Tradiția care aduce excelența muzicală în Nord-Estul țării

Ediția din acest an marchează o tradiție de 13 ani a eleganței în inima Sucevei. De peste un deceniu, Esplanada Casei de Cultură devine un epicentru regional al muzicii, atrăgând anual spectatori din toate județele învecinate. Orchestre filarmonice de mare calibru, artiști de operă renumiți și dirijori iluștri din România au construit, în timp, un festival de referință pe harta culturală națională.

O noutate absolută care face deplasarea publicului din alte orașe și mai atractivă este formatul extins: pentru prima dată, „Simfonii de Toamnă” va fi un festival desfășurat pe parcursul a două seri. În seara de 4 septembrie, pe scenă va urca o adevărată legendă a operei: celebra soprană Angela Gheorghiu, a cărei voce de aur a fermecat toate marile scene ale lumii, precum Covent Garden și Metropolitan Opera, oferind Sucevei un concert extraordinar. 

Angela Gheorghiu, pe scena la „Simfonii de Toamnă”: O ediție istorică, la împlinirea a 13 ani de excelență culturală în inima Bucovinei

O voce legendară pentru o seară memorabilă pe scena din Suceava

Organizatorii au pregătit o surpriză de proporții pentru publicul din Suceava și din împrejurimi: marea soprană Angela Gheorghiu, un nume care strălucește pe cele mai prestigioase scene ale lumii, este capul de afiș al festivalului. Pe data de 4 septembrie, publicul va avea ocazia rară de a trăi live emoția unui spectacol memorabil, care explorează profunzimea și versatilitatea muzicii clasice.

Angela Gheorghiu este un superstar al operei internaționale, recunoscută pentru vocea sa unică, prezența scenică magnetică și tehnica vocală excepțională. Debutul său legendar din 1994 în rolul Violettei din opera „La Traviata” la Royal Opera House, transmis live de BBC, i-a asigurat statutul de stea mondială, urmat de o carieră impresionantă pe toate cele mai mari scene de operă și de concert din lume, și o discografie vastă premiată cu numeroase distincții, printre care Gramophone Awards, Classical BRIT, Diapason d’Or, și Echo Klassik.

Dincolo de succesele artistice, inclusiv roluri în filme de operă precum „Tosca” si „Roméo et Juliette”, și publicarea unei autobiografii, Angela Gheorghiu este o figură culturală marcantă, decorată cu Ordinul „Steaua României” și titlul de Artist al păcii UNESCO, fiind totodată implicată activ în proiecte caritabile globale, de la concerte pentru victimele din Kosovo (1999, „Michael Jackson & Friends”) și Colectiv, până la sprijinirea muzicienilor de la Metropolitan Opera în timpul pandemiei.

Bilete și acces

La fel ca la ediția trecută, se pun în vânzare bilete pentru locurile aflate în zonele apropiate scenei. Achiziționarea unui bilet reprezintă o contribuție simbolică la transformarea Sucevei într-o capitală a muzicii clasice, asigurând resursele necesare pentru a menține standardele de excelență și rafinament cu care organizatorii v-au învățat an de an. 

Vă invităm să rămâneți aproape de paginile noastre de social media și de site-ul oficial simfoniidetoamna.ro.

Despre Rotary Club Suceava-Bucovina

Rotary Club Suceava-Bucovina este o organizație dedicată serviciului comunitar, promovând excelența și integritatea. Festivalul „Simfonii de Toamnă”, cel mai vizibil proiect cultural al clubului, s-a născut din dorința de a dărui orașului un eveniment de o înaltă ținută estetică, reușind să unească an de an mii de suceveni în jurul pasiunii pentru muzica de calitate.

Despre KIMARO Entertainment

KIMARO Entertainment este un nume de referință al divertismentului premium, care aduce publicul mai aproape de marii artiști ai țării și internaționali. De la show-uri electrizante pe marile scene românești, până la producții de o eleganță aparte, fiecare eveniment marca KIMARO Entertainment garantează calitate, reușind să conecteze generații de fani prin puterea muzicii live și a producțiilor vizuale impecabile.

Organizatori și parteneri:

Eveniment organizat de: Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment

Cu sprijinul: Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Județean Suceava

Parteneri media: Magic FM, Rock FM, Kiss FM

Foto credit: Kimaro

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