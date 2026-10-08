Allianz-Țiriac Pensii Private a republicat prospectul schemei de pensii pentru Fondul „AZT Viitorul Tău”

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ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 82-94, et. 12 (parţial), Sector 1, Cod poştal 011017, poştă electronică: info@aztpensii.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J2007006068407, capital social subscris şi vărsat 51.800.000 lei, având CUI 21439417, în calitate de administrator al Fondului de pensii administrat privat AZT VIITORUL TĂU, informează că a postat în data de 08.10.2026, pe pagina de internet www.aztpensii.ro:
Prospectul schemei de pensii intră în vigoare începând cu data de 05.10.2026 şi poate fi consultat la sediul ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A., precum şi pe pagina de internet. Postarea pe pagina proprie de internet s-a realizat în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi contractuale privind informarea participanţilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile.