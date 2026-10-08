Un lider UDMR anunță că partidul lui Kelemen Hunor poate vota Guvernul Luca Niculescu, chiar dacă nu va face parte din el

Primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, 8 octombrie, după negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu, că partidul condus de Kelemen Hunor este dispus să voteze Guvernul creionat de acesta, chiar dacă UDMR nu va face parte din el.

„Am avut o discuţie foarte sinceră şi constructivă cu domnul premier desemnat. Noi am vorbit despre problemele care trebuie rezolvate în România. România are nevoie de un guvern. Economia României scârţâie, deci este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă şi programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor şi România are nevoie de nişte programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate. Avem probleme demografice foarte mari”, a spus reprezentantul UDMR, potrivit Agerpres.

„Deci am discutat în primul rând despre programul de guvernare. Noi ne dorim ca România să aibă guvern. Suntem dispuşi să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conţine programul de guvernare. Şi foarte important este să avem un guvern”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.