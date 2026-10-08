Un prim lift exterior va fi construit într-un bloc vechi din sectorul 2 al Capitalei, care nu a fost prevăzut cu ascensor la data proiectării. Proiectul a început după ce legea „Lift pentru viață” a fost adoptată.

Liftul exterior va fi instalat la un bloc de pe strada Maior Coravu

Sectorul 2 devine, astfel, prima administrație din România care emite o autorizație de construire în baza Legii „Lift pentru viață”. Ascensorul va fi instalat la blocul P3a-P3b din strada Maior Coravu, nr. 33. Este vorba despre „un imobil cu parter și patru etaje care nu a fost prevăzut cu lift atunci când a fost construit”, potrivit lui Rareș Hopincă, primarul sectorului 2.

„Pare o investiție simplă. Dar pentru un om în vârstă, pentru o persoană cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, poate schimba complet viața de zi cu zi. (...) De aceea, nu vrem să ne oprim aici. Urmează să construim programul local pentru instalarea de lifturi și mecanismul de finanțare pentru lucrări. În funcție de fiecare clădire, acestea pot fi lifturi exterioare, platforme elevatoare, rampe sau alte soluții de accesibilizare”, a adăugat edilul.

Se caută acum soluții financiare și tehnice pentru ca mai multe blocuri să beneficieze de lifturi exterioare.

Care sunt blocurile eligibile și condițiile obligatorii

Legea nr. 153/2026, cunoscută drept „Lift pentru viață”, instituie Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor pentru montarea de ascensoare, rampe sau platforme în blocurile vechi.

Pentru ca un bloc să fie eligibil, pe scara respectivă trebuie să locuiască, la alt nivel decât parterul, cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități locomotorii sau cu mobilitate redusă, ori o familie cu un copil de vârstă antepreșcolară sau preșcolară. În selectarea proiectelor au prioritate clădirile cu un număr mai mare de locatari din aceste categorii, cele cu regim de înălțime mai ridicat și blocurile mai vechi.

Sunt exceptate de la program monumentele istorice și clădirile încadrate în clasa I sau II de risc seismic.

Programul se va desfășura în două etape. Prima etapă constă într-un proiect-pilot de 18 luni, finanțat din fonduri europene, care vizează maximum 100 de blocuri, câte două din fiecare reședință de județ și sector.

A doua etapă va extinde finanțarea la nivel național, folosind atât resurse europene, cât și alocări de la bugetul de stat sau din bugetele locale.

Autorizația de construire se emite în regim de urgență

Implementarea se face prin intermediul primăriilor, pe baza unui contract de mandat semnat cu asociația de proprietari sau cu două treimi dintre locatari. Odată obținut votul locatarilor, dosarul se depune la primăria locală și trebuie să conțină cererea-tip de înscriere în program; Hotărârea Adunării Generale și tabelul nominal cu semnăturile de acord ale proprietarilor; contractul de mandat semnat; lista proprietarilor din scara vizată și documentele doveditoare pentru încadrarea în criteriile sociale (certificate de încadrare în grad de handicap, acte de identitate pentru seniori, certificate de naștere pentru copii).

Autorizația de construire se emite în regim de urgență, fără taxe, fără cerința extrasului de carte funciară și fără a fi necesară întocmirea unor documentații de urbanism de tip PUZ sau PUD.

După recepția lucrărilor, echipamentele devin proprietate comună a locatarilor sau rămân în administrarea primăriei, dacă sunt amplasate pe domeniul public, asociația primind drept de folosință.