În același timp, apar tot mai multe întrebări din partea consumatorilor: Este cafeaua de specialitate mai sănătoasă? Are într-adevăr mai puțină aciditate? Este mai ușor de tolerat de stomac? Sau este doar un trend marketing?

Cafea de specialitate: Ce este, de fapt?

Termenul de „cafea de specialitate” nu este doar un slogan comercial. El are o definiție clară în industria cafelei. Cafeaua de specialitate este cafeaua care obține peste 80 de puncte din 100 la evaluarea realizată de specialiști certificați, numiți Q-graders. Aceștia analizează caracteristici precum:

aroma

dulceața

aciditatea

echilibrul gustului

postgustul

defectele boabelor

Boabele provin de obicei din ferme mici sau medii, unde fiecare etapă este atent controlată: cultivarea, recoltarea manuală, procesarea și uscarea.

Prin comparație, cafeaua industrială este produsă în cantități foarte mari, iar accentul cade pe volum și stabilitate de gust, nu pe complexitatea aromelor.

Mitul acidității: De ce lumea crede că specialty coffee este mai acidă?

Una dintre cele mai frecvente confuzii legate de cafeaua de specialitate este ideea că aceasta ar fi „mai acidă”. În realitate, trebuie făcută o diferență importantă între aciditate gustativă și aciditate care afectează stomacul.

În limbajul degustătorilor de cafea, aciditatea este o caracteristică pozitivă. Ea descrie acea senzație proaspătă și vibrantă din gust, asemănătoare cu cea din fructe precum citricele, merele verzi sau fructele de pădure.

Această aciditate nu este un defect, ci dimpotrivă, un indicator al calității boabelor.

Cafeaua de specialitate poate avea note de:

lămâie

portocală

fructe tropicale

fructe roșii

Aceste arome sunt naturale și provin din varietatea cafelei și din modul de procesare.

Cafeaua de specialitate și stomacul: Este mai ușor de tolerat?

Pentru multe persoane, cafeaua poate provoca disconfort gastric sau reflux. În mod surprinzător, în multe cazuri cafeaua de specialitate este mai ușor de tolerat decât cafeaua industrială.

Există mai multe motive pentru acest lucru.

1. Boabe de calitate superioară

Cafeaua de specialitate este selectată foarte atent. Boabele defecte sau fermentate sunt eliminate înainte de prăjire. În cafeaua industrială, aceste defecte sunt mult mai frecvente, iar ele pot influența negativ digestia și gustul.

2. Prăjire mai atentă

Cafeaua de supermarket este de obicei prăjită foarte intens (dark roast) pentru a uniformiza gustul și pentru a masca defectele boabelor. Prăjirea excesivă produce compuși amari și iritanți pentru stomac.

În schimb, prăjirea pentru cafeaua de specialitate este realizată astfel încât să evidențieze aromele naturale ale boabelor, fără a le arde.

3. Prospețimea cafelei

Cafeaua de specialitate este de regulă consumată la câteva zile sau săptămâni după prăjire. Cafeaua industrială poate sta pe raft luni sau chiar ani, ceea ce duce la oxidare și la dezvoltarea unor compuși care pot afecta gustul și digestia.

De ce cafeaua de specialitate nu este amară?

Mulți oameni asociază cafeaua cu gustul amar. De fapt, o cafea de calitate nu ar trebui să fie predominant amară.

Amăreala intensă apare de obicei din trei motive:

boabe de calitate slabă

prăjire excesivă

extracție greșită

Cafeaua de specialitate este apreciată tocmai pentru echilibrul dintre dulce, acid și amar. În multe cazuri, ea poate avea chiar note naturale de ciocolată, caramel, miere sau fructe. Acest lucru schimbă complet experiența de consum.

Cum recunoști o cafea de specialitate autentică?

Pe măsură ce conceptul devine popular, tot mai multe branduri folosesc termenul „specialty”. Totuși, există câteva indicii clare care te pot ajuta să recunoști o cafea autentică.

1. Originea exactă a cafelei

Cafeaua de specialitate, cum este de exemplu One Coffee, specifică întotdeauna originea. Pe ambalaj vei găsi informații precum:

țara de proveniență

regiunea sau ferma

altitudinea la care a fost cultivată

De exemplu: Etiopia Yirgacheffe, Colombia Huila sau Guatemala Huehuetenango. Cafeaua industrială indică de obicei doar „amestec de cafele”.

2. Data prăjirii

Un indicator foarte important este data prăjirii. Cafeaua de specialitate menționează clar această dată pentru că prospețimea influențează gustul. Cafeaua de supermarket afișează de regulă doar termenul de expirare.

3. Varietatea boabelor

Pe etichetele cafelei de specialitate apar adesea varietăți botanice precum:

Bourbon

Typica

Caturra

Geisha

Aceste varietăți influențează profilul aromatic al cafelei.

4. Notele de degustare

Cafeaua de specialitate include aproape întotdeauna note aromatice. Acestea pot suna surprinzător:

ciocolată neagră

caramel

cireșe

fructe tropicale

migdale

Nu înseamnă că aceste ingrediente sunt adăugate, ci că aroma naturală a cafelei amintește de ele.

De ce este diferită cafeaua de specialitate față de cafeaua obișnuită?

Diferența dintre cele două tipuri de cafea începe chiar din plantație. Cafeaua de specialitate este cultivată în condiții atent controlate, la altitudini mari și în microclimate favorabile. Recoltarea se face manual, iar doar cireșele de cafea coapte sunt selectate.

Procesarea boabelor (spălată, naturală sau honey) influențează apoi aromele finale. În cafeaua industrială, recoltarea este adesea mecanizată, iar cireșele sunt culese indiferent de gradul de coacere. De asemenea, lanțul de aprovizionare este mult mai lung, iar trasabilitatea este redusă.

În cazul cafelei de specialitate, prăjitorii colaborează direct cu fermele și urmăresc fiecare lot de cafea.

Merită să alegi cafeaua de specialitate?

Pentru mulți consumatori, diferența de gust este imediat sesizabilă. Cafeaua de specialitate oferă:

arome mai complexe

prospețime mai mare

trasabilitate clară

o experiență de degustare similară cu cea a vinului

Deși prețul este de obicei mai mare decât al cafelei obișnuite, acesta reflectă calitatea boabelor, munca fermierilor și procesul atent de prăjire.

Ideea că cafeaua de specialitate este „mai acidă” sau mai agresivă pentru stomac este, în mare parte, un mit. Aciditatea din cafeaua de specialitate este o caracteristică aromatică naturală, care contribuie la complexitatea gustului.

Datorită calității boabelor, prăjirii mai atente și prospețimii, această cafea poate fi chiar mai ușor de tolerat decât cea industrială.

Pe lângă beneficiile legate de gust, cafeaua de specialitate oferă și transparență: știi exact de unde provine cafeaua, cum a fost procesată și când a fost prăjită.

Pentru tot mai mulți consumatori, cafeaua nu mai este doar o băutură care oferă energie dimineața, ci o experiență complexă, în care fiecare ceașcă spune o poveste despre origine, terroir și pasiunea celor care o produc.

