipa de consilieri a fost călcată în picioare cu brio. Au trecut mai bine de trei luni și cu mâna sa Nicușor Dan a semnat doar numirea lui Radu Burnete, consilier pe zona economică. În rest, majoritatea sunt moșteniți de la Klaus Iohannis și Ilie Bolojan. Iar temele pe plan intern și internațional se tot adună, România urmând să dea piept cu dosare grele, cu implicații financiare majore. Însă la Palatul Cotroceni nu e panică.

2. Conflictul e la porțile României, situația de la vârful serviciilor bate pasul pe loc

În august s-au împlinit doi ani de când ultimul director civil al SRI, Eduard Hellvig, și-a dat demisia. Iohannis nu și-a mai asumat o nouă numire, iar nici Nicușor Dan nu s-a grăbit să vină cu nume în fața Coaliției, pentru a fi știute variantele dezirabile, adică persoanele pe care ar fi gata PSD, PNL, USR și UDMR să le valideze în Parlament. Și la SIE e așteptată o schimbare, instituție preocupată, prin șeful ei, Gabriel Vlase, când erau alegerile prezidențiale cu jocurile operative în orașe unde se țineau curse de Formula 1. Nu în ultimul rând, Nicușor Dan continuă să-l păstreze alături de el la Palatul Cotroceni pe cel mai longeviv șef de serviciu (deja 20 de ani la cârma SPP), adică Lucian Pahonțu. Și în cazul acestuia evaluarea ține deja de peste două luni și jumătate.

Pe surse, potrivit G4Media și Gândul, a apărut informația că le-ar fi spus doar președinților partidelor din Coaliție două nume avute în vedere, Marius Lazurca pentru SIE, iar Gabriel Zbârcea pentru SRI.

3. Conflict mocnit între Palate

Tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan cunoaște tot mai multe fisuri. În timp ce premierul vorbește intens de austeritate și de faptul că situația economică e complicată, de la Palatul Cotroceni mesajul e unul de liniștere, pe alocuri cu săgeți la adresa liderului de la Palatul Victoria. În tot tăvălugul de clinciuri PSD-PNL și discuțiile referitoare la pachetul doi de austeritate, Nicușor Dan a preferat să stea margine, fără a încerca să joace un rol de mediator. Dinspre PNL se vorbește despre o relația deficitară între cei doi șefi ai Executivului.

4. Președinte-jucător, dar doar pentru alegerile locale din București

Nicușor Dan și-a ales să iasă din turnul de fildeș de la Palatul Cotroceni și să încalce neutralitatea politică prin susținerea lui Cătălin Drulă pentru Primăria Municipiului București. A fost cel mai vizibil gest cu simbolistică politică, într-un moment în care nici nu era vreun consens pe tema organizării alegerilor locale parțiale. Dinspre PNL i-au fost transmise mesaje voalate că era mai bine să nu semnalizeze spre Drulă, un fost președinte de partid care a dus USR în prăpastie în 2024, când partidul (alături de alte două), au luat sub 9%.

5. Baletul european al lui Nicușor Dan

Funcția de președinte e total diferită de cea președinte de țară. Poți ci rolul de primar independent, în speranța că vei negocia de fiecare dată proiectele cu consilierii locali, dar la Bruxelles situația diferită. Ai nevoie de o familie puternică, ai nevoie de influență pentru a promova interesele țării tale. Iar Nicușor Dan în continuare pare indecis dacă să aleagă PPE (din care fac parte PNL și UDMR) sau Renew (din care face parte USR). Varianta rațională și care maximizează șansele României este PPE. Într-un interviu pentru Libertatea, Siegfried Mureșan sintetiza foarte bine situația: „A fi în PPE înseamnă a pregăti deciziile, a fi în afară înseamnă a afla despre ele după ce-au fost luate”.

Nicușor Dan a cam ajuns la momentul deciziei: rămâne independent și nebăgat în seamă, își asuma drumul către irelevanță sau poate încerca să fie unul dintre cei care contează, inclusiv printr-o aduce în favoarea sa a argumentului forței familiei politice la nivel de europarlamentari, dar și prin lobby-ul pe care îl poate face pe lângă șefa Comisiei, numeroși comisari și multe ați oficiali europeni.

Politic

Bazinul de 3 milioane euro din Sectorul 4 din București, promis elevilor, a devenit afacere privată sub controlul PSD
Politică 10:23
Bazinul de 3 milioane euro din Sectorul 4 din București, promis elevilor, a devenit afacere privată sub controlul PSD
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Interviu
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
