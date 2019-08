Persoane afiseaza un banner cu mesajul "Voi le-ati ucis!!!" langa candele aprinse asezate in forma de inima, in timpul unui protest in fata Guvernului Romaniei, in Piata Victoriei din Bucuresti, marti, 30 iulie 2019. Aproximativ 100 de persoane au participat la un protest in Piata Victoriei din Bucuresti, in contextul in care au fost facute publice convorbirile dintre Alexandra, una dintre victimele de la Caracal, si operatorul de la 112. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO