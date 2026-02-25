Ce este Gree Pulsar 12000 BTU și de ce merită prețul?

Gasești la evomag aer condiționat Gree Pulsar12000 BTU un AC performant cu o capacitate nominală de răcire echivalentă cu 3,5 kW. Aerul condiționat Gree Pulsar 12000 BTU, poate răci în mod eficient suprafețe de până în 25-35 mp, eficiența lui depinde, însă, și de alți factori. Factorii care influențează direct performanța de răcire sunt:

gradul de izolație termică al pereților

orientarea față de soare

numărul de ferestre, uși

înălțimea tavanului

numărul de persoane din cameră

numărul aparatelor electronice din casă

În majoritatea cazurilor, Gree Pulsar 12000 BTU este ideal pentru livinguri de 25–30 mp, dormitoare mari de 20–25 mp, home office-uri, spații open-space de dimensiuni medii, bine izolate.

De asemenea, clasa energetică A++ la răcire trebuie să fie susținută de un coeficient SEER de peste 6 pentru a spune că un Gree Pulsar 12000 BTU merită prețul. Acest indicator reflectă eficiența sezonieră și arată cât de bine transformă energia electrică în energie frigorifică.

Clasa A++/A+++ este obligatorie pentru că:

reduce pierderile energetice la sarcină parțială

reflectă consumul real pe parcursul întregului sezon cald

influențează costul total de operare, nu doar consumul instant

indică nivelul tehnologic al compresorului și al plăcii electronice

Eficiența energetică a unui Gree Pulsar 12000 BTU variază, totuși, în funcție de modul de funcționare și condițiile ambientale:

camera de 25 mp, temperatur ă exterioară 30°C : cu funcționare predominant în regim stabilizat inverter, consumul ajunge în medie la 0,75 – 0,85 kWh/oră

: cu funcționare predominant în regim stabilizat inverter, consumul ajunge în medie la 0,75 – 0,85 kWh/oră camera de 35 mp, temperatur ă peste 35°C : cu o utilizare frecventă a compresorului la sarcină ridicată, consumul ajunge în medie la 1,0 – 1,1 kWh/oră

: cu o utilizare frecventă a compresorului la sarcină ridicată, consumul ajunge în medie la 1,0 – 1,1 kWh/oră menținere temperatură la 24–25°C: când aparatul funcționează la turații joase, consumul mediu ajunge la 0,3 – 0,5 kWh/oră

De ce merită prețul un Gree Pulsar 12000 BTU:

Are compresor inverter de înaltă eficiență : adaptează turația în funcție de necesarul termic, elimină ciclurile dese ON/OFF, reduce uzura mecanică și consumul

: adaptează turația în funcție de necesarul termic, elimină ciclurile dese ON/OFF, reduce uzura mecanică și consumul Are consum optimizat pe termen lung : cost lunar predictibil chiar și la utilizare zilnică, eficiență crescută în regim de menținere, performanță constantă în timp

: cost lunar predictibil chiar și la utilizare zilnică, eficiență crescută în regim de menținere, performanță constantă în timp Puterea este corect dimensionată pentru locuințe urbane : evită subdimensionarea sau supradimensionarea, distribuție uniformă a aerului rece

: evită subdimensionarea sau supradimensionarea, distribuție uniformă a aerului rece Fiabilitatea este dovedită de brandul Gree: producător global HVAC, standarde industriale ridicate, rată scăzută de defectare

Gree Pulsar 12000 BTU performanțe și funcții care contribuie la performanța bună

Un Gree Pulsar 12000 BTU inverter va oferi control precis asupra temperaturii. Sistemul inverter al unui Gree Pulsar 12000 BTU ajustează permanent frecvența compresorului, menținând temperatura dorită cu variații minime.

Avantaje directe ale acestui tip de control:

eliminarea șocurilor termice

stabilitate ridicată a temperaturii ambientale

reducerea consumului în regim staționar

scăderea uzurii mecanice

Funcții Gree Pulsar 12000 BTU care cresc performanța reală, pe lângă tehnologia inverter:

Functia I Feel : feedback termic localizat, temperatura este citită din zona utilizatorului, aparatul compensează pierderile locale, crește precizia climatizării

: feedback termic localizat, temperatura este citită din zona utilizatorului, aparatul compensează pierderile locale, crește precizia climatizării Control avansat al umidității : funcționare separată față de răcire, elimină disconfortul cauzat de aerul umed, funcție ideală în perioadele cu temperaturi moderate

: funcționare separată față de răcire, elimină disconfortul cauzat de aerul umed, funcție ideală în perioadele cu temperaturi moderate Mod Turbo : atingerea temperaturii setate într-un timp scurt, util în spații supraîncălzite, revenire automată la regim economic

: atingerea temperaturii setate într-un timp scurt, util în spații supraîncălzite, revenire automată la regim economic Auto Clean : ajută cu uscarea evaporatorului după oprire, menținerea eficienței transferului termic, aer mai curat pe termen lung

: ajută cu uscarea evaporatorului după oprire, menținerea eficienței transferului termic, aer mai curat pe termen lung Mod Sleep cu algoritm progresiv: ajustare automată a temperaturii, reducere a nivelului sonor, economie de energie pe durata nopții

Funcții suplimentare care fac ca Gree Pulsar 12000 BTU să merite prețul:

Funcția de autodiagnoză electronică : unitatea monitorizează permanent parametrii de funcționare, detectează variații anormale de presiune, temperatură sau tensiune, afișează coduri de eroare clare, utile pentru service

: unitatea monitorizează permanent parametrii de funcționare, detectează variații anormale de presiune, temperatură sau tensiune, afișează coduri de eroare clare, utile pentru service Protec ție avansată la fluctuații de tensiune : placa electronică este proiectată pentru rețele electrice instabile, aparatul funcționează corect la variații moderate de voltaj, ajută la prevenirea deteriorării compresorului și a invertorului

: placa electronică este proiectată pentru rețele electrice instabile, aparatul funcționează corect la variații moderate de voltaj, ajută la prevenirea deteriorării compresorului și a invertorului Funcția de memorie a poziției clapetelor (Auto Restart cu Swing Memory) : la repornire, aparatul revine automat la setările anterioare, menține direcția fluxului de aer preferată, crește confortul fără intervenție manuală

: la repornire, aparatul revine automat la setările anterioare, menține direcția fluxului de aer preferată, crește confortul fără intervenție manuală Low Voltage Start : permite pornirea aparatului chiar și la valori sub nominal, reduce șocul electric, protejează siguranțele și instalația electrică a locuinței

: permite pornirea aparatului chiar și la valori sub nominal, reduce șocul electric, protejează siguranțele și instalația electrică a locuinței Control precis al debitului de aer pe mai multe trepte reale : nu sunt doar trepte simbolice, ci variații clare de debit, permite adaptarea fluxului în funcție de activitate, îmbunătățește distribuția termică în încăpere

: nu sunt doar trepte simbolice, ci variații clare de debit, permite adaptarea fluxului în funcție de activitate, îmbunătățește distribuția termică în încăpere Filtrare îmbunătățită a aerului ambiental: filtre lavabile cu densitate crescută, captează particule fine, praf și alergeni, menține debitul de aer fără pierderi de eficiență, aer mai curat

Gree Pulsar 12000 BTU disponibilitate și preț: cât costă un Gree Pulsar 12000 BTU?

Prețul Gree Pulsar 12000 BTU este destul de mic, dacă aparatul de aer condiționat este cumpărat într-o perioadă avantajoasă. Retailerii vin în această perioadă cu promoții la aparatele de aer condiționat, care mai de care mai avantajoase.

Pentru Gree Pulsar 12000 BTU preț exact, vezi cât costă exact aparatul de aer condiționat pe evomag!

Cele mai frecvente intrebari despre Gree Pulsar 12000 BTU

Cât de eficient este Gree Pulsar 12000 BTU?

Gree Pulsar 12000 BTU este foarte eficient, putând răci până la 25-35 mp, pentru un consum mediu de 0,75 – 0,85 kWh/oră dacă afară este foarte cald.

Ce diferențiază Gree Pulsar 12000 BTU de alte aparate de aer condiționat 12000 BTU?

Diferențiază Gree Pulsar 12000 BTU de alte aparate de aer condiționat 12000 BTU capacitatea de răcire, încălzire, purificare, consumul de energie, tehnologia inverter eficientă, agentul frigorific ecologic R32 și funcțiile avansate precum Cold Plasma+ și Auto Clean.

Este Gree Pulsar 12000 BTU potrivit pentru camere cu nivel mare de poluare sau alergii?

Da, pentru că are filtre antibacteriene, tehnologie de purificare a aerului și generator Cold Plasma+.

Poate Gree Pulsar 12000 BTU să funcționeze și la temperaturi foarte ridicate?

Da. Poate funcționa la temperaturi de până la 43-45°C.

Sursa foto: pexels.com

