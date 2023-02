„15 minute de citit pe zi crește rata de alfabetizare a copiilor”. Interviu cu Tanyella Evans, fondatoarea aplicației pentru citit NABU, ajunsă și în România 

Britanica Tanyella Evans avea doar 18 ani când a ajuns să facă voluntariat într-o școală din Uganda. Reacția copiilor când le-a dus un glob pământesc gonflabil i-a plantat Tanyellei dorința de a le deschide cu adevărat lumea. „Și cum poți face asta mai bine decât prin lectură?”, și-a spus tânăra atunci.

Era anul 2013. A văzut că inclusiv la acel moment oamenii din comunități sărace aveau telefoane mobile. Avea să afle din studii că inclusiv oamenii care trăiesc cu mai puțin de un dolar jumătate pe zi tot cheltuiesc 100 de dolari pe an pentru servicii de telecomunicație. Aici a văzut oportunitatea. Împreună cu o mână de prieteni s-a gândit să facă o aplicație foarte simplă, cu cărți pentru copii, compatibilă cu orice telefon, care să ruleze și fără internet. Așa s-a născut NABU.

„Cărțile erau atât de prețioase în acea școală din Uganda, încât erau ținute sub cheie”, a povestit tânăra, aproape 10 ani mai târziu, în București, cu ocazia lansării aplicației NABU în România. România se alătură numeroaselor țări în care NABU este prezentă, printre care Haiti, Republica Democrată Congo, Rwanda, Kenya, Filipine și Australia, precum și pentru refugiații din Afganistan și Ucraina.

Recomandări De ce sunt mai vulnerabile la cutremur clădirile cu magazine la parter? Un inginer român explică la ce trebuie să fim atenți într-un apartament

Aplicația lansată de UiPath Foundation, alături de NABU și OvidiuRO, se pliază pe nevoile României, țară pe primul loc în Europa la analfabetism funcțional.

Doar 7 din 100 de români cumpără cărți, iar numărul bibliotecilor s-a înjumătățit în ultimii 30 de ani. 40% dintre copiii de la țară nu au o bibliotecă la școală. Au însă majoritatea telefoane, chiar dacă nu de cea mai bună calitate și cu un semnal la internet care să zbârnâie. Iar NABU este făcută să funcționeze și fără internet de mare viteză și fără un smartphone performant.

Aplicația se adresează celor aproape 1,8 milioane de copii români cu vârste între 2 și 10 ani și după ce este descărcată, ei au acces la peste 150 de cărți bilingve, în română și engleză, organizate pe niveluri de fluență la citit. De asemenea, există și o colecție de 40 de cărți în ucraineană, specială pentru copiii refugiați, dintre care 10 sunt deja și în ucraineană-română.

– Cum a început totul, când ți-ai zis că trebuie să faci NABU?

Tanyella Evans: NABU a început cu adevărat în 2013, deci avem aproape 18 ani și a început cu un grup mic de oameni care ne gândeam cum am putea schimba lumea.

Am lucrat în Haiti în 2010, înainte să încep NABU și am văzut disponibilitatea telefoanelor cu costuri reduse și asta se întâmpla acum zece ani. Văzând că, chiar și într-una dintre cele mai sărace țări din emisfera vestică, oamenii aveau acces la telefoane mobile, am început să mă gândesc la acest potențial: dacă am putea să facem cărțile disponibile pe dispozitive pe care ei le au deja.

Recomandări Angajații MApN care au ajutat gruparea Țuțu-Pițurcă sunt în continuare pe posturi de conducere în Armată. Oferta, trimisă pe e-mailul personal al unui general, care a plătit cu bani publici

Și așa am ajuns la NABU, de la această idee foarte simplă: la cum putem face o aplicație de lectură pentru dispozitive cu costuri mici, cu costuri reduse, practic un Kindle gratuit, disponibil pentru țările cu venituri mici. Și acelea au fost începuturile noastre, în 2013. Așa că am lansat o campanie pe Kickstarter (platformă de strângere de fonduri pentru diferite inovații, n.r.) și am obținut finanțarea pentru ea și am avut școli și organizații din întreaga lume care ne-au contactat, spunându-ne că dacă noi construim platforma, ei o vor folosi. Așa că am știut că suntem pe drumul cel bun.

„Educația este o piatră de temelie pentru ieșirea din sărăcie”

– Aud adesea spunându-se că oamenii din comunitățile sărace au nevoie întâi să le fie îndeplinite nevoile de bază și că nu au nevoie de tehnologie. Dar, în mod contrar, voi ați văzut oportunitatea în faptul că acești oameni din comunități depărtate au un telefon mobil…

-Nu vrem să spunem că sărăcia extremă nu există. Bineînțeles că există. Există crize umanitare, există oameni care trăiesc în sărăcie extremă și care nu au hrană de bază, apă, adăpost. Dar ceea ce am descoperit în experiențele mele în jurul lumii și în acel an în care am trăit în Africa și am petrecut o mulțime de timp în comunitățile în care lucram este că odată cu aceste nevoi de bază, cea mai mare nevoie pe care o au familiile acestea și ce-și doresc cel mai mult acești părinți este ca și copiii lor să fie educați. Ei știu că educația este o cale de ieșire din sărăcie.

Recomandări AMENINȚĂRI PE PIAȚA RCA. După ce ASF le-a făcut plângere penală și le analizează solvabilitatea, bulgarii de la Euroins amenință cu „Schengen”

Când am fost voluntară în Uganda, de exemplu, elevii mei mergeau pe jos kilometri întregi pentru a ajunge la școală. Mă implorau să le dau teme, există o cerere și o sete atât de mari de cunoaștere și educație… Și există un motiv foarte practic pentru care există această sete. Pentru că educația este o piatră de temelie pentru ieșirea din sărăcie.

Copiii și familiile din comunitățile în care lucrăm vor să aibă acces la educație, pentru a se putea scoate pe ei și familiile lor din sărăcie.

Nu există nimic mai demn decât să ai cunoștințele, educația și puterea de a te ridica pe tine și familia ta din sărăcie, mai degrabă decât să primești acea mână întinsă.

Așa că eu cred că cele două lucruri trebuie să meargă în paralel și nu cred că ar trebui să le punem în opoziție una cu cealaltă, trebuie să acoperim nevoile de bază, dar educația este viitorul care le va permite copiilor să-și împlinească potențialul maxim.

„Suntem una dintre cele mai mari edituri în limbi materne din lume”

-Cum a fost călătoria NABU de până acum, de vreme ce în 2013 era o idee și astăzi este în atât de multe țări?

-A fost o călătorie incredibilă. Astăzi, NABU ajunge la peste cinci milioane de copii și familii din întreaga lume. Și ceea ce vedem, de asemenea, este un talent extraordinar al artiștilor locali. Așa că acum lucrăm mereu cu artiști locali pentru a dezvolta povești în limba maternă și pentru a le publica.

Cred că ceea ce m-a surprins cu adevărat sunt poveștile incredibile care sunt disponibile în aceste țări diferite din întreaga lume și artiștii cu care lucrăm și care își publică lucrările gratuit pe aplicația NABU. A fost remarcabil să trăiesc această experiență și să citesc toate aceste povești.

-Și acum aplicația NABU este și în România. Cum de aici?

– Am fost invitați de UiPath Foundation, pentru că alfabetizarea funcțională în România este o realitate și există o mare provocare pentru copiii români care nu au acces la cărți. Acest decalaj există nu pentru că nu sunt cărți pentru copii în limba română, ci pentru că familiile nu-și permit să le cumpere, iar cercetările UiPath Foundation arată că alte nevoi de bază sunt pe primul loc, iar astfel copiii nu au acces la cărțile de care au nevoie.

Așa că ne-am gândit că ar fi minunat să aducem platforma NABU în România și să creăm o colecție gratuită de cărți în limba română și engleză, astfel încât orice familie să o poată descărca.

– Ai spus într-un interviu anterior despre Haiti, unde ai fondat o școală, că majoritatea nu vorbește franceza, limba de stat. De ce a fost important pentru tine să dezvolți această aplicație în limba maternă?

– NABU a început ca o simplă aplicație de lectură. Dar foarte repede am constatat că, în aplicația lansată în Haiti, cele mai populare cărți erau cărțile în limba maternă, în creolă haitiană. De fapt, în Haiti, ca în multe alte țări, cele mai sărace comunități nu vorbesc neapărat limba națională. Așadar, 99% dintre oamenii din Haiti nu vorbesc ,de fapt, franceza. Franceza este, de fapt, o limbă a elitei și copiii care trăiesc în sărăcie vorbesc creola. Ei vorbesc creola acasă cu familiile lor și la locul de joacă cu prietenii lor. Și apoi se aștepta de la ei ca din prima zi să vină la școală și să învețe franceza.

Acesta este unul dintre motivele pentru care 250 de milioane de copii din întreaga lume nu învață bazele cititului, chiar și după patru ani de școală ei nu înțeleg ce se predă în clasă.

Așa că un element de inovație și inima programului NABU acum este publicarea în limbile materne. Suntem una dintre cele mai mari edituri în limbi materne din lume, avem o colecție uriașă în creola haitiană, în swahili, kinyarwanda, pashto, dari, tagalog, filipineză și astfel vedem puterea limbilor materne de a le oferi copiilor, care în mod normal nu au acces la educație în acea limbă, o șansă de a citi și de a învăța.

ONU a publicat un raport în 2015 din care reieșea că educația în limba maternă este una dintre cele mai rentabile intervenții în ceea ce privește cititul la începutul școlii.

„Cititul este o punte, o scară spre noi oportunități”

-Și nu este vorba doar de lectură, de abilitatea de a recunoaște literele și a le uni în cuvinte. Ce alte abilități dezvoltă?

– Cititul este o punte, o scară spre noi oportunități și ce este foarte important în această campanie pe care am început-o alături de UiPath Foundation și OvidiuRO este că citind doar 15 minute, pe zi, poate într-adevăr să crească rata de alfabetizare a copiilor atunci când intră la școală.

Deci, această campanie se concentrează pe copiii mici, pentru a ne asigura că sunt expuși la cât mai multe cuvinte înainte de a merge la școală. Dar alfabetizarea nu se referă doar la succesul la școală. Este vorba și despre un sentiment de identitate și de stimă de sine.

Observăm că, prin intermediul acestor povești relevante din punct de vedere cultural, copiii se dezvoltă, de asemenea, social și cognitiv. Când sunt foarte mici și sunt impresionabili, este foarte important să citească povești pentru a le dezvolta sentimentul de încredere și dragostea lor pentru lectură și cunoaștere și să facă, de asemenea, ceva care să-i încânte, care să fie distractiv. Așa că noi ne propunem să facem asta. Nu este vorba doar despre a citi cuvinte și de a parcurge cartea, ci de fapt și despre a dezvolta acea dragoste de a învăța și de cunoaștere pentru orice te interesează. Poate că tu ești interesat de tractoare, iar eu sunt interesat de dinozauri. Așa că vrem să ne asigurăm că există ceva disponibil pentru toți copiii care au aplicația NABU.

-Există un lucru din copilărie care nu se uită: prima ta carte. Îți amintești care a fost prima ta carte?

– Îmi amintesc această carte numită „Corpul uman”, pe care mi-a arătat-o bunicul meu, care arăta toate straturile pielii și ale mușchilor și oaselor. Sună poate sângeros, dar la acea vârstă fragedă am fost, de fapt, fascinată să văd cum totul este conectat în corpul uman. Da, aceasta este cartea pe care mi-o amintesc foarte bine.

– Iar acum, cu miracolul tehnologiei, ai putut intra efectiv în corpul uman la expoziția la care ai povestit că ai fost.

– Recent, la New York, am fost în interiorul acestei experiențe de realitate virtuală, poate de aceea a fost atât de impactant pentru mine, m-a conectat la acea experiență a corpului uman și să vezi cum se mișcă oxigenul prin corp prin această realitate virtuală… Cred că și tehnologia este foarte puternică și suntem abia la început.

– Cum te-a ajutat pe tine lectura în viața ta, în afară de faptul că pasiunea pentru ea te-a determinat să dezvolți această aplicație?

– Pentru mine este acel sentiment pe care îl primesc de la o carte atunci când descopăr ceva nou, ce poate fi un element de cunoaștere sau poate fi o perspectivă diferită, e acest sentiment de mirare, că dintr-odată perspectiva mea asupra vieții s-a schimbat.

De exemplu, chiar acum citesc o carte numită „Istoria iubirii”, scrisă de Nicole Krauss, care conține mici și frumoase viniete despre ce este dragostea și când citesc o anumită propoziție sau o anumită poveste, îmi atinge sufletul. Cred că asta înseamnă să citești, lectura ne elevează.

Pe de altă parte, îmi place să citesc și cărți de afaceri și alte domenii. Îmi place să citesc autobiografii, să aflu cum și-au petrecut alții timpul pe această Planetă, este ceva foarte inspirațional.

Dar cel mai des mă duc spre ficțiune, pe care o iubesc și cred că cititul este o mare parte din ceea ce înseamnă să fii om. Adică, spunem povești în jurul focului de la începutul umanității, asta face parte din ceea ce suntem, din modul în care ne construim percepția despre noi înșine și despre lume.



În România aplicația gratuită de citit NABU a depășit 56.000 de descărcări în mai puțin de șase luni de la lansarea oficială. În continuare, NABU își dorește să ajungă la cât mai multe familii din România și are nevoie de sprijin financiar pentru a-și continua misiunea. Pentru a susține NABU accesați: https://bit.ly/3Y8YwVZ sau, pentru mai multe detalii, contactați NABU la adresa: [email protected].

GSP.RO O româncă a fost arestată, după ce a încercat să cumpere trei ceasuri scumpe. Ce i-a spus vânzătorului, acesta a înțeles că e ceva necurat la mijloc

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Cum arată la aproape 18 ani și ce se întâmplă acum cu Kassandra, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu, după ce a trecut deja prin 50 de operații

Observatornews.ro Îngropat de viu printre dărâmături lângă soția moartă timp de două zile. Bărbatul din Turcia și-a pierdut și cele două fiice în urma cutremurului

Știrileprotv.ro Fetița unor tineri polițiști a murit chiar înainte să se nască. Tatăl: „La spital când au consultat-o, totul bine”

FANATIK.RO Obiectul pe care nu trebuie să-l lași niciodată în mașină în nopțile geroase. Poate exploda

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2023. Berbecii ar fi bine să-și mobilizeze voința, pentru a depăși obstacolele interioare care complică relațiile cu familia