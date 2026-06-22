Bucătăria sârbească în București: unde mananci plescavița, șnițel Karadjordje și alte preparate tradiționale

Plescavița în București — autentică, fără compromisuri

Plescavița este, fără îndoială, cel mai iubit preparat al bucătăriei sârbești. Într-un restaurant cu specific sârbesc autentic, palina de carne de vită se prepară după o rețetă tradițională, din carne de vită autohtonă, fără coloranți și fără aditivi alimentari. Simplă și onestă: carne atent selecționată, tocată, ceapă, ulei, sare — și multă grijă la grătar.

Un meniu autentic oferă mai multe variante de plescaviță în lipie și la farfurie, de la clasica plescaviță cu garniturile preferate, până la varianta cu kajmak — cremă de smântână sârbească maturată artizanal, care se topește peste palina fierbinte și creează un sos natural, bogat și catifelat.

Șnițelul Karadjordje — bijuteria bucătăriei sârbești

Puțini știu că șnițelul Karadjordje este un preparat cu adevărat special: un cotlet de porc fraged, umplut manual cu kajmak cremos, trecut prin ou bătut și pesmet, prăjit lent până la o crustă aurie și crocantă. Servit cu sos tartar preparat în casă, poartă numele marelui conducător sârb Karađorđe și este considerat una dintre cele mai rafinate specialități ale bucătăriei sârbești clasice.

Într-un restaurant bun, acesta este de obicei unul dintre preparatele care se termină primele în fiecare zi.

Și altceva decât grătar — preparate care cer timp și răbdare

Bucătăria sârbească și balcanică nu înseamnă doar grătar. Un meniu autentic include și preparate care dovedesc că în spatele unei bucătării bune stă multă răbdare. Pulpa de oaie gătită cinci ore la cuptor, aromată cu rozmarin, usturoi și note fine de măsline, este genul de preparat pe care nu îl găsești la orice colț de stradă — carnea se desprinde de pe os la simpla atingere a furculiței, iar gustul vorbește de la sine.

Gulașul de vită, gătit lent până când carnea se rupe în sos, concentrează ore întregi de fiert împreună cu legume, boia dulce și chimen într-o farfurie caldă și reconfortantă, perfectă pentru orice anotimp.

Pentru cei care preferă ceva mai ușor, o salată cu legume la grătar, Branza picanta Urnebes sau Ardei capia copti cu telemea, este genul de preparat apreciat constant de clienții fideli ai unui astfel de restaurant.

Și pentru că o masă bună se încheie cum trebuie, multe restaurante de acest tip pregătesc și deserturi home-made — plăcintă cu vișine însiropata sau desert cu caramel și alune prăjite, fără rețete complicate, dar cu gust autentic.

Un restaurant de familie

Cele mai bune locuri din această categorie nu sunt lanțuri de restaurante, ci afaceri de familie, unde proprietarul este prezent zilnic în bucătărie, implicat personal în pregătirea fiecărui preparat. Această implicare directă se simte în fiecare detaliu — de la calitatea ingredientelor, până la consistența gustului de la o vizită la alta.

Dincolo de meniul zilnic, multe dintre aceste restaurante pregătesc la comandă specialități sârbești și balcanice pentru mese restrânse, aniversări și evenimente private — o alternativă autentică la restaurantele generice de eveniment.

Terasă liniștită, departe de aglomerație

Pentru cei care caută o terasă în București, există variante liniștite, ferite de aglomerația din centrul istoric, în zone de cartier cu personalitate. Un spațiu mic și intim, specific unui restaurant de familie, in zona Mosilor cu Mihai Eminescu, poate fi alegerea perfectă atât pentru o pauză rapidă de prânz, cât și pentru o cină relaxată în aer liber.

De ce contează acest tip de bucătărie pentru București

Bucureștiul are restaurante de toate tipurile, dar bucătăria sârbească autentică rămâne o raritate reală în oraș. Nu există multe locuri unde să găsești plescaviță pregătită cu adevărat tradițional, șnițel Karađorđe făcut manual sau pulpă de oaie gătită cinci ore — și cu atât mai puține cu terasă și cu un bucătar sârb care pune suflet în fiecare farfurie.

Apariția unor astfel de locuri reprezintă un câștig real pentru diversitatea culinară și culturală a Bucureștiului. Într-un oraș în care tendința este spre fast-casual și lanțuri internaționale, un restaurant de familie dedicat unei bucătării autentice și puțin cunoscute publicului larg merită toată atenția. Este exact genul de loc pe care îl cauți când vrei ceva diferit, ceva cu gust, ceva care să îți rămână în minte după ce ieși pe ușă.

Pentru cei interesați să descopere această bucătărie, o căutare după restaurant plescavița București sau bucătărie sârbească și balcanică poate aduce la suprafață câteva variante autentice încă puțin cunoscute publicului larg, dar care merită explorate de orice iubitor de gastronomie balcanică.

Sursa foto: https://www.trafika.ro/

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE