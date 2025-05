Dar să nu uităm că dincolo de petardele lui Simion, dincolo de toate perdelele de fum, problema de fond rămâne la jaful în formă continuată din ultimele patru decenii. S-a furat și blana ursului din pădure, vorba aceea. S-a furat și pădurea, până a rămas doar pădurea ailaltă.

Să nu trecem deci atât de ușor peste groapa în care ne aflăm. Căci ne aflăm într-o fundătură. Acum alegem să îi dăm țării lovitura fatală sau să prelungim agonia. Căci agonia rămâne! Asta dacă nu schimbăm cu adevărat ceva în noi și în felul în care funcționăm împreună.

Sigur, ar fi drăguț să evităm prăbușirea în abisul ignoranței, fuduliei tâmpe și izolaționismului. Ar fi însă, totodată, cum spun matematicienii, o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru a ieși din groapă.

Iar toate semnele acestei catastrofe electorale (anii 2024-2025) erau de multă vreme aici. Ignorate, firește, de responsabilii cu politicile publice, care erau prinși care cu furatul, care cu gargara, care cu tik-tok-ul, care cu delirul.

Anii pandemiei au semănat discordia peste care s-a mulat propaganda rusească. Singura putere reală a „înțelepciunii” rusești e această altchimie neagră: să transforme frica în ură.

Recomandări Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

Românește, zeci de ani de lipsă de școală nu puteau să nu lase consecințe catastrofale. S-au adunat totuși milioane de analfabeți. Procentele se suprapun: numărul de analfabeți e egal cu numărul de izolaționiști.

Și apoi – mereu, politicul. Care a trădat integral. Cum am scris și când a ieșit tov. gen. dr. Nicu Ăăă. Ciucă din rotativă: am scăpat de dracu și am dat de Ciolacu. Acum am scăpat și de Ciolacu și sunt șanse însemnate să dăm de dracu.

Românii au fost prinși cu alegerile (metoda alegerile!) și n-au observat, în acest permanent bâlci, în această permanentă alba-neagra, că le-a băgat Marcel țara în șanț.

De altfel, după ce s-a luat în clonț cu bătrânul bagabont politic Băsescu, s-a văzut limpede că paharnicul Marcel de la Buzău, care îi curăța cu sârg scrumierele lui Dragnea și avea grijă să nu i se răcească vinul infractorului mustăcios, e făcut grămadă și la șmecheria de stradă.

Cum să lași un asemenea ins să conducă un guvern? Poate cel mult un atelaj cu tracțiune animală pe un drum secundar.

Cel mai prost premier din istoria postdecembristă pe partea economică, direct, Marcel de la Buzău, acest sublim bacalaureat oral, doar din gură, fără probă scriptică, a îngropat România în datorii.

Recomandări Misterioasa clădire construită de SRI, pe malul Lacului Străulești din Capitală, cu muncitori asiatici. „E o construcție specială. Uitați-vă ce gard mare e aici!”

Apoi, ca șobolanul care fuge de pe corabia scufundată, și-a luat tălpășița. Și nu au românii tomberon al istoriei suficient de încăpător pentru excelența sa, dar dezastrul rămâne.

Gargaragiul ăsta fără meserie, fată în casă la țeparii Nordis, a distrus economic țara pentru încă o generație. Nu că n-ar merita românii.

Din nou: cum să-l alegi pe Ciolacu să conducă, gen, orice?! Cam cât să fii de indolent și de inconștient?

Lacheul de odinioară al unui terorist și omul care îi mângâia râma penalului Dragnea la pescuit a prosperat economic împreună cu clanul său.

În același timp, a reușit frumoasa performanță de a-și îngropa și partidul, care, în 2024, nici măcar n-a mai prins finala prezidențială, să fie primit.

Și nici în 2025, cu expiratul Antonescu. Cu acest Rică Venturiano la vârsta pensiei.

Căci liberalul roșu Antonescu rămâne un rege-soare al absenteiștilor din parlamentul de altădată, plin și atunci de lichele, de putori și de semianalfabeți. Nu e la îndemâna oricui.

Dar uite că, doar din papagal, lui Antonescu i-a mers și așa, tocmai până în 2025.

Dacă i-ar fi scris Gabriel Garcia Marquez biografia, ar fi avut la îndemână un titlu bun: Un veac de vacanță.

Recomandări Susţinătorii lui Nicuşor şi „ceilalţi”: taximetristul, chelneriţa şi TIR-istul

Dar nu mai merge și așa! România e în pragul colapsului. Cât poate să mai meargă și așa?!

Și doar pentru că nu mai merge și așa, românii s-au gândit ei ce s-au gândit, s-au scremut și au venit cu o soluție abracadabrantă: Georgescu-Simion-Gavrilă. Cum frumos spune o memă pe internet, apocalipsa pe trei picioare: boala, foamea și necazul. Bravo, români!

Și în tot acest timp continuă disoluția umanității. Turme de debili mintal și moral îl aplaudă pe criminalul economic Trump – pe partea economică direct și Trump. Omul care a făcut din geopolitică un cazinou. Și, ca de obicei, a pierdut.

Și în tot acest timp, acest Nero portocaliu își trece viața la golf. Binecuvântată va fi cu adevărat ziua în care America va scăpa de consecințele propriei prostii abisale! Dacă va scăpa.

Și mai grav, aceleași turme îl aplaudă și pe criminalul de copii Putin, pe criminalul de război și pe timp de pace, monstrul slav care îi spală pe creier, în absența creierului, grație revoluției tehnologice întruchipate de broscuțe vesele și clipuri de cinci secunde pe tik-tok-mini-tok, rețeaua preferată a celor care s-au scutit de povara alfabetizării. Să ne bucurăm, mâine va fi totuși mai rău.

I-auzi alta, pe poziționare geostrategică (cu americanii, Cicciolina suveranismului, alde Simion, într-adevăr a făcut voia suveraniștilor și n-a mai stat în genunchi, a stat, românește, capră, sărut mâna, patroane, pentru căldurosul șut îndărăt, vorba aceea), și ecologicul Marcel de la Buzău a avut, vezi Doamne, emisari prin lume. Să nu uităm nici asta!

Aleși pe sprânceană, după chipul și asemănarea acestui pașă al covrigilor care au doar gaură. Să nu uităm atât de ușor de sprâncenați!

Doar pentru că Câciu e, la zi, mai găunos ca Ciolacu (cacofoniile vin firesc), asta nu înseamnă că trebuie să uităm vreo clipă de câte nenorociri a făcut acest Bacalaureat oral.

Și alternativa, Dumnezeule mare!, ar fi acum Gică Simion, de la galerie, care acum s-a trezit și monarhist, stârnind o firească panică printre cei care fac inventarul argintăriei în Casa Regală.

Simion, pe care, din fericire, nu-l votează pensionarii. Nu din motivele corecte – și anume că n-are nicio meserie nici ăsta și n-a arătat că ar ști să facă vreodată ceva – ci pentru că e mult prea tânăr, prea crud. Se sperie și gândul. Se sperie și lumea.

Se sperie și pensionarii abuzați cu scrisori la domiciliu (De unde are Simion adresa bunicului meu de nouăzeci și cinci de ani? Bine că n-a venit personal să îi dea gargara-n plic, că și-o lua – fiind bulgar la bază, bunicul e în deplină putere, în deplinătatea facultăților mintale și scrisorica lui Simion a ajuns, de altfel, la locul ei, la budă).

Să nu uităm! Să nu uităm, că uitarea ne-a adus aici: românii au făcut ei ce au făcut și au transformat și alegerile într-un fel de „Miss & Mister Papagal”.

Care cu poze în care, în mod surprinzător, nu se vedea și Marica în prosop și nici măcar Mircea Geoană cu Tal Hanan în pasul ștrengarilor.

Care alergându-se cu Biblia, venind ca să plece, întrebând ce caută ei acolo, recitând poezii patetice. Un fel de Insula Iubirii ca o șaorma cu de toate. Problemele adevărate – lasă-le, că nu ne ocupăm acum.

Evident, niciunul dintre canidați nu era potrivit pentru Cotroceni, dar fiecare era nepotrivit în felul său.

Antonescu și-a etalat, cu o grație de Miss Tulcea ’84, papagalul și tupeul. Oralitatea stilului îl recomandă pentru postul de prim-gargargiu al unei clase politice de repetenți.

Profesorul tulcean de istorie este, totodată, omul care a dat România nu înainte, ci înapoi cu decenii, punând bazele monstruoasei coaliții PNL-PSD în vigoare până astăzi. Desigur, la braț cu Ponta.

Dacă românii aveau în grup un minim de coloană vertebrală și o brumă de minte, Ponta se întorcea până acum să sprijine tejgheaua pe la fast-foodurile de lângă boscheții parizieni, central, posibilitate loc parcare. Dar, na, popor cu nevoi foarte speciale.

După tot ce a făcut Ponta în țara românească, și un vot pentru această entitate politică ar fi fost totuși prea mult. A strâns milionul.

Pe de altă parte, în istoria recentă, pesediștii au votat-o și pe Dăncilă și ar fi votat și un câine de circ. Ce cusur să aibă, deci, Ponta?!

Când n-ai nici memorie, nici coloană, deci, merge și așa (obsesia noastră națională, alături de weekendul prelungit etern). Merge și Ponta încă o tură. Iar de procurorul Panait nu-și mai amintește nimeni.

Să nu uităm care sunt totuși valorile fundamentale în societatea românească astăzi: vrăjeala, nerușinarea de bombardier politic, bosulică. Diasporei îi place asta, vorba aceea.

Cum să nu își ia Simion, acest canal unde refulează ura (AUR înseamnă, de fapt, a urî, cum au observat alții?), milioane de voturi?!

Să nu uităm totuși nici asta: milioane de voturi în condițiile unei prezențe slabe la vot.

Când vor veni și ceilalți, Simion va fi „gone”. Pentru că, deși desertul lor preferat rămâne coliva, românii n-au gustul sinuciderii în grup. Mai vedem pe 18 mai! Dacă mai trăim, desigur.

Așa, tot cu Simion. Acest peluzar a fost deturnat de aceeași societate românească și de la destinul său de golănaș și acum trebuie luat în serios. E lider, vezi Doamne! Haida – de! Și ete-fleoșc!

România este un Absurdistan. Un Românistan absurd. O glumă eternă, dar cu Gică Simion de la galerie parcă prea…

Iar alde Lasconi, Sfântă Fecioară Maria! Absolventă a aceleiași strălucite Ecologice ca Marcel Ciolacu, Lasconi a fost încă o catastrofă evitată în decembrie 2024. Nu s-a evitat doar catastrofa Georgescu atunci, s-a evitat și catastrofa Lasconi.

Dar stați, asta nu e tot. Nici cu marii noștri intelectuali nu mi-e rușine. Uite, D. Funeriu. Îngrozitor a suferit omul de sine. Oare când se va sfârși jertfelnicul său iisusic în numele României Educate? Of!

Dacă avea Spiru Haret delir de grandoare fix așa făcea. Are Funeriu așa un protocronism de uz personal, a fost mereu primul, vorbește uneori despre sine la persoana a treia fără să tresară, a gândit mai mult și mai bine decât toți românii cu zeci de ani în urmă, a văzut viitorul, e un profet și, în general, cel mai deștept om din lume. Bref, are o aroganță de Adrian – găurica glonțului – Năstase și o autosuficiență cu care n-ar câștiga nici postul de portar de noapte la ospiciul de nebuni care e țara românească în secolul XXI. Și când i se numără voturile îi suflă în ceafă Laviniei Șandru și îi vine puternic în spate alde Banu! Unii suferă de șmecherie, dar sunt… Și mai vizitați și dumneavoastră șlagărele de altădată de după blocuri.

Și ca și cum nu era de ajuns, societatea românească mai are și cancer cu metastaze, frumos.

Cancerul societății românești este securismul generalizat, poporul e personaj secundar, fiindcă n-ai cum să simulezi democrația dacă n-ai și cetățeni acolo, să fie. Cetățenii rămânând pentru politruci tot ceea ce au fost pe meleagurile acestea de la 1989 încoace – anexe deranjante la dreptul la vot. Și abia aici vine, de facto, sfârșitul.

Sfârșit.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Șapte foști ambasadori americani avertizează România înainte de alegeri: „Putin sau America. Nu riscați viitorul țării voastre”

Urmărește-ne pe Google News