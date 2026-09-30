3 soluții pentru o gestionare mai eficientă a documentelor

În orice companie, documentele se acumulează constant. Contracte, facturi, dosare, documente administrative sau acte cu termen lung de păstrare ajung să ocupe spațiu și să solicite timp pentru organizare și regăsire. O gestionare eficientă a acestora presupune un sistem clar, adaptat volumului de documente și modului în care compania își desfășoară activitatea. De la organizarea arhivei fizice până la digitalizarea informațiilor, există mai multe soluții prin care poți transforma administrarea documentelor într-un proces mai simplu și mai bine controlat.

1. Organizează documentele printr-un proces de arhivare profesionist

O arhivă bine organizată începe cu sortarea și ordonarea corectă a documentelor. Procesul poate include fondarea, inventarierea, sortarea, ordonarea, organizarea, numerotarea și opisarea documentelor, precum și identificarea dosarelor pentru o regăsire rapidă.

Prin arhivare de documente, companiile pot avea o evidență mai clară a informațiilor pe care le păstrează și pot utiliza mai eficient spațiul destinat arhivei. Pentru organizațiile cu volume mari de documente, colaborarea cu o companie specializată poate simplifica semnificativ întregul proces. AB Activ oferă servicii de arhivare atât în propriul depozit, cât și la sediul clientului, la nivel național.

2. Externalizează depozitarea pentru a elibera spațiul companiei

Pe măsură ce arhiva crește, spațiul disponibil în sediul companiei poate deveni insuficient. Dosarele și cutiile ocupă încăperi care ar putea fi utilizate pentru activități curente, iar administrarea unei arhive voluminoase presupune resurse și organizare.

Externalizarea depozitării reprezintă o soluție practică pentru companiile care își doresc să păstreze documentele în condiții controlate, cu acces rapid atunci când acestea sunt necesare. AB Activ pune la dispoziție un depozit de arhivă clasa A, cu sisteme de monitorizare video, control al accesului, prevenire și stingere a incendiilor, precum și monitorizarea temperaturii și umidității. Astfel, spațiul companiei poate fi utilizat mai eficient, iar arhiva beneficiază de un mediu dedicat depozitării.

3. Digitalizează documentele pentru acces rapid la informații

Scanarea documentelor reprezintă o etapă importantă în modernizarea gestionării arhivei. Documentele fizice pot fi transformate în fișiere digitale, indexate și integrate în aplicații de management al documentelor, în funcție de cerințele proiectului.

Prin arhivare profesională, procesul poate include atât organizarea documentelor fizice, cât și soluții complementare pentru administrarea și regăsirea acestora. Accesul online la documentele scanate poate simplifica activitatea angajaților și poate reduce timpul petrecut pentru identificarea informațiilor.

Pentru companiile care lucrează cu volume mari de documente, o astfel de soluție poate contribui la un flux de lucru mai bine organizat și la o utilizare mai eficientă a informațiilor.

Documente mai bine organizate, activitate mai eficientă

Gestionarea arhivei poate deveni mai simplă prin combinarea organizării profesionale, depozitării specializate și digitalizării. Fiecare soluție poate fi adaptată volumului de documente și modului de lucru al companiei.