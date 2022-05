Seria începe cu Saverio Lamanna (Claudio Gioe), un jurnalist de prestigiu și purtător de cuvânt la Ministerul de Interne, care pentru o greșeală minoră pierde totul: slujbă, reputație, bani. Distrus, bărbatul părăsește Roma pentru a se refugia în Màkari, un sat sicilian unde are o casă de vacanță abandonată. Acolo, în decorul splendid al Rezervației Zingaro, își găsește un prieten în Peppe Piccionello (Domenico Centamore), un om de treabă al cărui cod vestimentar obișnuit este pantaloni scurți și șlapi, uneori și cămăși, un bărbat care este capabil să surprindă oamenii cu remarci imprevizibile de geniu și perle de înțelepciune. Nici dragostea nu îl ocolește și îl aruncă în brațele unei studente în ultimul an de arhitectură la Florența, Suleima (Ester Pantano), care își petrece vara în Sicilia lucrând ca chelneriță la un restaurant. Detectiv accidental, Saverio va descoperi că are, pe lângă talentul său la scris, și o capacitate incredibilă de a investiga inimile și istoriile oamenilor, dezvăluind crimele și greșelile acestora. Pentru el revenirea la origini este o adevărată renaștere interioară.

“A fost un paradis pentru mine, ca regizor, să filmez un serial amplasat în întregime pe Insula Minunilor. Era imposibil să nu cedezi farmecului locului pentru că după câteva săptămâni aceste locuri și acești oameni te răpesc, te captivează, la fel ca protagonistul Saverio Lamanna care, datorită eșecului total din cariera și revenirea la origini, descoperă o adevărată renaștere interioară. Am încercat să combin mai multe genuri: romantic, comedie și dramă care colorează poveștile. Protagonistul nostru este ca un naufragiat aruncat de valurile evenimentelor care îl izbesc și îl fac să vadă cât de inutilă a fost experiența lui anterioară. Saverio are parte de conștientizare, descoperă una dintre cele mai adevărate valori: prietenia!” a declarant regizorul Michele Soavi.

În serile de luni lăsați-vă cuprinși de farmecul peisajului și relaxați-vă descoperind Makari: Misterele Siciliei, la DIVA, din 30 mai!

GSP.RO Reghe a spus clar ce l-a determinat să se despartă de Anamaria Prodan. Gestul făcut de impresară peste care nu a trecut

Playtech.ro Răsturnare de situație în războiul din Ucraina! Vladimir Putin, decizie de ultimă oră privind adevărata miză a conflictului. Ce vrea să obțină, de fapt

Observatornews.ro "Sfârşitul lumii!". Codul roșu de vreme extremă a făcut prăpăd în Dolj și Teleorman. Ploile torenţiale, grindina şi vijeliile au măturat tot în calea lor

HOROSCOP Horoscop 30 mai 2022. Vărsătorii se poartă copilărește în situații importante, fac ceva doar dacă le place și caută avantaj în orice

Știrileprotv.ro Un nou incident șocant în SUA. Mai multe persoane au fost împușcate

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă