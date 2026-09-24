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Atelierul de Zâmbete din Sectorul 3, București reunește estetică dentară, implantologie și laser sub coordonare interdisciplinară

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Atelierul de Zâmbete
Foto: atelieruldezambete.ro
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Atelierul de Zâmbete Colordent, clinică stomatologică de familie din Sectorul 3, București, activă din 2008, reunește sub același acoperiș estetica dentară, implantologia și tratamentele cu laser Er:YAG, iar deciziile pentru fiecare pacient sunt luate de o echipă de specialiști care colaborează la același plan. În practică, un tratament complex nu se construiește din bucăți, la cabinete diferite, ci într-o singură secvență stabilită pe baza unui diagnostic digital comun.

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Atelierul de Zâmbete Colordent, clinică stomatologică de familie din Sectorul 3, București, activă din 2008, reunește sub același acoperiș estetica dentară, implantologia și tratamentele cu laser Er:YAG, iar deciziile pentru fiecare pacient sunt luate de o echipă de specialiști care colaborează la același plan. În practică, un tratament complex nu se construiește din bucăți, la cabinete diferite, ci într-o singură secvență stabilită pe baza unui diagnostic digital comun.

Mulți pacienți din București ajung la stomatolog cu o singură nemulțumire vizibilă: un dinte lipsă, o gingie care sângerează la periaj sau o culoare a dinților care nu le mai place. Rareori însă problema este izolată. Dintele lipsă a modificat deja poziția vecinilor, gingia inflamată pune sub semnul întrebării orice implant viitor, iar culoarea nu poate fi corectată durabil dacă smalțul este uzat sau dinții sunt înghesuiți.

Când fiecare dintre aceste probleme este tratată separat, la medici care nu comunică între ei, pacientul plătește în timp, în deplasări și, uneori, în tratamente refăcute. Un implant inserat lângă un dinte cu boală parodontală netratată, o fațetă cimentată pe un dinte care ulterior are nevoie de tratament de canal sau un aparat dentar aplicat fără să se știe că la final pacientul vrea fațete: toate sunt situații care apar din lipsa unei viziuni de ansamblu.

Atelierul de Zâmbete
Atelierul de Zâmbete

Ce înseamnă coordonare interdisciplinară într-o clinică stomatologică din Sector 3

Termenul sună tehnic, dar descrie ceva simplu: medici din specializări diferite (ortodonție, parodontologie, endodonție, implantologie, estetică dentară și stomatologie pediatrică) evaluează același pacient și stabilesc împreună ordinea intervențiilor. Ordinea contează cel puțin la fel de mult ca fiecare tratament în sine.

La Atelierul de Zâmbete, fiecare pacient este consultat interdisciplinar încă de la prima vizită, iar raționamentul urmează o logică clinică fixă. Mai întâi se stabilizează terenul: gingia și osul de susținere. Apoi se decide soarta dinților compromiși, adică ce se poate păstra prin endodonție sau reconstrucție și ce trebuie înlocuit prin implant. Abia după aceea intervin poziționarea (ortodonția) și, la final, estetica vizibilă: fațete, albire, restaurări.

Dr. Mihaela Stanciu, medic coordonator la Atelierul de Zâmbete, explică de ce această ordine nu este negociabilă: „Estetica este ultima etapă , nu prima. Dacă tratăm culoarea sau forma unui dinte înainte să știm că gingia este stabilă și că dintele nu are nevoie de tratament de canal, riscăm să refacem totul peste un an. Pacientul vede rezultatul final, dar noi trebuie să vedem fundația.”

Atelierul de Zâmbete
Atelierul de Zâmbete

Implantologia planificată digital, de la radiografie în cabinet la reabilitări All-on-4

Implantologia este specializarea care beneficiază cel mai vizibil de această coordonare. Un implant dentar este un șurub din titan inserat în os, care înlocuiește rădăcina unui dinte pierdut și susține o coroană fixă. Succesul lui pe termen lung depinde de doi factori pe care implantologul nu îi controlează singur: sănătatea gingiei din jur și volumul de os disponibil.

Protocolul echipa Atelierul de Zâmbete îl aplică pentru implanturi dentare presupune, în prima etapă, amprente scanate cu scanerul intraoral și radiografie realizată în cabinet, astfel încât planificarea să se facă digital, pe date reale ale pacientului, în aceeași vizită. Pe baza acestor imagini, chirurgul stabilește poziția și dimensiunea implantului, parodontologul confirmă că țesuturile sunt pregătite, iar medicul care va realiza coroana finală validează că poziția aleasă permite o restaurare corectă estetic și funcțional.

Când un dinte trebuie extras înainte de implant, extracția se face cu conservarea osului, adică cu tehnici minim invazive, tocmai pentru ca implantul ulterior să aibă suport suficient. Acolo unde osul lipsește deja, se discută reconstrucția osoasă ca etapă separată. Pentru pacienții fără dinți pe o întreagă arcadă, clinica realizează reabilitări de tip All-on-4, All-on-6 sau All-on-8: o lucrare fixă susținută de patru, șase sau opt implanturi, ca alternativă la proteza mobilă.

Un detaliu practic pe care pacienții îl apreciază: devizul estimativ este prezentat transparent înainte de începerea tratamentului, cu etapele clar delimitate, astfel încât să nu apară costuri neanunțate pe parcurs.

Atelierul de Zâmbete
Atelierul de Zâmbete

Laserul Er:YAG, instrumentul comun al parodontologiei, chirurgiei și stomatologiei pediatrice

Laserul Er:YAG (erbium) emite o lungime de undă absorbită puternic de apă, ceea ce îi permite să acționeze atât pe țesut moale, cât și pe țesut dur, inclusiv pe smalț și dentină. În Sector 3, București, clinica îl folosește în trei arii distincte, iar legătura dintre ele este exact coordonarea descrisă mai sus.

În parodontologie, laserul este utilizat pentru tratarea bolii parodontale, adică a infecției cronice care afectează gingia și osul de susținere. Igienizarea profesională, decontaminarea pungilor parodontale, scăderea inflamației, biostimularea vindecării și un plan de mentenanță personalizat urmăresc stabilizarea acestui teren înainte de orice implant sau lucrare estetică. Fără această etapă, restul planului nu are un fundament sănătos și predictibil pe termen lung.

În chirurgia orală, laserul permite intervenții minim invazive pe țesut moale și ososcu sângerare redusă și disconfort postoperator mai mic, uneori fără anestezie prin infiltrație , ceea ce este util atunci când, în același plan, pacientul are de parcurs și etape de implantologie.

În stomatologia pediatrică, copiii pot fi tratați de carii fără freză, un aspect care schimbă complet relația unui copil cu cabinetul stomatologic și, indirect, disciplina lui de îngrijire în adolescență. De asemeni rezolvă “prietenos” frenectomii, operculectomii. Iar dacă vorbim despre prevenția pe termen lung: protocoalele lui includ: fluorizari , care vor proteja dinții de afectarea cariei, sau decontaminarea, sterilizarea cavităților / a șanțurilor înainte de obturații/ sigilări.

Merită precizat că laserul diodă folosit pentru albirea dentară este un aparat diferit, cu alt mecanism: activează gelul de albire aplicat pe dinți, fără să acționeze asupra țesutului dur. Cele două tehnologii nu se înlocuiesc una pe alta, ci răspund unor nevoi diferite din același plan de tratament.

Atelierul de Zâmbete
Atelierul de Zâmbete

Estetica dentară după stabilizare: alignere, fațete și albire în ordinea corectă

Pacientul preocupat de aspectul estetic vine adesea cu o cerere precisă: fațete. În practica echipei noastre , Clinica ADZ Colordent din Sector 3, București, răspunsul începe însă cu întrebări, nu cu o programare pentru fațete.

Dinții sunt înghesuiți sau rotați? Atunci alignerele transparente, dispozitive detașabile care mută treptat dinții, pot rezolva poziția și pot reduce numărul de fațete necesare sau grosimea lor.

Un dinte are o carie profundă sau o obturație veche mare? Inițial are loc restaurarea dintelui cu compozit la culoarea dintelui. Dacă procesul carios a ajuns la nerv și l-a compromis ->Endodonția sub microscop Zeiss permite tratarea canalelor (cu vizibilitate mărită), un tratament endodontic corect fiind garantul sănătății pe termen lung al dintelui . Abia ulterior vor fi aplicate viitoarele fațete.

Dr. Stanciu insistă pe această secvență și în cazurile aparent simple: „O fațetă ceramică este subțire și se sprijină pe smalț sănătos. Dacă o punem pe un dinte care peste șase luni are nevoie de tratament de canal, o pierdem. De aceea fiecare caz estetic trece și prin filtrul endodontului și al parodontologului, chiar dacă pacientul nu a venit pentru asta.”

Planificarea digitală se aplică și aici: fațetele și restaurările estetice sunt proiectate pe baza scanării intraorale, astfel încât forma finală să fie discutată cu pacientul înainte de orice preparare a dinților. Albirea cu laser diodă este, de regulă, ultima etapă, pentru că culoarea obținută devine referința după care se aleg nuanțele fațetelor.

Candidatul ideal pentru o abordare interdisciplinară

Nu orice pacient are nevoie de trei specialiști la prima vizită. O carie simplă rămâne o carie simplă. Există însă tipologii de pacienți pentru care coordonarea face diferența între un tratament durabil și unul refăcut:

  • Adultul cu unul sau mai mulți dinți lipsă și gingie sensibilă: are nevoie ca parodontologul și implantologul să lucreze pe același plan, în ordinea corectă.
  • Pacientul cu uzură sau înghesuire la dinții frontali care își dorește fațete: beneficiază de evaluarea ortodontului înainte de orice preparare, pentru a păstra cât mai mult smalț natural( pentru ca adeziunea optimă a fațetelor se realizează în smalt).
  • Pacientul edentat total sau aproape total, obosit de proteza mobilă: candidat pentru o reabilitare All-on-4, All-on-6 sau All-on-8, cu evaluarea osului și a stării generale de sănătate.
  • Părintele care vrea să trateze copilul și pe sine în același loc: pediatria fără freză pentru copil și tratamentele complexe pentru adult se pot programa în aceeași clinică, cu istoric comun al familiei.
  • Pacientul cu lucrări vechi realizate în locuri diferite, care nu mai știe ce are în gură: diagnosticul digital complet clarifică situația înainte de orice decizie.

La fel de important este să știi când NU e momentul pentru un implant sau o fațetă: boală parodontală activă, igienă orală instabilă, fumat intens netratat ca factor de risc sau afecțiuni generale necontrolate. În aceste situații, echipa propune mai întâi stabilizarea, nu intervenția.

Întrebări frecvente despre tratamentele coordonate

Cât durează un plan de tratament interdisciplinar?

Depinde de numărul etapelor. Stabilizarea parodontală, vindecarea după implant și mișcarea dinților cu alignere au fiecare propriul ritm biologic, care nu poate fi grăbit. Avantajul coordonării este că etapele se suprapun acolo unde este posibil, iar pacientul nu pierde timp între cabinete.

Trebuie să văd mai mulți medici la fiecare vizită?

Nu. Evaluarea interdisciplinară se face la început și la momentele de decizie. În restul timpului, pacientul lucrează cu medicul responsabil de etapa respectivă, iar informația circulă intern.

Pot începe direct cu estetica dacă gingia mea este sănătoasă?

Dacă evaluarea confirmă că nu există probleme parodontale, endodontice sau de poziție, da.

Confirmarea vine însă din diagnostic, nu din presupunere.

Ce ar trebui să întreb la prima consultație?

Care este ordinea etapelor și de ce, ce se întâmplă dacă o etapă nu decurge conform planului, ce presupune mentenanța după tratament și cum arată devizul estimativ pe fiecare etapă.

Pentru cine locuiește în Titan, Dristor, Vitan, Baba Novac sau Theodor Pallady și amână de ani buni un tratament pentru că nu știe de unde să înceapă, o consultație interdisciplinară cu diagnostic digital este un punct de plecare rezonabil. Programul de luni până vineri, între 9:00 și 21:00, permite și pacienților cu program încărcat să discute cu medicul, fără grabă, ce opțiuni au și în ce ordine merită parcurse.

Nume: Atelierul de Zâmbete - Clinică Stomatologică Sector 3 - Implant Dentar București

Adresa: Scara E, Ap. 163, Bloc B2, Strada Câmpia Libertății 42, 030374 București

Telefon: 0755 242 121

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Pozele care spun totul despre discursul președintelui Nicușor Dan la ONU
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Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
22 sept.
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
22 sept.
Apocaleapșa după Nicușor
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