Acum 5-6 ani scriam în jurnal. Cunoscutul teoretician media Evgeny Morozov (cercetător american de origine bielorusă) ne arată clar în The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom că teoria tehnoutopică a „iPod/ iPhone liberalismului” și „Internet freedom”, care porneşte de la supoziţia că dezvoltarea noilor tehnologii şi reţele media va duce automat la creşterea şi expansiunea democraţiei, este falsă. Sau cel puţin îndoielnică.