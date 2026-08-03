Ce este, de fapt, scannerul intraoral

Un scanner intraoral e un dispozitiv de dimensiunea unui stilou gros pe care medicul îl introduce în gura pacientului și îl mișcă lent pe suprafața dinților. În câteva minute, camera de la vârful dispozitivului captează mii de imagini pe secundă și le asamblează automat într-un model digital 3D precis al arcadei dentare. Pe ecranul din cabinetul medicului apare, în timp real, o reproducere digitală exactă a dinților pacientului.

Scannerul Medit i700 e unul dintre dispozitivele de acest tip folosite în cabinetele moderne, cunoscut pentru precizia ridicată a scanării și pentru viteza cu care produce modelul digital finalizat. Spre deosebire de amprenta clasică, nu necesită material aplicat pe dinți, nu produce disconfort și elimină complet posibilitatea de eroare cauzată de mișcarea pacientului în timpul prizei amprentei.

De ce precizia contează mai mult decât pare

O amprentă clasică, oricât de bine ar fi executată, este un material fizic care se poate deforma ușor în timpul transportului către laboratorul dentar sau în procesul de turnare a modelului de ghips. Aceste deformări minime se traduc uneori în lucrări protetice care necesită ajustări suplimentare la montare sau, în cazuri mai rare, refacere completă.

Modelul digital obținut prin scanare 3D este transmis direct la laboratorul dentar în format electronic, fără intermediari fizici și fără risc de deformare. Laboratorul produce lucrarea pe baza unui fișier exact, iar rata de potrivire perfectă la prima montare este semnificativ mai ridicată decât în cazul amprentelor clasice.

Ce se schimbă în experiența pacientului

Dincolo de precizie, diferența pe care pacienții o simt cel mai direct este confortul procedurii. Scanarea durează, în general, între două și cinci minute, în funcție de complexitatea cazului, și nu produce niciun disconfort fizic. Pacienții cu reflexul de vomă pronunțat sau cu anxietate legată de procedurile dentare sunt cei care beneficiază în mod special de această alternativă.

Un alt avantaj pe care pacienții îl apreciază e posibilitatea de a vedea în timp real modelul 3D al propriilor dinți pe ecranul din cabinet. Medicul poate explica mai ușor planul de tratament, poate arăta exact zona cu probleme și poate simula vizual rezultatul final al lucrării protetice. Această transparență schimbă fundamental dinamica dintre medic și pacient.

Cum integrarea tehnologiei schimbă fluxul de lucru al întregului cabinet

Scannerul intraoral nu funcționează izolat, ci ca parte dintr-un flux de lucru digital integrat. Un cabinet care investește în această tehnologie o asociază de regulă cu alte echipamente moderne, inclusiv cu unituri dentare de ultimă generație care permit medicului acces ergonomic optim și control precis pe durata procedurilor. Această combinație de echipamente creează un mediu clinic în care fiecare etapă a tratamentului e mai rapidă, mai precisă și mai confortabilă pentru pacient.

De ce e util să întrebi despre această tehnologie înainte de a alege un cabinet

Prezența unui scanner intraoral într-un cabinet nu garantează automat că toate tratamentele vor fi perfecte, dar este un indicator clar că acel cabinet investește în tehnologie modernă și că medicul e familiarizat cu fluxurile de lucru digitale. Pentru proceduri care implică lucrări protetice, aparate dentare sau implanturi, această întrebare merită pusă înainte de a începe tratamentul.

Diferența dintre amprenta clasică și scanarea 3D e vizibilă, tangibilă și explicabilă în termeni simpli. De aceea, odată ce pacienții o experimentează, revin rar la varianta tradițională.

Mulți oameni continuă să meargă la același cabinet ani la rând din inerție, fără să știe că în altă parte ar putea avea parte de o experiență complet diferită. Întrebarea privind echipamentele folosite de un cabinet nu e un moft, ci parte a unei decizii informate. În stomatologie, ca în multe alte domenii medicale, tehnologia modernă există tocmai pentru a face procedurile mai precise și mai confortabile. Merită să beneficiezi de ea.

Sursa foto: Magnific.com

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