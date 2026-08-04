Alergii sezoniere vs. sensibilități pe tot parcursul anului

Confuzia dintre alergiile sezoniere și sensibilitățile care persistă tot anul e mai frecventă decât pare. Cele două tipuri de reacție arată aproape identic la suprafață, dar au cauze complet diferite și, prin urmare, necesită abordări diferite. Dacă tratezi o alergie perenă ca pe una sezonieră, poți ajunge să gestionezi simptomele doar câteva luni pe an, lăsând restul timpului neacoperit.

Diferența dintre ele nu stă în intensitatea simptomelor, ci în ce anume le declanșează și când.

Ce sunt alergiile sezoniere și de ce apar fix în anumite perioade

Alergiile sezoniere sunt reacții ale sistemului imunitar la alergeni care există în mediu doar în anumite intervale de timp. Cel mai frecvent vinovat este polenul, dar nu orice tip de polen, ci unul specific, care polenizează într-o fereastră bine definită.

În România, calendarul arată cam așa:

Februarie-aprilie: copacii (mesteacăn, alun, plop, frasin)

Mai-iulie: gramineele (iarba, secara, timoftica)

August-noiembrie: ambrozia, care a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai agresivi alergeni din Europa Centrală

Sistemul imunitar al unei persoane alergice identifică polenul ca pe o amenințare și produce anticorpi IgE. La fiecare expunere ulterioară, reacția se declanșează: histamina este eliberată, mucoasele se inflamează, ochii lăcrimează. Simptomele dispar când sezonul de polenizare se termină. Asta e cheia: dacă te simți bine iarna și rău primăvara, e un semnal clar că ai de-a face cu o alergie sezonieră.

Un detaliu pe care puțini îl știu: poluarea și schimbările climatice prelungesc sezoanele de polenizare. Dr. Brândușa Petruțescu, medic specialist în alergologie și imunologie clinică, explică faptul că poluarea irită mucoasele și facilitează pătrunderea alergenilor, iar încălzirea globală extinde perioadele de polenizare, uneori cu câteva săptămâni întregi.

Sensibilitățile perene: când simptomele nu au sezon

Alergiile perene funcționează diferit. Alergenii care le provoacă nu dispar iarna, nu scad vara și nu au un calendar. Sunt prezenți constant în mediul în care trăiești.

Principalii vinovați:

Acarienii din praful de casă: prosperă în saltele, perne, covoare, mai ales în camere calde și umede.

Animalele de companie: sensibilitate la părul și saliva acestora.

Mucegaiul: prezent în băi, subsoluri sau clădiri cu umiditate ridicată.

Gândacii de bucătărie: în special în locuințele mai vechi.

Aproximativ 5-30% din populația generală prezintă sensibilitate la acarienii din praful de casă, conform datelor medicale. Acarienii nu sunt vizibili cu ochiul liber, nu pot fi eliminați complet prin curățenie obișnuită și se înmulțesc în condiții de umiditate de peste 50%.

Simptomele sunt practic identice cu cele ale alergiei sezoniere: nas înfundat, strănut, ochi iritați, tuse. Diferența e că nu se ameliorează în niciun anotimp. Mulți observă că simptomele sunt mai intense dimineața, imediat după trezire, tocmai pentru că au petrecut 8 ore în contact direct cu salteaua și perna, unde acarienii sunt cei mai concentrați.

Un utilizator de pe o platformă online descria exact această situație: simptome zilnice de alergie, prezente de aproape un deceniu, cu nasul mereu înfundat indiferent de sezon, fără nicio ameliorare în perioadele în care alergiile sezoniere ar fi trebuit să fie absente. Diagnosticul final a fost clar: sensibilizare la acarieni.

Cum le deosebești în practică, fără teste

Testele alergologice sunt singura metodă certă de diagnostic. Dar există câteva întrebări pe care ți le poți pune înainte de a ajunge la specialist, care pot orienta răspunsul:

Simptomele au un tipar sezonier clar? Dacă te simți rău primăvara și bine iarna, e probabil o alergie sezonieră. Dacă simptomele sunt prezente tot anul, cu variații mici, e mai probabil o sensibilitate perenă.

Simptomele se agravează în anumite locuri sau situații?

Acasă, mai ales în dormitor sau în camere cu covoare? Indică acarieni.

Când ești în preajma unui câine sau a unei pisici? Alergie la animale.

Într-o clădire veche sau cu umiditate ridicată? Mucegai.

Afară, în zilele cu vânt, primăvara? Polen.

Simptomele se ameliorează când ești în vacanță? Dacă pleci două săptămâni și te simți brusc mai bine, e un indiciu major că alergenii sunt în locuința ta, nu în aerul general.

De exemplu: o persoană care strănută în fiecare dimineață, are nasul înfundat la trezire și se simte mai bine după câteva ore petrecute afară are toate semnele unei alergii la acarieni, nu ale unei alergii sezoniere. Tratamentul cu antihistaminice luat doar primăvara nu va rezolva nimic.

Când apar ambele în același timp

Asta e situația care complică cel mai mult lucrurile. Și nu e rară. Mulți oameni au atât o sensibilitate perenă, cât și una sezonieră. Simptomele lor sunt prezente tot anul, dar se agravează semnificativ în sezonul de polenizare.

Mecanismul se numește „sumarea alergenilor”: dacă ești deja inflamat din cauza acarienilor, o expunere suplimentară la polen poate declanșa o reacție mult mai severă decât ar produce fiecare alergen în parte. Pragul de toleranță al sistemului imunitar e deja depășit parțial.

Asta explică de ce unii oameni au simptome „de alergie sezonieră” extrem de severe, în timp ce alții cu aceeași sensibilitate la polen trec prin sezon aproape fără probleme. Diferența poate fi tocmai prezența sau absența unui alergen peren în fundal.

Ce poți face diferit în funcție de tipul de alergie

Abordarea contează. Nu toate antihistaminicele sunt la fel, nu toate măsurile de mediu ajută în toate cazurile.

Pentru alergiile sezoniere:

Urmărește calendarul de polenizare și începe tratamentul preventiv cu 1-2 săptămâni înainte de sezon.

Ține ferestrele închise în zilele cu vânt puternic și concentrații mari de polen.

Fă duș seara, nu dimineața, pentru a elimina polenul depus pe păr și piele.

Evită activitățile în aer liber între orele 5 și 10 dimineața, când concentrațiile de polen sunt maxime.

Pentru sensibilitățile perene:

Înlocuiește saltelele și pernele vechi sau folosește huse hipoalergenice.

Menține umiditatea în locuință sub 50% (un dezumidificator poate face diferența).

Aspiră cu filtru HEPA, nu cu aspiratoare obișnuite care recirculă praful.

Dacă ai animale de companie și ești alergic la ele, restricționează-le accesul în dormitor.

Ulei esențial Allergy: sprijin practic pentru o respirație ușoară

Când disconfortul respirator persistă sau când expunerea la alergeni îți afectează claritatea și energia, extractele botanice pot deveni o variantă practică pentru ameliorarea simptomelor. Un exemplu sunt capsulele Ulei Esențial Allergy de la Aronia Charlottenburg, un produs creat special pentru a diminua reacțiile imunitare exagerate și pentru a susține o respirație ușoară.

Formula conține un mix puternic de 6 uleiuri esențiale naturale, recunoscute pentru capacitatea lor de a calma mucoasele iritate și de a susține organismul în perioadele sensibile. Acestea reprezintă o sursă de origine naturală cu o biodisponibilitate excelentă și o utilizare eficientă de către sistemul respirator.

Foto: Aronia-charlottenburg.ro

Pentru tine, avantajul unei astfel de formule este simplitatea. Nu trebuie să îți complici rutina cu pași greu de respectat. O capsulă administrată conform recomandărilor de pe ambalaj poate completa inteligent un stil de viață în care controlul mediului și odihna rămân baza.

Mai mult, dacă vrei să îți susții organismul pe cale naturală, atunci când cauți suplimente pentru alergii, o astfel de formulă botanică este orientată exact spre diminuarea simptomelor neplăcute și eliberarea căilor respiratorii.

Soluții pe termen lung

Imunoterapia specifică (desensibilizarea) este singura metodă care modifică răspunsul imunitar pe termen lung, nu doar îl suprimă. Funcționează atât pentru alergii sezoniere, cât și pentru cele perene, dar necesită un diagnostic precis înainte de a fi inițiată.

Există o diferență importantă între a trata simptomele și a trata cauza. Antihistaminicele fac primul lucru. Imunoterapia face al doilea. Alegerea depinde de severitate, de tipul de alergen și de cât de mult îți afectează calitatea vieții.

Ceea ce reiese din tot ce știm despre alergii e că sistemul imunitar nu face greșeli la întâmplare. Reacționează la ceva concret, prezent în mediul tău. Identificarea acelui factor e mai valoroasă decât orice tratament simptomatic luat ani de zile fără un diagnostic clar. Uneori, o singură consultație la un alergolog și un test cutanat pot schimba complet modul în care gestionezi o problemă cu care trăiești de un deceniu.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist. Consultați un profesionist înainte de a lua orice decizie legată de sănătatea dumneavoastră.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube – Dialog Meducativ / Dr. Brândușa Petruțescu – ALERGIILE SEZONIERE cu Dr. Brîndușa Petruțescu – https://www.youtube.com/watch?v=PXM77QVYFbg – mai 2026

– YouTube – @jarboy9661 – De ce au oamenii alergii sezoniere? (TED-Ed) – https://www.youtube.com/watch?v=-q7Fz7NIMWM – 2015

– Reddit – u/throwaway_allergies – r/Allergies – https://www.reddit.com/r/Allergies/comments/uwftul/year_round_daily_allergy_symptoms_for_almost_a/ – 2022

Referințe:

– https://www.reginamaria.ro/utile/dictionar-de-afectiuni/alergia-la-acarieni-praf

– https://www.salinacopiilor.ro/diferentele-dintre-alergiile-sezoniere-si-cele-perene/

– https://sunwavepharma.com/alergii-sezoniere-tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-simptome-cauze-si-gestionare/

Foto: Pexels.com

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