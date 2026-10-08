Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, neagă că ar fi ucis-o. Cum descrie bărbatul evenimentele din seara crimei

Ancheta privind moartea tragică a Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei cadavru a fost descoperit într-o valiză aruncată în apele râului Olt, ia o turnură neașteptată. Suspectul principal, iubitul acesteia, Vlad Bălțățeanu, a fost adus în România sub escortă, după ce a decis să se predea autorităților din Elveția.

Audiat de polițiștii români, bărbatul a oferit o cu totul altă variantă a evenimentelor și refuză să își asume responsabilitatea pentru crimă.

Conform informațiilor obținute de Antena 3, de la o persoană care l-ar fi convins pe fugar să se predea, Vlad Bălțățeanu le-a declarat anchetatorilor că, în seara fatidică, lucrurile au degenerat în urma unui conflict spontan iscat între Valentina și unchiul său.

Deși a recunoscut în fața polițiștilor că a lovit-o pe tânără în cursul acelei altercații, suspectul a subliniat ferm că, la momentul respectiv, tânăra era încă în viață. În plus, Bălțățeanu afirmă că, după stingerea conflictului, a mers să se culce, iar a doua zi dimineață a avut parte de un șoc: ar fi găsit-o pe Valentina fără suflare, chiar lângă el, în pat.

Panicat de situație, bărbatul a recunoscut în fața oamenilor legii că a luat hotărârea de a ascunde cadavrul. El a declarat că a înghesuit trupul neînsuflețit al iubitei sale într-o valiză, pe care ulterior a transportat-o și a aruncat-o în râul Olt, într-o încercare disperată de a șterge urmele tragediei.

Un element central în noua direcție a anchetei este presupusa implicare a unchiului său. Vlad Bălțățeanu le-a precizat procurorilor că ruda sa s-a aflat în aceeași locuință pe tot parcursul nopții în care Valentina și-a pierdut viața, fiind prezent inclusiv dimineața, în momentul în care el a părăsit apartamentul.

Reamintim faptul că Vlad Bălțățeanu, iubitul femeii în vârstă de 28 de ani care a fost descoperită fără viață, îndesată într-o valiză pe râu Olt, a fugit din țară după crimă însă s-a prezentat singur la sediul Poliției din Saint Gallen, Elveția, la o săptămână după descoperirea macabră, pe data de 28 septembrie 2026.